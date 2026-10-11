עם שם ותיק ועיצוב חדש: פולקסווגן חשפה טיגואן חשמלי

הוא מאמץ את שמו של דגם הבנזין המצליח אבל מציג מראה חדש לחלוטין ויחידת הנעה נקיה מזיהום. הכירו את ID טיגואן החדש, הרכב שבעזרתו פולקסווגן מקווה להציל את אסטרטגיית החשמל

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פולקסווגן חשפה את ה-ID טיגואן, הרכב החשמלי החשוב ביותר שלה מזה שנים. הוא מחליף את ה-ID4 ו-ID5, דגמי החשמל המצליחים ביותר של המותג, הגם שמדובר בהצלחה יחסית - מי שהיה קונצרן הרכב הגדול בעולם בעבר, לא הבריק עד עתה באימוץ הטכנולוגיה, אפילו ביבשת מולדתו.

התקווה בפולקסווגן היא שעם שם מסורתי ושפת עיצוב חדשה ודרמטית יותר, ניתן יהיה לבלום או לפחות להאט את חדירת רכבי הפנאי הסיניים למגרש הביתי. לישראל אגב, הוא לא צפוי להגיע.

למרות השם המוכר, ה-ID טיגואן לא חולק מכלולים עם הטיגואן המוכר לנו. הוא מבוסס על פלטפורמת ה-"MEB+" החשמלית-עדכנית של הקבוצה, בין היתר עם הנעה אחורית. אגב, הטיגואן ה"רגיל" ימשיך להימכר לצידו עם מנועי בנזין, היברידיים ואפילו דיזל.

בניגוד ל-ID4 ו-ID5 בעלי העיצוב המינימליסטי-עגלגל, פולקסווגן בחרה ב-ID טיגואן בעיצוב SUV קלאסי, עם קווים מפוסלים ומופע מוחצן יותר. בולט גם שימוש נרחב יותר בפסי תאורה (במיטב האופנה כיום בתעשייה) וגם המעבר מידיות דלתות מודרניות – ופחות נוחות לשימוש – לידיות המשיכה הקלאסיות של פולקסווגן. הרכב החדש, שמידותיו לא פורסמו, יציע תא מטען קדמי בנפח 32 ליטר, אחורי בנפח 534 ליטר וכושר גרירה של עד 2,000 ק"ג.

מפרט מלא עדיין אין, אך כן נמסר כי ה-ID טיגואן יוצע תחילה בשלוש גרסאות: לבסיסית סוללת 58 קוט"ש, 190 כ"ס והנעה אחורית, מעליה גרסת טווח ארוך ("עד 600 ק"מ") עם סוללת 77 קוט"ש, הנעה אחורית ו-286 כ"ס, והשלישית תציע הנעה כפולה, 299 כ"ס וסוללת 77 קוט"ש. בהמשך עשויה להצטרף למבחר גרסת GTI, עם הנעה כפולה, שתחליף את ה-GTX ב-ID5/ID4 היוצאים.

בתא הנוסעים הושם דגש מחדש על נוחות שימוש. אחרי שספגה ביקורת חריפה מכל עבר, פולקסווגן החזירה שפע מתגי פיקוד פיזיים עבור הנהג והנוסעים. על גלגל ההגה יש כעת מתגים פיזיים אמיתיים במקום מתגי מגע מושמצים, לתפעול במסך המגע מצטרפים מתגי מקשי-פסנתר דרכם תוכלו לשלוט בנוחות למשל במיזוג ובהפשרת האדים. ולתפעול מערכת השמע תוכלו להיעזר בחוגה בין המושבים, באמצעותה ניתן להגביר ולהנמיך, ולהעביר רצועות באלבום או תחנות ברדיו.

לטובת הלקוחות שממש מתקשים לעבור לעידן הדיגיטלי, פולקסווגן תציע לצד המסך המרכזי ("15) אפשרות לתצוגת מחוונים (מסך "10) בעיצוב רטרו. לבחירה: סגנון גולף מקורית משנות ה-70, חיפושית קלאסית ואפילו טיגואן ראשון (2007). הקונסולה הקדמית לא חפה מטכנולוגיה מודרנית עם זאת, בין היתר באמצעות - לראשונה בפולקסווגן באירופה - מסך מולטימדיה ("12) נפרד לנוסע.

עוד מוצע משטח טעינה בתקן Qi2 עם חיבור מגנטי לשני טלפונים ניידים, מושבים קדמיים חשמליים עם עיסוי, אוורור וזכרונות, מערכת שמע של הרמן קרדון וחלון גג פנורמי. ה-ID יוצע בארבע רמות גימור, שיובדלו גם קלות בעיצוב החיצוני: טרנד הבסיסית, לייף, וסטייל הבכירה, וגרסת R-ליין בכירה ספורטיבית. מהן נחשפו בינתיים בתמונות רק שתי הבכירות בהיצע.

את ה-ID טיגואן ניתן יהיה להזמין בגרמניה ושווקים נוספים באירופה החל מהשבוע הבא, במחיר התחלתי של 42,695 יורו. האספקה תחל ברבעון הראשון של 2027. נכון לעתה אין תוכנית לשווקו גם בישראל.