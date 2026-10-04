שיא מכירות: יותר מרבע מיליון מכוניות חדשות מתחילת השנה

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שוק בטירוף: קצת יותר מ-255 אלף מכוניות חדשות עלו על כבישי ישראל מאז תחילת השנה, עליה של 5% לעומת התקופה המקבילה ב-2025 ושיא כל הזמנים לתקופה של שלושה רבעונים בלבד. אם לא יואט הקצב, סביר להניח ששוק הרכב הישראלי יחצה לראשונה את רף 300 אלף המכוניות בשנה.

מוביל השוק הוא עדיין מותג הרכב הסיני ג'אקו מבית קונצרן צ'רי, עם למעלה מ-28 אלף מסירות. והוא עושה זאת עם שלושה דגמים בלבד באולם המכירות, בעוד מותג האח אומודה מסר 4,200 מכוניות, והתייצב במקום ה-12. מותג צ'רי איבד את המקום השני לטובת טויוטה, כשהשניים מסרו כ-26 אלף מכוניות כל אחד. בסך הכל אחראי כך הקונצרן הסיני על כרבע מהמכוניות החדשות שנמכרו השנה בשוק הישראלי.

יונדאי, מובילת השוק לאורך שנים ארוכות, מסתפקת במקום הרביעי לאחר שרשמה השנה עליה של 2%. קיה וסקודה הן הנציגות הנוספות של העולם הישן בעשירייה המובילה של המותגים, בעוד את המקומות הנוספים בצמרת תופסות BYD, MG, ג'ילי וטסלה.

ומה קרה לשמות הוותיקים? ניסאן, מיצובישי וסיאט רשמו צלילות חדות של 40% עד 48% ותופסות את אמצע העשיריה השניה; סובארו ירדה ב-22% ומסתפקת במקום ה-19, סוזוקי ירדה ב-35% וניצבת במקום ה-21, מקום אחד מעל מאזדה שאיבדה לא פחות מ-70% לעומת השנה שעברה. פולקסווגן, רנו ופיג'ו רשמו ירידות של 25% עד 35% וסוגרות את העשירייה השלישית.

ברשימת הדגמים הפופולריים ישנה גם כן שליטה סינית ברורה, עם מותגי ג'אקו וצ'רי שתופסים 6 מתוך 10 המקומות הראשונים. לצידם נמצאים רכבי פנאי היברידיים של יונדאי, קיה וטויוטה, במה שמסמן את המגמה הברורה של שוק הרכב בשנה הנוכחית. מעניין לציין כי את שלושת המקומות הראשונים - וארבעה דגמים מששת הראשונים - תופסים דגמים המשווקים על ידי יבואנית הרכב כלמוביל.

גם בעשיריה השניה מככבים 6 דגמים סיניים, אך במגוון מעט יותר רחב. שם ניתן למצוא את רכבי הפנאי ההיברידיים של BYD (אטו 2, סיל U וסיליון 5), MG (עם ה-S9) וג'ילי (סטאריי), לצד אקספנג G6 החשמלי וגם כמה שמות ותיקים יותר: קיה פיקנטו, יונדאי וניו וטוסון וטויוטה ראב 4.

נתח השוק של המכוניות החשמליות עומד השנה על 12.5%. ההיברידיות-נטענות תופסות נתח של 25% ואילו ההיברידיות הרגילות מגיעות ל-31%, כך שבסך הכל קרוב ל-70% מהמכוניות שנמכרו השנה בישראל נעזרו בסיוע חשמלי כלשהו. במקביל, מכוניות עם מנועי דיזל מחזיקות בנתח שוק של 5% בלבד, רובן כמובן מסחריות.

בנוסף, רק 320 ישראלים קנו השנה מכונית עם תיבת הילוכים ידנית (0.1% מהשוק), מחציתם בחרו בדגמי דאצ'יה והיתר בגרסאות בסיס של סוזוקי סוויפט וסיטרואן C3, לבין דגמי ספורט של יונדאי, סובארו וב.מ.וו.

נזכיר כי נתוני המכירות המופיעים כאן אינם כוללים משאיות, אוטובוסים, כלי רכב דו-גלגליים וכאלה שהגיעו ארצה ביבוא אישי או מקביל.