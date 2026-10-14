דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
חפשו ב- iCar
  1. רכב
  2. חדשות רכב
  3. קיה הציגה משפחתית היברידית והיא בדרך ארצה

קיה הציגה משפחתית היברידית והיא בדרך ארצה

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

  • ה-K4, יורשת הסיד, מקבלת מנוע היברידי
  • עם ממדים גדולים במרכב האצ'בק או סטיישן
  • תנחת כאן במחצית הראשונה של 2027

בחזרה למשפחתית: קיה הציגה בתערוכת פריז גרסת היברידית ל-K4, שהוצגה כבר אשתקד בשוק האמריקאי. באירופה היא יורשת את הסיד הוותיקה ולדברי יבואנית המותג היא תנחת בישראל בחודשים הקרובים ותחזיר בכך את קיה לקטגוריה לאחר שנים של היעדרות.

מערכת ההנעה ההיברידית תהיה המוכרת של הקונצרן הקוריאני, ולמרות שמדובר ביחידה ותיקה זו הפעם הראשונה שבה היא מוצעת במשפחתית של קיה. היא משלבת בין מנוע בנזין (4 צילינדרים בנפח 1.6 ליטר) עם מנוע חשמלי ו-154 כ"ס בחיבור לגלגלים הקדמיים דרך תיבת 6 הילוכים כפולת מצמד.

האצ'בק או סטיישן: בדומה לסיד, גם ה-K4 משווקת באירופה עם אפשרות בחירה בין מרכב האצ'בק 5 דלתות לסטיישן. ההאצ'בק ארוכה מהסיד ב-11.5 ס"מ (444 ס"מ), הסטיישן ב-9.5 ס"מ (469.5 ס"מ), ובשני המקרים בסיס הגלגלים ארוך ב-7 ס"מ (272 ס"מ) מה שאמור לאפשר מרחב מחיה טוב יותר ליושבים מאחור.

גם סביבת הנהג מתקדמת מבעבר, עם צמד מסכים ("12.3 כל אחד) המשמשים לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע, ומסך נוסף ביניהם ("5.3) לבקרת האקלים, תוך שמירה על מתגים פיזיים בקונסולה המרכזית כקיצורי דרך לתפריטים שונים.

הירשמו לקבלת עדכונים ומבצעים בעולם הרכב

למאמר זה התפרסמו 0 תגובות

יעוץ מקצועי חינם לפני קניית רכב
  • צור קשר בוואטסאפ
  • התקשר אלינו

הוספת תגובה

תגובות

קראו את חוקי הקהילה שלנו בתנאי השימוש של iCar

תגובות לכתבה

לייעוץ מקצועי חינם:צרו עימנו קשר בוואטסאפ צרו עימנו קשר בטלפון 074-799-1900

בחר רכב

לפי דגם
או לפי קטגוריה

כתבות נוספות

חשיפה: צה"ל עשוי להחזיר את ג'יפ לקרב
חשיפה: צה"ל עשוי להחזיר את ג'יפ לקרב
יצרנית הרכב הסינית שמצהירה: עוד השנה נגיע ל-500 קמ"ש
יצרנית הרכב הסינית שמצהירה: עוד השנה נגיע ל-500 קמ"ש
תשובה הולמת לסיניות: ID קרוס הוא פנאי חשמלי קטן מפולקסווגן
תשובה הולמת לסיניות: ID קרוס הוא פנאי חשמלי קטן מפולקסווגן
זה מתקרב: אלפא עומדת להציג יורש ראוי לטונאלה
זה מתקרב: אלפא עומדת להציג יורש ראוי לטונאלה
פחות חשמל, יותר גודל: אלה צמד רכבי הפנאי של שיאומי
פחות חשמל, יותר גודל: אלה צמד רכבי הפנאי של שיאומי
שבעה מושבים, הנעה מתקדמת ואבזור עשיר: ג'אקו 8 מכוון גבוה
שבעה מושבים, הנעה מתקדמת ואבזור עשיר: ג'אקו 8 מכוון גבוה

בשיתוף כלמוביל

מתעניינים ברכישת רכב ?

קבלו ייעוץ מומחה

לייעוץ חינם

אודות

תוכן

כלים ומידע

מדורים

לוגו מקבוצת ynet כל הזכויות שמורות אי-קאר 2007 בע”מ
חזור למעלה
AIAI
iCar AI
אני אבי היועץ החכם של iCar, במה אוכל לסייע לך?

* אני עדיין בתקופת למידה של התוכן באתר וייתכנו טעויות