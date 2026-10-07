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דוקאטי מותחת פנים, קוב מקטינה נפח ו-CFMOTO משפרת

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פחות זה יותר: קוב (KOVE) חושפת אח קטן ל-450 ראלי, עם כ-40 כ״ס, מכל דלק בנפח 21 ליטר ומשקל מוצהר של 155 ק״ג בלבד. הכיוון: פחות קיצוני ותובעני, יותר שימושי וידידותי, ועדיין עם מראה של אופנוע שאוטוטו מתייצב על קו הזינוק לדקאר, עם תחילת ייצור מתוכננת לשנה הבאה.

לא כל מי שרוצה אופנוע ראלי מתכנן לחצות את המדבר נגד השעון. לפעמים מספיק פשוט לטייל בשטח, לקחת מספיק דלק וגם להגיע עם הרגליים לקרקע כשרוצים לעצור. לכיוון הזה מכוונת קוב עם ה-350 ראלי החדש, שנחשף בתערוכת CIMAMotor 2026 בסין וימוקם מתחת ל-450 ראלי המוכר.

המנוע הוא סינגל חדש בנפח 350 סמ״ק, מקורר נוזל ולפי היצרנית, הוא מפיק כ-40 כ״ס ב-9,000 סל״ד ומומנט של 3.44 קג״מ ב-7,000 סל״ד. אבל יותר מהספק המנוע הצנוע יחסית, אחד הנתונים המעניינים הוא המשקל. קוב מצהירה על 155 ק״ג במצב מוכן לרכיבה, לצד מכל דלק בנפח מכובד של 21 ליטר. טווח הרכיבה המוצהר עומד על יותר מ-600 ק״מ. ניאלץ לבדוק את אמיתות הנתון.

גם שאר המפרט לא מסתפק רק בתחפושת ראלי. מלפנים מותקן מזלג הפוך בקוטר 43 מ״מ עם כוונון לשיכוך כיווץ והחזרה, ומאחור בולם יחיד מתכוונן. חישוקי השפיצים מגיעים במידות "21 מלפנים ו-"18 מאחור, ומרווח הגחון עומד על 260 מ״מ. גובה המושב הוא 890 מ״מ. גבוה, אבל נמוך משמעותית מזה של ה-450 ראלי.

האבזור כולל שלושה מצבי רכיבה: חיסכון, ספורט ושטח. לצד זאת יש ABS ניתנת לניתוק ותאורת LED מלאה. באופנוע שהוצג, נראו גם מגיני ידיים, מגן גחון, משקף גבוה ומגדל ניווט בסגנון ראלי. הייצור מתוכנן להתחיל ב-2027, ומחיר טרם פורסם. לפי הדיווח, פרטים נוספים על השיווק העולמי צפויים בתערוכת EICMA.

קוסמטיקה לכל: דוקאטי חשפה את המולטיסטרדה גרנד טור V4 S ל-2027, בעיקר ברענון קוסמטי ללא שינויים מכניים. עם גרפיקה מעודכנת וצעקנית יותר וחלוקת צבעים מעט שונה של אפור, שחור ואדום.

רשימת האבזור נותרת נדיבה וכוללת מערכת רדאר עם בקרת שיוט אדפטיבית, התרעה על רכב בשטח מת והתרעת התנגשות קדמית. בנוסף יש בין היתר מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים, תאורת LED משלימה, איתותים דינמיים ופנס ערפל אחורי, מזוודות צד בנפח כולל של כ-60 ליטר וידיות ומושבים מחוממים לרוכב ולמורכב.

סיני מעודכן: CFMoto  חשפה שתי גרסאות חדשות ל-500SR. הפעם, השינוי העיקרי אינו בפלסטיקה או בגרפיקה, אלא באופן שבו הרוכב מתקשר עם המנוע. מצערת אלקטרונית מחליפה את ההפעלה באמצעות כבל, ולצדה יש מצמד אלקטרוני שמאפשר להשאיר את ידית המצמד במנוחה גם ביציאה מהמקום ובעצירה. וגם מצערת אלקטרונית, קוויקשיפטר דו-כיווני ומצמד אלקטרוני אופציונלי.

המעבר למצערת אלקטרונית מביא ראשית כל שדרוג שימושי לקוויקשיפטר. בעוד הדגם המקורי הסתפק בהעלאת הילוכים ללא מצמד, הגרסה המעודכנת מקבלת כסטנדרט מערכת להעלאה ולהורדה. המצערת האלקטרונית מאפשרת למערכת לבצע בעצמה את התאמת הסל״ד בהורדת הילוך, באמצעות אותה מכת גז קטנה שעד עכשיו דרשה מעורבות של הרוכב.

החידוש המסקרן יותר הוא המצמד האלקטרוני האופציונלי, שפועל על עיקרון דומה למערכת הE-Clutch של הונדה. מנוע סרוו המותקן על מכסה המצמד, מפעיל את המצמד עבור הרוכב, כך שאפשר לצאת מהמקום ולעצור בלי לגעת בידית, וגם בלי לכבות בטעות ובאופן מביך את המנוע. בשילוב הקוויקשיפטר, גם החלפות ההילוכים במהלך הרכיבה אינן דורשות שימוש במנוף.

מנוע ארבעת הצילינדרים בטור שומר על הספק של כ-79 כ״ס ב-12,500 סל״ד, בעוד המומנט עולה קלות לכ-5 קג״מ ב-10,000 סל״ד. המשקל תפח בשני קילוגרמים ומגיע ל-189 ק״ג. האם העדכון יסייע ל-SR500 להגיע גם מחוץ לסין? נקווה.

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