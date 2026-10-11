ג'יפ מחזירה גרנד צ'ירוקי לישראל. עם מנוע צנוע ומיקוד בכביש

אחרי שנתיים של היעדרות מחזירה יצרנית רכב השטח לשוק הישראלי את אחד השמות האייקוניים שלה. עם עדכון עיצובי קל, מנוע צנוע וללא מערכות מכאניות מתקדמות לנהיגת שטח. כל הפרטים בפנים

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

ג'יפ מעדכנת את הגרנד צ'ירוקי

על פלטפורמה של סטלנטיס, מנוע חדש ומפרט צנוע

המחיר מתחיל ב-415 אלף שקל

חוזר לשוק: כמעט שנתיים לאחר הפסקת השיווק, ג'יפ מחזירה לאולם התצוגה המקומי את הגרנד צ'ירוקי. בינתיים רק בגרסה הרגילה עם מקום לחמישה נוסעים, ולא גרסת L עם מקום לשבעה שתגיע רק ברבעון השני של השנה הבאה. תג המחיר מתחיל ב-415 אלף שקל, 15 אלף שקל יותר מהדגם היוצא.

העדכון העיצובי צנוע ואם אתם לא סוכני המכירות של ג'יפ ספק אם תבחינו בפגושים, סבכה ויחידות תאורה שונים במעט. סביבת הנהג כוללת מסך מגע גדול מבעבר ("12.3 לעומת "8.4) עם סידור שונה של מתגי בקרת האקלים בחלקו התחתון, בעוד לוח המחוונים הדיגיטלי נותר ללא שינוי ("10.25).

גם אבזור הנוחות נותר דומה וכולל ריפודי עור, כוונון חשמלי וחימום להגה ולמושבים הקדמיים (חימום גם לאחוריים), משטח טעינה אלחוטית, חלון שמש ודלת תא מטען חשמלית. מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, תיקון סטייה מנתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת.

בעיקר לכביש: בחרטום הגרנד שוכן מנוע "הוריקן", בנזין מוגדש עם 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר שמחליף אצלנו את ה"פנטסר" (V6 אטמוספרי, 3.6 ליטר) הוותיק. הוא מפיק 324 כ"ס (תוספת של 31 כ"ס) ומציע זמינות כוח טובה משמעותית. על העברת הכוח אמונה תיבת 8 הילוכים אוטומטית והנעה כפולה-קבועה. עד כמה המפרט הזה צנוע?

בצפון אמריקה ג'יפ משווקת את הגרנד צ'ירוקי בין היתר עם מערכת הנעה המכונה Quadra-Trac II, תיבת העברה הכוללת גם הילוך כוח ודיפרנציאל מוגבל החלקה מאחור, בעוד שמתלי אוויר המאפשרים הגבהת מרכב לשיפור מרווח הגחון (27.6 ס"מ, 6.2+) זווית הגישה (30.1 מעלות, 9.6+) והנטישה (24 מעלות, 4.9). אצלנו היא לא תוצע אפילו כאופציה ובכך מוותרת למעשה היבואנית על יכולת שטח משופרת לדגם ומשמרת אותו לכביש.

גם גרסת "טרייל-הוק" שמשדרגת עוד יותר את יכולת השטח, עם פגושים אגרסיביים יותר המשפרים את זוויות הגישה-נטישה (30.3-35.9 מעלות), מיגון גחון, צמיגי שטח של גודייר טריטורי AT ומצב סלעים בבורר הנהיגה.

מה אנחנו חושבים: כשהוצג הגרנד צ'ירוקי בתחילת שנות ה-90 הוא נחשב לחלום האמריקאי, סמל סטאטוס של ממש ביבשת החדשה, תשובה לריינג' רובר בריטי תוך שהוא מציע שילוב נדיר בין יוקרה ליכולת שטח חסרת תחרות. בדור הנוכחי בשושלת ג'יפ פזלה לכיוון הכביש תוך שימוש בפלטפורמה של אלפא רומיאו כבסיס, בעוד יכולת השטח מתקבלת בעיקר באמצעות מערכות אלקטרוניות, שוב גישה דומה לזו של הבריטים.

רק שהמערכות המתקדמות הללו נותרו בינתיים רק באמריקה בעוד אלינו הוא מגיע במפרט מכאני בסיסי, ללא כל יכולת שטח אמיתית. הוא כן עשוי להיות אלטרנטיבה לרכבי פנאי גרמנים כמו אודי Q5, ב.מ.וו X3 ומרצדס GLC למי שמעוניין בתדמית אחרת. חבל רק שבשונה מבעבר זה לא מגובה גם בתוכן.