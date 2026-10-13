במראה עדכני: טויוטה מחדשת את היאריס קרוס

אחד מרבי המכר של טויוטה והדגם הנמכר ביותר בקטגוריה זוכה לעדכון קל. כל הפרטים, כולל מה חודש ומה לא, בפנים

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בקצרה:

טויוטה מחדשת את היאריס קרוס

עם חרטום עדכני ואבזור משודרג

המחיר מתחיל ב-160 אלף שקל

הפנים החדשות: טויוטה מתחילה לשווק את היאריס קרוס, אחד מרבי המכר של המותג כאן והדגם הנמכר ביותר בקטגוריה, לאחר מתיחת פנים קלה שעבר. תג המחיר נותר כבעבר ומתחיל ב-160 אלף שקל.

מערכת ההנעה ההיברידית נותרה ללא שינוי, ומשלבת מנוע בנזין עם 3 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר ומנוע חשמלי עם 116 כ"ס בחיבור לגלגלים הקדמיים דרך תיבת הילוכים רציפה. הביצועים נותרו זהים עם 11.2 שניות בזינוק ל-100 קמ"ש וכך גם צריכת הדלק הרשמית עם של 22.7 ק"מ לליטר.

מה שונה: השינוי העיצוב מתמקד בעיקר בחרטום, עם יחידות תאורת לד עדכנית וסבכת חלת דבש, כמו גם חישוקים קלים כציוד תקני ("16 בגרסת הבסיס, "17 בגרסה הבכירה). גם סביבת הנהג עברה עדכון צנוע, בגרסת הבסיס המיועדת לשוק המוסדי עדיין עם צג נתונים ("7) ומסך מגע ("9) קטנים ואבזור מעט פחות סגפני (מפתח חכם ומראות מתקפלות חשמלית).

בגרסה הבכירה יש מסך מגע גדול יותר ("10.5) עם מצלמת נסיעה לאחור, משטח טעינה אלחוטי ומושבים קדמיים עם תמיכה משופרת בעבור תוספת 1,000 שקל, ואם תרצו צביעה דו גוונית תידרשו להוסיף עוד 3,000 שקל. לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3) שקיים בגרסאות בכירות באירופה לא מוצע אצלנו אפילו כאופציה.

מערך הבטיחות נותר ללא שינוי וכולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית, אבל עדיין ללא התרעת שטחים מתים שמוצעת באירופה.

מה אנחנו חושבים: העדכון שעבר היאריס קרוס מינורי, ומתמקד בעיקר בשינוי קל למראה החיצוני ותוספת אבזור קלה לתא הנוסעים. מצד אחד זה מאפשר לשמור על תג מחיר דומה לדגם היוצא, אבל מצד שני כלל לא בטוח שזה מספיק כדי לשמור אותו אטרקטיבי אל מול התחרות שכיום לא מגיע רק מכיוון יצרניות מערביות, אלא גם מול מתחרים סינים.

למשל BYD אטו 2 או ליפמוטור B10 שמציעים הרבה יותר, ממדים גדולים יותר, אבזור עשיר יותר ומערכת הנעה היברידית נטענת מתקדמת יותר. לכן שמירה על מעמדו כאחד הנמכרים בקטגוריה עשויה להפוך למשימה מורכבת בהרבה מבעבר.