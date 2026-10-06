ארה"ב ויפן מפגרות, סין ונורווגיה מובילות: פערי הענק במוכנות העולם לחשמל

מחקר חדש מגלה את הפערים הגדולים בין מדינות מתקדמות במערב לבין סין במוכנות וקבלת מכוניות חשמליות: בעוד ארה"ב ויפן בתחתית למרות הגדרתן כמעצמות רכב, סין ונורווגיה בצמרת

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אם אתם רוצים את הטכנולוגיה הידידותית לסביבה ומתקדמת במכונית שלכם, ומבינים כי זו הנעה חשמלית, מגורים במדינה מערבית מתקדמת עשויים שלא להספיק לכם. כך עולה ממחקר "מדד מוכנות גלובלי לתחבורה חשמלית 2026", שביצעה חברת ארתור די. ליטל.

המחקר העניק לעשרות מדינות ברחבי העולם ציון במוכנות המעבר לחשמליות, עם חמש קטגוריות משפיעות: מוכנות לקוחות, תשתית טעינה ציבורית, תמונת המצב של השוק (בעיקר מבחינה לאומית), עלות רכישת הרכב וגורמי מאקרו נוספים.

מהדירוג עולה כי למרות שמדובר בשוק הרכב השני בגודלו בעולם, כולל יצרניות רכב ענקיות ורבות מורשת, השוק האמריקאי מפגר משמעותית אחרי סין. למעשה, ארה"ב דורגה קרוב לתחתית הטבלה, עם 47 נקודות בלבד, פחות ממחצית מ-106 הנקודות שקיבלה סין.

המדד קובע את היחס בין מוכנות לרכבי בעירה פנימית (בנזין ודיזל) לבין חשמל, כאשר ציון 100 מהווה איזון במידת התאימות, ציון נמוך מבטא יתרון לבנזין ודיזל ומעל 100 יתרון לחשמל. נורווגיה, בה 97% מהמכוניות החדשות שנמכרו אשתקד היו חשמליות, היא היחידה שמצטרפת לסין עם דירוג מעל 100 – 103 נקודות.

גם יפן, מעצמת ייצור רכב והבית של יצרנית הרכב הגדולה בעולם, טויוטה, מדשדשת הרחק מאחור במקום ה-23, עם ציון התאמה של 53 נקודות בלבד. לפי החוקרים, להורדת הדירוג אחראים מגוון גורמים בכל מדינה, החל ממחירים גבוהים של מכוניות חשמליות, מבחר מצומצם שלהן בשוק – למשל באמריקה – תשתית טעינה חסרה (למשל בצ'כיה), או העדפת טכנולוגיות ביניים (יפן), בה התעשייה המקומית מתעקשת עדיין על מכוניות היברידיות ומציגה התנגדות מסוימת לחשמול מלא.

לפי הדירוג, מדינות שדורגו קרוב יחסית לצמרת היו הולנד, צרפת וגרמניה. בין היתר ציינו החוקרים את הצמיחה המהירה יחסית של מכירות החשמליות בהולנד, שם נתח השוק של מכוניות ללא מנוע בעירה פנימית זינק אשתקד ליותר מ-40%. בצרפת נרשמה צמיחה ליותר מ-20% ובגרמניה ל-19%, נתח שיא עבור יצרנית הרכב הגדולה באירופה.

בעוד סין נהנית ממדיניות ממשלתית שמתמרצת חשמול באופן נרחב, ביבשת אירופה נפגעה חדירת הטכנולוגיה מסיבות רגולטוריות – הפחתת השקעה בתמריצי רכישה והאטה בפריסת תשתיות טעינה ציבוריות – בעיקר בסוף 2023 ו-2024.

החוקרים מזהים עם זאת התאוששות גם ביבשת הקלאסית, כאשר גם בנתוני המכירות העדכניים של 2026 נרשם שיפור בשווקים מרכזיים, בין היתר בגלל מלחמת איראן, שהזניקה את מחירי הבנזין ושלחה לקוחות רבים לחיפוש מכוניות חשמליות.

דירוג המדינות

את ארבע הראשונות מכנה המחקר "אמת מידה גלובלית"

1. סין – 106

2. נורווגיה – 103

3. סינגפור – 96

4. הולנד – 90

ואלה "עוקבות שאפתניות"

5. צרפת – 88

6. גרמניה – 87

-. בריטניה – 87

8. אוסטריה – 83

9. שוודיה – 81

10. בלגיה – 80

-. איטליה – 80

-. ספרד – 80

13. הונג קונג – 78

14. טורקיה – 69

15. שוויץ – 68

16. פולין – 65

-. קנדה – 65

המדינות שמוגדרות "שווקי חשמל מתפתחים"

18. צ'כיה – 60

-. ויאטנם – 60

20. תאילנד – 57

21. איחוד האמירויות – 56

22. אוסטרליה – 55

23. יפן – 53

24. אינדונזיה – 49

25. ארה"ב – 47

-. ניו זילנד – 47

-. ברזיל – 47

28. הודו – 42

שלוש האחרונות מוגדרות "שווקים בתחילת הדרך"

29. מקסיקו – 40

30. ערב הסעודית – 36

31. דרום אפריקה – 26