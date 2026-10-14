קיה הציגה משפחתית היברידית והיא בדרך ארצה

מדווחים מתערוכת פריז: אחרי היעדרות ארוכה, קיה צפויה לחזור לקטגוריית המשפחתיות עם K4 שמקבלת מערכת הנעה היברידית ומציבה במרכז הכוונת את טויוטה קורולה ויונדאי אלנטרה

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בקצרה:

ה-K4, יורשת הסיד, מקבלת מנוע היברידי

עם ממדים גדולים במרכב האצ'בק או סטיישן

תנחת כאן במחצית הראשונה של 2027

בחזרה למשפחתית: קיה הציגה בתערוכת פריז גרסת היברידית ל-K4, שהוצגה כבר אשתקד בשוק האמריקאי. באירופה היא יורשת את הסיד הוותיקה ולדברי יבואנית המותג היא תנחת בישראל בחודשים הקרובים ותחזיר בכך את קיה לקטגוריה לאחר שנים של היעדרות.

מערכת ההנעה ההיברידית תהיה המוכרת של הקונצרן הקוריאני, ולמרות שמדובר ביחידה ותיקה זו הפעם הראשונה שבה היא מוצעת במשפחתית של קיה. היא משלבת בין מנוע בנזין (4 צילינדרים בנפח 1.6 ליטר) עם מנוע חשמלי ו-154 כ"ס בחיבור לגלגלים הקדמיים דרך תיבת 6 הילוכים כפולת מצמד.

האצ'בק או סטיישן: בדומה לסיד, גם ה-K4 משווקת באירופה עם אפשרות בחירה בין מרכב האצ'בק 5 דלתות לסטיישן. ההאצ'בק ארוכה מהסיד ב-11.5 ס"מ (444 ס"מ), הסטיישן ב-9.5 ס"מ (469.5 ס"מ), ובשני המקרים בסיס הגלגלים ארוך ב-7 ס"מ (272 ס"מ) מה שאמור לאפשר מרחב מחיה טוב יותר ליושבים מאחור.

גם סביבת הנהג מתקדמת מבעבר, עם צמד מסכים ("12.3 כל אחד) המשמשים לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע, ומסך נוסף ביניהם ("5.3) לבקרת האקלים, תוך שמירה על מתגים פיזיים בקונסולה המרכזית כקיצורי דרך לתפריטים שונים.