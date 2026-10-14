הרנסנס האיטלקי: פיאט ואלפא נזכרו שהן מסוגלות לחדש

מדווחים מתערוכת פריז: הצלע האיטלקית של קונצרן סטלנטיס הציגה בפריז צמד מכוניות קונספט, האחת כמחליפה מרהיבה לאלפא רומיאו ג'וליה, השניה יורשת רוחנית לפיאט מולטיפלה שמשלבת בין מיניוואן לטנדר. כל הפרטים בפנים

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

האיטלקים מסטלנטיס הציגו שני קונספטים עתידניים

אלפא עם מחליפה לג'וליה בעיצוב מרהיב והנעה היברידית

בפיאט יורשת למולטיפלה המשלבת מיניוואן-פנאי וטנדר

הגיע הזמן: אלפא רומיאו הציגה בתערוכת פריז את הקואורה-רוסו (Cuorerosso, לב אדום באיטלקית), קונספט שאמור להוות השראה למחליפת הג'וליה הוותיקה המשווקת ללא שינויים כבר יותר מעשור. העיצוב החיצוני משלב מרכב קופה עם ארבע דלתות, האחוריות נפתחות בזווית הפוכה לקדמיות (דלתות התאבדות).

מלפנים יש מכסה ארוך עם קווים המתחברים לסבכה המשולשת המוכרת של היצרנית, עם סמל מואר, כמו גם יחידות תאורה חדות. מאחור יש יחידות תאורה עגולות, עם מסיטי אוויר המשולבים בפגוש האחורי ובקצה דלת תא המטען עם כיתוב שם היצרנית במרכז. במפתיע מקדם הגרר לא נמוך כפי שניתן היה לצפות (0.28).

חשמל או בנזין: בהשוואה לג'וליה הנוכחית, הקונספט ארוך ב-6 ס"מ (470 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-11 ס"מ (293 ס"מ) שאמורים לאפשר מרחב מחיה טוב יותר לנוסעים מאחור, אבל למרות זאת המשקל עצמי (1.75 טון) נותר דומה לג'וליה קוואדריפוליו.

סביבת הנהג כוללת הגה בעיצוב שלוש צלעות ייחודי, עם חלק עליון שטוח ומתג DNA המשמש בורר מצבי נסיעה במרכזו, כשמאחוריו מוצבים צמד מסכים עגולים המשמשים לוח מחוונים. הקונסולה שבין המושבים הקדמיים היא מעין זרוע צפה, כמקובל במכוניות על עם מסך מגע בחלק העליון, חוגות פזיות במרכז ובורר מצבי נסיעה (לפנים-אחור-חניה) בחלק התחתון בעיצוב המזכיר מצערת של מטוסי נוסעים.

אלפא מציינת כי היא תציע אפשרות בחירה בין הנעה חשמלית מלאה, היברידית נטענת, היברידית רגילה והיברידית מתונה. בפסגת ההיצע ישולב כבעבר מנוע בנזין, V6 כפול מגדשים בנפח 2.9 ליטר המוכר מגרסאות קוואדריפוליו, עם סיוע של מנוע חשמלי, רק שבשונה מבעבר הפעם עם הנעה כפולה קבועה מה שאמור לאפשר ביצועים טובים יותר גם באספלט חלק או רטוב וגם לנהגים פחות מיומנים.

מחוץ לקופסא: פיאט הציגה את המולטיפליי, קונספט עתידני כיורש למולטיפלה שהיתה מהדגמים המיוחדים ביותר של פיאט ויצורה הופסק לפני יותר מעשור וחצי. הפעם הוא מבטיח מראה של רכב פנאי, מרחב מחיה של מיניוואן עם מקום לשישה נוסעים ואפשרות גם להפוך את החלק האחורי לארגז שימושי כמו בטנדר.

תא הנוסעים מציע מקום לשישה פלוס התקן ייעודי המפשר נקודת עיגון למושב בטיחות לילד, מקום לכלב כמו גם שולחן קטן או תא אחסון. מושב הנוסע מלפנים יכול להפוך למיטת שיזוף מתחת לחלון השמש הפנורמי והשמשות הגדולות סביב לתא. החידוש המשמעותי ביותר הוא היכולת להפוך את החלק האחורי לארגז, על ידי הזזה לפנים של הגג ומסגרת החלונות שמאחורי קורה C, שכולל גם מתקן ייעודי לצמד אופניים.

צולם באמצעות DJI OSMO POCKET 4, באדיבות היבואנית בנדא מגנטיק