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500 קמ"ש על הכביש זה בינתיים יותר מדי: BYD התרסקה בדרך לשיא

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יש עוד מקום לשיפור: יצרנית הרכב הסינית BYD, הגדולה בעולם בין יצרניות הרכב החשמלי, קיימה את הבטחתה וניסתה לשבור את סף ה-500 קמ"ש על הכביש, ולקבוע בכך שיא מהירות חדש לרכב סדרתי. אלא שהניסיון לא עלה יפה כפי שדיווח carnewschina, מבלי ש-BYD תאשר או תכחיש זאת.

סרטון שצולם כנראה באחד הניסיונות מראה שהיעד עוד לא הושג. נהג היאנגוואנג U9 אקסטרים, מכונית-על חשמלית עם כמעט 3,000 כ"ס, איבד שליטה והתרסק תוך שהוא משמיד את הרכב שמחירו נאמד ב-3 מיליון דולר לפני מס. למרבה המזל לא היו נפגעים, כולל הנהג. ב-BYD לא פרסמו את סיבת התאונה הרשמית, מתי והיכן אירעה, אם כי ברור שמדובר במסלול ניסוי סגור ולא בכביש ציבורי.

נזכיר, היאנגוואנג U9 אקסטרים שהוצגה עוד ב-2023 בגרסה "רגועה" יותר עם 1,100 כ"ס, היא מכונית-על דו-מושבית. לגרסת האקסטרים שהוצגה אשתקד יש ארבעה מנועים חשמליים, הספק כולל של 2,992 כ"ס והיא מחזיקה כבר עתה בשיא המהירות לרכב סדרתי - 496.22 קמ"ש במסלול הניסוי הגרמני פפנבורג.

אלא ש-BYD הבטיחה לחצות את ה-500 קמ"ש, מחסום מהירות סמלי שישמש לבטח כמקדם תדמית אם יושג. ביצרנית קיוו להמחיש את היכולת הזו החודש בתצוגת תכלית באיחוד האמירויות, והודיעו אתמול (ג') כי הם נחושים להמשיך בניסיונות למרות התאונה.

רכב הניסוי צויד בצמיגי סמי-סליקס מתוצרת גיטי-ספורט, עם חישוקי "20 ובערכת עזר אווירודינמית הכוללת כנף אחורית מוגדלת לשיפור כושר ההצמדה במהירות גבוהה. ביצרנית כאמור גם לא פסלו בינתיים את כוונתם לנסות שוב להגיע ל-500 קמ"ש, כפי שהצהירו בעבר בכיריה - סגנית הנשיא סטלה לי ומנהל המכירות, הו שיוקינג.

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