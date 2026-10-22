כמו לנד קרוזר, אבל של צ'רי: טיגו X7 החדש בדרך אלינו

צ'רי חושפת רכב פנאי מסקרן חדש, ראשון בסדרת דגמים בעיצוב קרבי, ותכניות נחיתה בישראל בשנה הבאה. זה מה שאנחנו יודעים עליו בינתיים

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בקצרה:

צ'רי מציגה רכב פנאי חדש במראה קשוח

יהיה גדול במקצת מטיגו 7, עם מקום לחמישה נוסעים

יגיע לישראל במהלך 2027 כהיברידי והיברידי-נטען

מה שבע: צ'רי חשפה בסין רכב פנאי-שטח חדש בשם טיגו X7, אותו היא מגדירה כדגם ראשון מתוך סדרה של דגמים בעיצוב שטח שיקבלו את הקידומת X. זאת כהמשך לרכב הקונספט המרשים למראה שהוצג לפני כחצי שנה. מדובר ברכב פנאי-שטח שלישי שמציג קונצרן צ'רי בשבוע הנוכחי, לצד אומודה X ו-iCaur V25.

לטיגו X7 מראה קשוח עם קווים ישרים וצללית רבועה, סבכה קדמית גדולה עם פס החוצה אותה בצבע המרכב, מסילות גג, חלונות כהים וחיפויי פלסטיק שחורים לבתי הגלגלים, שבתוכם נמצאים חישוקים גדולים עם צמיגי שטח.

נתוני הממדים לא פורסמו אמנם, אך הוא יהיה גדול יותר מטיגו 7 אם כי יציע מקום לחמישה נוסעים בלבד. בורר מצבי נהיגה יאפשר בחירה בין מצבי שלג, בוץ, חול, סלעים ומעבר מים, ואילו כושר הגרירה עומד על 1.5 טון בלבד - נמוך בכ-300 ק"ג מזה של אומודה X.

היצרנית הסינית לא מפרסמת פרטים מלאים, אך הוא יתבסס על הפלטפורמה החדשה של צ'רי (i-MS) המשותפת גם לדגמי iCaur ומתקדמת יותר מה-T1X, מותאמת לשימוש בחשמל או במערכות היברידיות-נטענות, בהן מנוע הבנזין משמש כגנרטור מאריך טווח ללא חיבור ישיר לגלגלים. לישראל הוא צפוי להגיע עם יחידות הנעה היברידית והיברידית-נטענת.

גם האח מתחדש: לצידו של ה-X7 הציגה צ'רי גם מתיחת פנים לטיגו 7 המוכר, עם סבכה קדמית גדולה יותר, יחידות תאורה עדכניות ורדאר-לייזר (LiDAR) בקצה הגג, המרמז על יכולת אוטונומית מורחבת.

סביבת הנהג כוללת מערך עדכני של צגים, עם לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע אופקי, לצד פריסה גדולה מבעבר של מתגים פיזיים.

מה אנחנו חושבים: בישראל יש ביקוש ער לרכבי שטח, בעיקר לטויוטה לנד קרוזר שכבר שנים נמכר כאן במספרים מרשימים למרות תג מחיר גבוה. האם הלקוחות מעוניינים בו בגלל יכולות השטח, או שהם מסתפקים במראה הקשוח? הדגמים החדשים של קונצרן צ'רי עשויים לספק תשובות לשאלה הזו. אם הלקוחות יסתערו עליהם גם בהיעדר מוניטין מוכח בשטח, הרי שהעיצוב יתגלה כגורם משיכה מספק ועשוי לתת את האות לשיירה ארוכה של דגמים מסוג זה - רובם ככולם מתוצרת סינית.