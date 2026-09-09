אחרי החשמל מגיע בנזין: ב.מ.וו סדרה 3 מתקרבת לחשיפה

היצרנית מפרסמת תמונות ומידע ראשוני על סדרה 3 חדשה. עם מראה דומה ל-i3 החשמלית, אבל עם מנוע בנזין חזק מבעבר והבטחה ליכולת דינמית משודרגת. כל הפרטים, וגם מתי היא צפויה לנחות כאן, בפנים

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בקצרה:

ב.מ.וו מכינה סדרה 3 גם עם בנזין

עם 4 או 6 צילינדרים וסיוע היברידי מתון

לישראל היא תגיע בתחילת השנה הבאה

טייק 8: ב.מ.וו חשפה פרטים ותמונות ראשונות על סדרה 3 חדשה, דור שמיני (מכונה G50) למכונית הנמכרת ביותר שלה שהוצגה לראשונה לפני חצי מאה. לישראל היא צפויה להגיע בתחילת השנה הבאה.

עד אז ולפני חשיפה מלאה ורשמית חושפת היצרנית תמונות ממסלול הניסויים במיראמאס שבדרום צרפת, שלב נוסף בתהליך ניסוי מפרך שעבר גם דרך ארכיפלג בצפון שוודיה במהלך החורף החולף ומסלול נורבורגרינג. למרות מדבקות ההסוואה ניתן להבחין כי המראה יהיה דומה עד כמעט זהה ל-i3 החשמלית, למעט פתחי אוורור-צינון גדולים בפגוש הקדמי וצינורות מפלט מאחור – רביעייה במקרה של הגרסה הבכירה, לה נוספו גם מסיטי אוויר בקצה דלת תא המטען.

ניתן להניח שגם סביבת הנהג תהיה זהה ל-i3, עם מסך מגע מרכזי האחראי על תפעול כלל המערכות, ללא מתגים כלל וצג גדול הפרוס לרוחב החלק התחתון של השמשה הקדמית המאפשר מגוון תצוגות נתונים על פי בחירת הנהג.

בנזין קלאסי: היצע המנועים צפוי לעבור בירושה מסדרה 3 היוצאת (G20), עם 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר (בנזין ודיזל) ו-6 צילינדרים בנפח 3.0 ליטר (שיוצע על בנזין בלבד), כולם עם מערכת היברידית מתונה (48V), תיבת 8 הילוכים אוטומטית והנעה אחורית, או כפולה-קבועה כאופציה.

בינתיים פורסם רק את הספק מנוע הבנזין הגדול, שיכונה 350M עם 443 כ"ס, 69 כ"ס יותר מה-340M היוצאת, עם הנעה כפולה כציוד תקני ודיפרנציאל מוגבל החלקה מאחור. תוספת הכוח מאפשרת לה לזנק ל-100 קמ"ש ב-4.1 שניות, 0.3 שניות פחות מקודמתה.

לדברי היצרנית, היכולת הדינמית של כל הגרסאות שופרה הודות לבסיס גלגלים ארוך יותר, מפסקי סרנים רחבים יותר מלפנים ומאחור, בולמי זעזועים חדשים וכיול מחדש למערכת הבלימה וההיגוי. לגרסה הבכירה בולמים אדפטיביים כציוד תקני ואופציה לצמיגי ספורט דביקים (245/35 מלפנים ו-275/30 מאחור) על חישוקי "20. אגב, על אב הטיפוס מצאנו שילוב מוזר של גודייר איגל F1 מאחור, ברידג'סטון פוטנזה מלפנים.

בדומה ל-M3, גם כאן יהיה מצב 'דריפט' עם ניתוק ההנעה לפנים לטובת הנעה אחורית בלבד, לראשונה בסדרה 3.

מה אנחנו חושבים: לב.מ.וו סדרה 3 החדשה יהיה אתגר גדול בהרבה מכל קודמותיה בשושלת, שכן היא תידרש להתמודד לא רק מול המתחרות הקלאסיות – מרצדס C קלאס ואודי A5 - אלא גם מול שלל אלטרנטיבות: מרכבי פנאי ועד חשמליות, וגם מול הסינים כמובן.

בהתחשב בכך, נראה שגם ב.מ.וו הבינה שעוד-מאותו-דבר לא יספיק כאן, ולכן היא מנסה לחזור למקורות ולנסות לפתות את הגרעין הקשה של אוהדיה. ויש מהם עדיין רבים מאוד, שמתגעגעים ליכולת דינמית עילית. אנחנו לגמרי בעד.