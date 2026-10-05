שרירים שקטים ומחושמלים: ג'נסיס מתחילה לשווק אצלנו GV60 מגמה

דגם הביכורים לחטיבת הביצועים הצעירה של ג'נסיס, מותג היוקרה של קונצרן יונדאי, משתמש במערכת הנעה ומכלולים מכאניים כמעט זהים ליונדאי איוניק 5N. כל הפרטים בפנים, כולל תג המחיר העסיסי

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בקצרה:

ג'נסיס מתחילה לשווק GV60 מגמה

עם 650 כ"ס ו-3.4 שניות ל-100 קמ"ש

המחיר מתחיל ב-600 אלף שקל

ביצועים מקוריאה: ג'נסיס מתחילה לשווק את ה-GV60 מגמה, גרסת קצה לרכב הפנאי החשמלי ומכונית ראשונה של חטיבת הביצועים הצעירה. תג המחיר מתחיל ב-600 אלף שקל, כמעט 200 אלף שקל יותר מיונדאי איוניק 5N הדומה לה מכאנית.

מערכת ההנעה זהה ל-5N, עם שני מנועים חשמליים ו-650 כ"ס המאפשרים לה לזנק ל-100 קמ"ש ב-3.4 שניות זהות ליונדאי. הסוללה בקיבולת זהה ל-GV60 הרגיל (84 קוט"ש), אבל צריכת חשמל גבוהה יותר מביאה לטווח רשמי של 425 ק"מ, כ-90 ק"מ פחות מגרסת ההנעה הכפולה הרגילה. שימוש במתח גבוה (800V) מאפשר טעינה אולטרה-מהירה (260 קילוואט) ומילוי מ-10% ל-80% ב-18 דקות.

השבחה מכאנית: בדומה לאחות הקוריאנית גם כאן המנוע האחורי משלב בתוכו דיפרנציאל מוגבל החלקה, עם מצב 'דריפט' ייעודי וגם מערכת המדמה באמצעות רמקולים (פנימיים וחיצוניים) צליל מנוע V6 בנזין ומאפשרת 'העברת הילוכים' ידנית (דרך מנופי השליטה מההגה).

למתלים גיאומטריה ייחודית עם מפסקי סרנים מורחבים, עם בולמי זעזועים אדפטיביים. גם הבלמים גדולים יותר (400 מ"מ מלפנים) בעוד על הקשר לאספלט אחראים צמיגי פירלי P-זירו דביקים ורחבים (275 מ"מ) על חישוקי "21 מחושלים וקלים.

מה עוד צריך לדעת: המראה שרירי מהגרסה הרגילה, עם פגוש קדמי אגרסיבי המכיל פתחי אוורור גדולים, מסיטי אוויר סביב למרכב, כנף גדולה בקצה דלת תא המטען וללא פסי גגון. תא הנוסעים כולל מושבים קדמיים עם תמיכה משודרגת, ואפשרות לתצוגת נתוני אקשן על לוח המחוונים ומסך המגע (בגודל כולל של "27).

רשימת האבזור כוללת בין היתר כיוון חשמלי, אוורור וחימום למושבים הקדמיים (חימום גם לאחוריים), מצלמות היקפיות עם הקרנה של השטח המת על לוח המחוונים בהפעלת איתות ודלת תא מטען חשמלית. מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית כולל פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: ה-GV60 מגמה אמורה לספק את אותם ביצועים ויכולות דינמיות יוצאות דופן של האיוניק 5N, רק בעטיפה שונה וייחודית ועם תא נוסעים איכותי יותר כמתבקש במותג יוקרה. ומבחינה זו סביר להניח שהוא יצליח היטב וגם ימלא פוזיציה חשובה באולם התצוגה המקומי שנעדר עד כה דגמים מעוררי חשק ואמוציות.

ג'נסיס ודאי רואה בו מתחרה לפורשה מקאן EV ואז תקבלו ביצועים טובים משמעותית במחיר דומה לגרסת הבסיס כפולת ההנעה. רק שפורשה הוא מותג ספורט-יוקרה מהנחשקים בעולם הרכב, אם לא הנחשק מכולם. ולהציב את דגם הבכורה של חטיבת הביצועים הקוריאנית - טוב ככל שיהיה - היישר מולו, עם תג-מחיר גבוה ב-50% (200 אלף שקלים) מהאח הקוריאני הזהה לו מכאנית, עושה לו מעט עוול ועלול למנוע ממנו את ההצלחה לה הוא ראוי.