רוצים אינדיאני דו-גלגלי היישר מארה"ב? יש לכם כעת עוד חמש אפשרויות

יבואנית הכלים הדו-גלגליים ד.ל.ב השיקה חמישה דגמים עבור השוק הישראלי במחירים שנעים בין "שווה לכל נפש" ל"אם אתה שואל כמה עולה, זה לא בשבילך". כל הפרטים בפנים

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עם מחווה, קריצות והשראה משנות ה-40 אבל גם עם טכנולוגיה מתקדמת. חמישה דגמי אינדיאן חדשים נחתו בישראל והושקו היום (ב') על ידי היבואנית ד.ל.ב כשהם פונים למנעד רחב של רוכבים, וכמובן למכורי המותג האמריקאי. זה המקום להזכיר כי אינדיאן הוא מותג האופנועים האמריקני הראשון, שנוסד ב-1901, בדיוק לפני 125 שנה. אז שני דגמי סקאוט סיקסטי, שני דגמי צ׳יף, ואחד צ׳לנג׳ר דארק הורס. המחירים מתחילים ב-103 אלף שקלים ומגיעים לכמעט רבע מיליון. נכון, החלום אמריקני, החשבון בשקלים.

את כרטיס הכניסה להיצע החדש מחזיק סקאוט סיקסטי בובר (103 אלף שקל) וספורט סקאוט סיקסטי (105 אלף שקל), שניהם חולקים מנוע V-טווין מקורר נוזל בנפח 999 סמ״ק, עם הספק מוצהר של 85 כ״ס ומומנט של 8.8 קג״מ. שניהם עם מושב נמוך אך בעוד הבובר מסתפק במושב יחיד, חישוקי "16 וגימור מושחר, לספורט יש חישוק קדמי בקוטר "19 מסכת חזית וכידון מוגבה.

מי שמעדיף שהאופנוע שלו ייראה כאילו יצא מתצלום אמריקני ישן של שנות ה-40, ימצא עניין ב-צ׳יף וינטג׳. עם כנפיים גדולות, חישוקי שפיצים, מושב יחיד וסמל ראש אינדיאני מואר. מתחת למעטפת נמצא מנוע V-טווין מקורר אוויר בנפח 1,890 סמ״ק, עם מומנט מוצהר של 16.6 קג״מ. אבל יש גם מסך מגע עגול ("4), שלושה מצבי רכיבה ותמיכה בניווט באמצעות הטלפון. המחיר: 170 אלף שקל.

ספורט צ׳יף RT משתמש באותו מנוע, אך מוסיף רכיבים שהופכים אותו למתאים יותר לרכיבה נמרצת, למשל מזלג הפוך של KYB, בולמי פוקס מתכווננים ובלמים קדמיים של ברמבו עם שני דיסקים בקוטר 320 מ״מ. את הצד השימושי מספקים ארגזי צד קשיחים בנפח כולל של יותר מ-37 ליטר, מושב זוגי ומיגון רוח. ברשימת האבזור מופיעים גם בקרת שיוט, התנעה ללא מפתח ומערכת שמע. המחיר: 180 אלף שקל.

בראש השבט ניצב צ׳לנג׳ר דארק הורס, באגר שמצרף לנוכחות הפיזית גם לא מעט אלקטרוניקה ומערכות בטיחות מתקדמות. מנוע V-טווין מקורר נוזל, בנפח 1,834 סמ״ק, מפיק 126 כ״ס ו-18.5 קג״מ. כדי לשמור על חיי הרוכבים יש מערכת המתריעה על כלי רכב בשטחים המתים, מדווחת על סכנת התנגשות מאחור, לצד בקרת אחיזה ומערכת בלימה משולבת אלקטרונית. יש מסך "7, תאורת חזית אקטיבית וארגזי צד בנפח כולל של יותר מ-68 ליטר. המחיר: 250 אלף שקלים, כולל ארגזים ומבטי התפעלות.

לדברי ירון בן אלי, מנכ״ל ד.ל.ב מוטוספורט, הרחבת ההיצע נועדה לאפשר לקשת רחבה של רוכבים למצוא את האופי והחוויה שמתאימים להם ולדבריו, היבואנית מתכוונת גם להמשיך ולבנות את קהילת רוכבי המותג בישראל במגוון פעילויות מתוכננות. בתוך כך משיקה ד.ל.ב מוטוספורט את אולם התצוגה והשרות החדש שלה ברחוב הקדר 43 בנתניה. במקום החדש יהיה מרכז שרות ומכירה של כלל מותגי ד.ל.ב לרבות מוסך וגם חנות אאוטלט של מותגי קליים וק.ט.מ פאוורפארטס.