מגיבה לקיה וגם לסינים: יונדאי מנחיתה טוסון היברידי נטען

יונדאי מתחילה לשווק לראשונה טוסון היברידי נטען, עם תג מחיר נמוך מהאח הקוריאני וגבוה רק במעט מרבי המכר הסינים. כל הפרטים בפנים

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

יונדאי מנחיתה טוסון היברידי נטען

עם 288 כ"ס וכ-70 ק"מ נקיים מזיהום

המחיר מתחיל ב-200 אלף שקל

מתחבר לשקע: שבועות ספורים אחרי שקיה התחילה לשווק כאן ספורטאז' היברידי נטען, גם יונדאי מנחיתה גרסה היברידית נטענת לטוסון. תג המחיר מתחיל ב-200 אלף שקל, 10,000 שקל יותר מהגרסה ההיברידית הרגילה, אבל 20 אלף שקל פחות מהאח הקוריאני.

מערכת ההנעה משלבת מנוע בנזין מוגדש, עם 4 צילינדרים בנפח 1.6 ליטר (180 כ"ס) ומנוע חשמלי (107 כ"ס) עם תפוקה משולבת של 288 כ"ס. החיבור הוא לתיבת 6 הילוכים אוטומטית ולהנעה קדמית, המאפשרים לו לזנק ל-100 קמ"ש ב-7.5 שניות, 0.7 שניות פחות מהגרסה ההיברידית הרגילה.

סוללה בקיבולת 13.8 קוט"ש מאפשרת כ-70 ק"מ נקיים מזיהום, אך היא גוזלת 58 ליטר מנפח תא המטען (558 ליטר) שגם נעדר גלגל חלופי.

מה עוד צריך לדעת: רשימת האבזור דומה לגרסה ההיברידית הרגילה, וכוללת בגרסת הבסיס מסך מגע ("12.3), בקרת אקלים מפוצלת, חימום למושבים הקדמיים, משטח טעינה אלחוטי, מפתח חכם ודלת תא מטען חשמלית.

הגרסה הבכירה (ב-230 אלף שקל) מוסיפה לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3), מצלמות היקפיות עם הצגת השטח המת בהפעלת איתות, ריפודי עור, כיוון חשמלי ואוורור למושבים הקדמיים וחלון שמש.

מערך הבטיחות בכל הגרסאות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית כולל על פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: יונדאי טוסון היה במשך שנים ה"מאמי הלאומי", אחד מרבי המכר הגדולים של שוק הרכב, אלא שצונאמי רכבי הפנאי הסינים, רובם עם מערכת הנעה היברידית נטענת, פגעו במעמדו. מערכת כזו הוצגה כבר בהשקת הדור הנוכחי והרביעי בשושלת, אבל דווקא בערוב ימיו, רגע לאחר הצגת הדור החדש, ניתן לקבל אותה לראשונה גם בשוק המקומי. ומכיוון שתג המחיר שהוצמד לו נמוך משמעותית מהאח הקוריאני וגבוה רק במעט מהמתחרים הפופולאריים מסין, גם פוטנציאל ההצלחה נראה לא רע.

לא בטוח שזה יחזיר אותו למעמד של רב מכר, אבל הוא מסתמן כדגם יחיד מהתעשייה הוותיקה שמשיב מלחמה לרפובליקה העממית.