מבצעי סוף שנה על קטנועי ב.מ.וו וסאן יאנג, וגם אתר מחודש לשרקו

לקראת 2027 מנקות היבואניות את המלאי, עם הנחות נאות לקטנועים שונים. שרקו מותחת את פני האתר המקומי, וגם מציעה משחקי רשת

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לגולשים הידד: יבואנית מותג אופנועי השטח שרקו הצרפתי שידרגה את האתר, והגיע הזמן. כעת יכולים הרוכבים לקבל מידע מלא ומשופר, החל ממפרטי הכלים, דרך מידע טכני ועד שירותי אחזקה לאופנוע ועצם הרכישה. בין היתר מציע האתר כלי שמסייע למצוא את האופנוע המתאים. בהתאם לתשובות לשאלון קצר הנוגע לסגנון הרכיבה, סוג השטח המועדף והעדפות הרוכב, המערכת ממליצה על דגם או דגמים מתאימים לפרופיל המשתמש.

תוספת מעניינת עוד יותר מגיעה בדמות מרכז מידע טכני חדש, המאגד ספרי רכב מקוריים וקטלוגים רשמיים של חלקי חילוף כולל דגמים משנתונים קודמים. המאגר מאפשר חיפוש וסינון לפי דגם ושנת ייצור, וגישה נוחה למסמכי היצרן, להוראות תחזוקה, לתרשימי מכלולים ולמספרי חלקים. כלי חשוב ושימושי לבעלי אופנועים ומכונאים.

סוף עונה 1: יבואנית אופנועי ב.מ.וו מפנה מקום לקראת דגמי 2027 ופותחת במבצע סוף עונה על דגמי קטנועי ה-400 - C400GT, C400X ו-C400GT אקסקלוסיב במחירים מיוחדים, עם הטבה של עד 9,100 שקל ממחיר המחירון.

X400C - קטנוע עירוני בנפח 350 סמ"ק, עם צילינדר בודד (34 כ"ס) כולל מערכות בטיחות ואלקטרוניקה כמו ABS Pro לבלימה בזווית הטיה, בקרת אחיזה (DTC) בקרת בלימה דינמית (DBC) ומצערת אלקטרונית, לוח מחוונים עם מסך TFT בגודל "6.5. המחיר כעת: 40 אלף שקלים (הוזלה של 9,000 שקלים).

C400GT – קטנוע מנהלים ותיור עם אותו מנוע המתאים לבעלי רישיון A1 וכולל לא מעט מערכות עזר, בטיחות ובידור. המחיר כעת: 40 אלף שקלים (הוזלה של 7,000 שקלים).

GT400C אקסקלוסיב - נתונים טכניים זהים אבל עם מסך תצוגה גדול משמעותית ("10.2), ידיות ומושב מחוממים, וכמובן מערכות עזר ובטיחות כמו ABS בהטיה, בקרות אחיזה ומשיכה ומערכת בלימה דינמית הפועלת בעצירות חירום. המחיר מעתה: 52 אלף שקלים (הוזלה של 8,000 שקלים).

סוף עונה 2: גם יבואנית מותג הקטנועים סאן יאנג יוצאת במבצע לסוף השנה, עם הנחות שנעות בין 1,500-4,000 שקלים בנוסף לדלק חינם למשך שלושה חודשים בתחנות סונול עד 1,200 שקלים. ומה בהצעות?

קרוזים 300 - עם מנוע 278 סמ״ק מקורר נוזל (26 כ"ס) עם ABS ובקרת אחיזה, תאורת LED, תצוגת LCD ותא אחסון מרווח. המחיר מעתה 33.5 אלף שקלים (הוזלה של 3,500 שקלים).

ג'וי רייד 125 - עם מנוע 124 סמ״ק, תמיכה לגב הרוכב, רצפה שטוחה ומשקף גבוה. האבזור כולל בלימה משולבת לפנים-אחור, תאורת LED, שקע USB ותא אחסון גדול מתחת למושב. המחיר מעתה: 21 אלף שקלים (הוזלה של 3,000 שקלים).

ADX 300 - קטנוע אדוונצ׳ר עם מנוע 278 סמ״ק, שלדה מחוזקת ומתלים ארוכי מהלך. עם ABS ובקרת אחיזה ניתנת לביטול לטובת רכיבה בשטח, מסך TFT בגודל "7, והנעה ללא מפתח. המחיר מעתה: 31 אלף שקלים (הוזלה של 4,000 שקלים).

דיוק X 125 - עם מנוע 125 סמ״ק, סבל מקורי, ABS ובקרת אחיזה, רצפה שטוחה, תא אחסון בנפח 37 ליטר, תאורת LED, חיבור USB והנעה ללא מפתח. המחיר מעתה: 13 אלף שקלים (הוזלה של 2,500 שקלים).