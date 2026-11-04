על חשמל בלבד או בתוספת בנזין: אקספנג L03 כבר כאן

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בקצרה:

ה-L03 יהיה הדגם הזול ביותר של אקספנג

עם בחירה בין גרסת חשמל להיברידית נטענת

המחיר מתחיל ב-170 אלף שקל

למרכז הזירה: אקספנג מתחילה היום (ד') בשיווק ה-L03, רכב הפנאי הקטן בהיצע שמשווק בסין תחת חטיבת מונה העממית. אצלנו הוא ימכר תחת מותג האם באותם אולמות תצוגה, עם הנעה חשמלית מלאה (ב-170 אלף שקל לסוללה קטנה ו-180 לגדולה) או מערכת היברידית-נטענת (ב-185 אלף שקל), לראשונה במותג הסיני.

בהשוואה ל-G6 המשפחתי הוא קצר ב-11 ס"מ (465 ס"מ), נמוך ב-5 ס"מ (160 ס"מ) עם בסיס גלגלים קצר ב-4 ס"מ (285 ס"מ), ממדים שאחראים בין היתר על מקדם גרר נמוך יותר (0.23). תא המטען קטן ב-204 ליטר (367 ליטר) אבל בשונה מאחיו הגדול, יש גם תא נוסף מלפנים (89 ליטר בגרסה החשמלית).

חשמל וקצת בנזין: ה-L03 יוצע בשתי גרסאות חשמליות עם מנוע בודד מאחור, בשתי רמות הספק (222 כ"ס או 249 כ"ס) ועם שני מארזי סוללה בהתאם - 58.3 או 71.2 קוט"ש - שמעניקים טווח נסיעה תיאורטי של 445 או 520 ק"מ בהתאמה. טעינה מהירה (190 קילוואט לסוללה הקטנה, 260 קילוואט לגדולה) מאפשרת מילוי מ-10% ל-80% ב-20 דקות.

בנוסף הוא יוצע לראשונה במותג בגרסה היברידית-נטענת, עם מנוע חשמלי אחורי (242 כ"ס) האחראי על ההנעה, יחד עם מנוע בנזין (4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר עם 84 כ"ס) שתפקידו בעיקר לטעון סוללה בקיבולת 37.2 קוט"ש שאמורה להעניק לפי היצרנית 215 ק"מ נקיים מזיהום. בכך הוא יהיה הרכב ההיברידי-נטען בעל הטווח החשמלי הגדול ביותר בשוק המקומי.

מה עוד צריך לדעת: העיצוב החיצוני שונה מהמוכר של אקספנג, עם יחידות תאורה בעיצוב ראש חץ מלפנים ללא פס מחבר, צללית שמזכירה דגמי כמו-קופה וידיות פתיחת דלתות רגילות. סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("8.88) מאחורי הגה שתי צלעות, עם מסך מגע גדול ("15.6) במרכז הקונסולה האחראי על מערכות הרכב.

רשימת האבזור בכל הגרסאות כוללת בין היתר ריפוד דמוי עור עם כיוון חשמלי, חימום ואוורור למושבים הקדמיים, מצלמות חניה היקפיות כולל מצלמת דרך מובנית, משטח טעינה אלחוטי, חלון שמש (אך ללא מנגנון אטימה), דלת תא מטען חשמלית ואפשרות להסעת הרכב לחניה צפופה באמצעות אפליקציה ייעודית.

מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית, כולל על פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: עם ה-L03 אקספנג מכוונת לליבת שוק הרכב, הודות לתג מחיר נמוך מהדגמים אותם שיווקה עד כה. בגרסה החשמלית הוא יתמודד מול מתחרים מבית ג'ילי בעיקר, כמו זיקר X וסמארט 1, אבל הגרסה המסקרנת יותר היא ההיברידית נטענת שמציעה טווח חשמלי יוצא דופן ותג מחיר שמציב אותו מול רבי המכר של השוק. לכן הוא גם עשוי לשפר עוד יותר את מצבה של אקספנג, ואולי אף לצרף אותה לרשימת עשרת המותגים הנמכרים ביותר.