גם היא נתקפה געגוע: אלפין מחזירה את הספורטיבית הגדולה

מדווחים מתערוכת פריז: אלפין הציגה יורשת ל-A310, עם מראה בהשראת גרסת המקור משנות השבעים אבל עם הנעה חשמלית כמובן. הסיפור המלא בפנים

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בקצרה:

אלפין הציגה בפריז יורשת ל-A310

במראה קלאסי ועם הנעה מודרנית

צפויה להגיע לייצור סדרתי עד 2030

עבודת שורשים: למרות הציפייה שאלפין תחשוף בתערוכת פריז את הדור הבא והחשמלי של ה-A110, למותג הביצועים של רנו היו תוכניות אחרות. הצרפתים הציגו את ה-A310, קונספט לגרסת המקור שיוצרה מתחילת שנות השבעים ועד אמצע שנות השמונים ולמעשה החליפה את ה-A110 הראשונה. אז עם ממדים גדולים משמעותית שאפשרו מקום גם לצמד נוסעים מאחור וגם מנוע V6 חזק משמעותית. היא גם הייתה המכונית האחרונה של היצרנית שפותחה תחת ניהולו של מייסד אלפין, ז'אן רדלה.

הקונספט שהוצג בתערוכה יהיה דגם אחד מתוך שבעה עתידיים שאלפין תציג עד סוף העשור. הוא שומר על דמיון ניכר לגרסת המקור, עם נגיעות מודרניות מתבקשות כמו יחידות תאורה מקוריות, צרות מלפנים עם צמד פסי אורך על המכסה הקדמי והפגוש, בעוד שמאחור הן בתצורה דומה אבל משלבות גם שם מואר למותג. כמקובל ביצרנית יש השקעה גדולה באווירודינמיקה, לרבות כונסי ומסיטי אוויר סביב למרכב, ספוילר גדול מאחור ומצלמות במקום מראות.

חשמל מתקדם: כבסיס תשמש פלטפורמת APP (ר"ת Alpine Performance Platform) עם שימוש נרחב באלומיניום, שצפוי לסייע לשמור על משקל עצמי נמוך. מערכת ההנעה צפויה להגיע מה-A390 ולשלב צמד מנועים מאחור ואחד מלפנים מה שיאפשר הנעה כפולה עם הכוונת מומנט מאחור.

בהשוואה לגרסת המקור החדשה ארוכה ב-37 ס"מ (455 ס"מ), רחבה ב-39 ס"מ (203 ס"מ), עם בסיס גלגלים גדול ב-18 ס"מ (245 ס"מ), אך עוד לא ברור האם זה יאפשר לה לשמור על מקום לארבעה כמו קודמתה.

מעניין לציין כי היא גבוהה רק ב-3 ס"מ (118 ס"מ), ככל הנראה בגלל שימוש בתצורת סוללה המחולקת לשני מארזים בדומה ל-A110 הבאה, אחד מוצב מלפנים והשני מאחור מה שמאפשר להשיג חלוקת משקל דומה למכונית בנזין בעלת מנוע מרכזי (60-40 לפנים-אחור) כמו גם תנוחת נהיגה נמוכה וקרובה לאספלט.