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אלונה בן נתן סיימה במרוקו, ווג וב.מ.וו מחדשות

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כבוד: אחרי 2,637 ק"מ, 1,530 מהם קטעי מירוץ לאורך חמישה ימים ארוכים, קשים ומתישים, אלונה בן נתן סיימה בהצלחה את "ראלי דה מרוקו", המרוץ הראשון של הרוכבת מאז הפציעה הקשה שעברה במרץ השנה. המירוץ במרוקו הוזנק באגדיר, לראשונה עבורה במסגרת אליפות העולם בראלי-רייד ולצד הרוכבים הטובים בעולם, בהם ארבע רוכבות. בן נתן סיימה במקום ה-96 הכללי מתוך 101 משתתפים ומשתתפות (ארבע במספר כולל בן נתן).

ראלי דה מרוקו נחשב לאירוע הכנה וחזרה גנרלית לקראת הדקאר בינואר הקרוב, ובן נתן עמדה הודות לתוצאה המרשימה בקריטריון ה-FIM להשתתפות במירוץ השטח הקשה והמפרך בעולם.

מנצח הראלי הוא אדגר קאנה (Edgar Canet), הכוכב הספרדי הצעיר (21) מקבוצת רד-בול ק.ט.מ. הוא סיים את המירוץ בזמן כולל של 15 שעות וכ-42 דקות, כשהוא מקדים בדקה בלבד את בן קבוצתו, דניאל סנדרס האוסטרלי ובכשלוש דקות וחצי את ריקי ברבק האמריקני מקבוצת הונדה.

חשיפה רשמית: ב.מ.וו F450R הוא עובדה מוגמרת, אחרי חשיפה רשמית. עם 48 כ״ס ו-4.4 קג״מ, משקל מוצהר של 175 ק״ג ועיצוב בהשראת ה-S 1000 R. נייקד קומפקטי המבוסס על פלטפורמת הטווין של F450GS. למרות הקרבה, ב.מ.וו מדגישה כי מדובר בדגם שפותח לכביש - ולא רק ב-GS שהסירו ממנו פלסטיק - עם כיול שלדה ייעודי ובסיס גלגלים קצר יותר.

מה עוד? ברוב הגרסאות מותקן קוויקשיפטר דו-כיווני ומצמד Easy Ride יוצע כאופציה להקלה ברכיבה איטית ובתנועה צפופה. כסטנדרט יש ABS בהטיה, בקרת אחיזה, בקרת בלימה דינמית ובקרת מומנט בלימת מנוע, לצד שלושה מצבי רכיבה: גשם, כביש ודינמי. גם מסך TFT בגודל "6.5 עם קישוריות ופונקציות ניווט, שקע USB-C, תאורת LED וידיות מחוממות.

גובה המושב הסטנדרטי הוא 790 מ״מ, עם אפשרויות התאמה ל-775 או 810 מ״מ, נפח מיכל הדלק של 14 ליטר, עם צריכת דלק מוצהרת של כ-26 ק״מ לליטר וטווח תאורטי של יותר מ-350 ק״מ.

שלום לסין: עוד סיני חדש והפעם מדובר בדגם של ווג (Voge) שמרחיבה את היצע הדגמים שלה בישראל עם ה-250R, נייקד קטן שמכוון בעיקר לרוכבים בתחילת הדרך ולבעלי רישיון A1. עם מנוע סינגל מקורר נוזל בנפח 250 סמ"ק ותיבת שישה הילוכים. ההספק עומד על 29 כ"ס, כאשר לפי נתוני היבואן צריכת הדלק המוצהרת היא 33 ק"מ לליטר ומיכל הדלק מכיל 15 ליטר.

מלפנים נמצא מזלג הפוך, מאחור בולם יחיד, והבלימה נעזרת במערכת ABS דו-ערוצית של בוש. בנוסף יש בקרת אחיזה TCS הניתנת לניתוק, תאורת LED מלאה, מסך צבעוני, חיבור USB ואפילו מצלמת דרך מובנית. המשקל הרטוב עומד על 160 ק"ג, גובה המושב הוא 790 מ"מ והחישוקים בקוטר "17, עם צמיג במידה 110-70 מלפנים ו-150-60 מאחור. המחיר: 25 אלף שקל.

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