בחזרה לבסיס, עם 911 ומנועי בנזין: תכנית ההתאוששות של פורשה

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יו"ר פורשה החדש, מייקל לייטרס, חשף תוכנית ארגון-מחדש מקיפה שלשמה הובא כמחליף למנהל פורשה היוצא, אוליבר בלום. אחרי חודשים ארוכים של ירידות חדות במכירות - במיוחד בשוק הרכב הגדול בעולם, סין, אך גם בחשוב ביותר לפורשה, ארה"ב - לייטרס מציג שורה של מהלכים שאמורים לסייע ליצרנית לצלוח את הטווח הבינוני, עד 2035.

שמה של התוכנית, תחזיקו חזק, הוא 'ספורטוואגנשמיידה 35' (בגרמנית: יצרנית מכוניות ספורט 35'), שם שאמור לבטא את המיקוד מחדש של פורשה לשורשיה כיצרנית מכוניות ספורט ויוקרה לעשר השנים הקרובות. תוכנית הכוללת, כפי שדיווחנו לא אחת, ביטול דגמים לא רווחיים, צמצום השקעה בחשמליות וחזרה לבנזין, עם תוספת היברידיות והיברידיות-נטענות, השקת דגמים חדשים בקטגוריות D (משפחתיות גדולות) ו-E (סאלון), ובעיקר חיזוק ה-911 כבסיס הרווח ומקדמת התדמית הראשית של המותג.

בחודשים האחרונים, חלק מתוכנית אותה החל כבר קודמו, לייטרס צמצם את כוח האדם ביצרנית ב-9,000 עובדים, כ-20% מכלל המועסקים טרום המשבר, רובם ככולם בתוכניות פרישה-מרצון. בתוך כך, שדרת הניהול של היצרנית ובה בעלי השכר הגבוה ביותר צומצמה בלא פחות מ-40%. בהנהלת היצרנית נשקלת גם הפחתת שכר בהמשך, לפחות בטווח הבינוני, עד חזרה לרווחיות.

לייטרס מעוניין למקד את פורשה בתחום שהיא יודעת לעשות הכי טוב - פיתוח מכוניות ספורט אמיתיות. לצורך כך הוא יקדיש משאבים רבים יותר לפיתוח ה-911 וגרסאותיה השונות, שנהנות מביקוש קשיח, אפילו לגרסאות מיוחדות עם תג-מחיר גבוה במיוחד. בתוך כך, מחלקת ה"אקסלוסיב מניופקטור" ו"זונדרוונשה" להתאמה אישית יורחבו.

לייטרס מתכוון גם למקד מחקר ופיתוח של דגמים חדשים רק בקטגוריות בהן מתח הרווחים מצדיק זאת. ברוב המקרים פורשה תאמץ מעתה פלטפורמות ומערכות טכנולוגיות שיפותחו בשיתוף חברות אחרות בקבוצת פולקסווגן, ובעיקר אודי - שרכבי הפנאי ומכוניות הסאלון שלה מתחרות על קהל דומה לפורשה.

לייטרס מקווה לייצב את שולי הרווח של פורשה בטווח הבינוני-ארוך לכיוון היעד אותו הציבה היצרנית עם הנפקתה לפני כחמש שנים - בין 10 ל-15 אחוזים. זאת, לאחר שבשנה האחרונה אלו קרסו ל-1.1% בלבד, כתוצאה ממדיניות השיווק הכושלת של קודמו בתפקיד, אוליבר בלום.

זה האחרון הימר על יציבות בשוק הסיני, שסובל מירידה חדה בביקוש לחשמליות יוקרה ולדגמים בכלל מיצרניות זרות, נוכח עליית היצרניות המקומיות ומותגי היוקרה החדשים שלהן.

באותו זמן, מאז עלה לשלטון בתחילת שנה שעברה נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, החלה מלחמת סחר בין ארה"ב למרבית שותפות הסחר שלה. מכסים כבדים שהטיל טראמפ על אירופה, הובילו לכך שמכוניות שמיוצרות ביבשת התייקרו משמעותית בארה"ב, עובדה שהובילה לפגיעה קשה בתעשיית הרכב הגרמנית בכלל ובפורשה במיוחד. יצרנית מכוניות הספורט, בניגוד לחברת האם שלה פולקסווגן, לא מייצרת מכוניות באמריקה.

למרות שמועות על כך, לייטרס פוסל לפי שעה את האפשרות לייצר דגמי פורשה בארה"ב. עם זאת, התוכנית האסטרטגית החדשה לוקחת בחשבון התאוששות בארה"ב, בין היתר תודות לדגמי בנזין והיברידיות-נטענות בפלחי היוקרה הגדולים, כמו גם רכב פנאי חדש וגדול שימוצב מעל הקאיין. רכב זה עשוי להתבסס על אודי Q9 החדש, שנחשף השנה.