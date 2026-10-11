שבעה מושבים, הנעה מתקדמת ואבזור עשיר: ג'אקו 8 מכוון גבוה

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שוק רכבי 7 המושבים בישראל כבר מזמן לא מתמקד רק בשאלה "כמה נוסעים אפשר להכניס לרכב". משפחות שמחפשות רכב גדול מצפות כיום גם לסביבת נהג מתקדמת, אבזור עשיר, ביצועים טובים ותחושה איכותית יותר. וכל זה, כמובן, מבלי להתפשר על הבטיחות. בדיוק לנקודה הזו נכנס ג'אקו 8, הדגם הגדול והמפואר ביותר בהיצע של המותג, וגם רכב 7 המושבים הנמכר ביותר בישראל מתחילת השנה.

זהו גם הדגם הראשון של ג'אקו בישראל שמציע שבעה מקומות ישיבה, ובכך הוא נותן מענה לצורך של משפחות רבות. אבל שבעת המושבים הם רק חלק מהסיפור. ג'אקו 8 מנסה לקחת את הדרישות המוכרות מרכב משפחתי גדול ולצרף אליהן חוויה שמגיעה מעולמות הפרימיום.

כבר מבחוץ הוא מציג נוכחות משמעותית, עם ממדים נדיבים, פרופורציות רחבות והסבכה הגדולה שמזוהה עם דגמי ג'אקו. בפנים, הכיוון הזה מקבל ביטוי ברור עוד יותר.

קצת יותר מביזנס רגיל

תא הנוסעים של ג'אקו 8 תוכנן להיות לא רק מרווח, אלא גם מפנק. בהתאם לרמת הגימור, רשימת האבזור כוללת מושבים בריפוד עור נאפה עם חימום ואוורור במושבים הקדמיים ובשורה השנייה, עיסוי במושבים הקדמיים, חימום להגה, גג נפתח ואפילו פתיחה אלקטרונית של הדלתות בלחיצת כפתור.

מערכת השמע מתוצרת Sony כוללת 14 רמקולים, ובהם גם רמקולים שמשולבים במשענות הראש, ולצדם מסך מגע גדול, מערכת מולטימדיה מתקדמת וגימורים איכותיים.

כל אחד מהפריטים האלה בפני עצמו אולי נשמע כמו עוד שורה במפרט, אבל ביחד הם יוצרים חוויית שימוש שונה. מושב מאוורר ביום חם, עיסוי אחרי יום ארוך או מערכת שמע איכותית בנסיעה משפחתית ממושכת הם בדיוק הדברים שיכולים להפוך רכב גדול ופרקטי למקום שבאמת נעים לבלות בו זמן רב.

כך ג'אקו 8 מבסס את מעמדו כספינת הדגל של המותג: לא רק באמצעות הגודל או מספר המושבים, אלא דרך התחושה שהוא נותן לכל מי שיושב בפנים.

גם חשמל בשגרה, גם גמישות בנסיעות ארוכות

מתחת למעטפת הזו נמצאת מערכת הנעה היברידית-נטענת, PHEV, שמשלבת מנוע בנזין עם הנעה חשמלית. זו אחת מתצורות ההנעה שהפכו למבוקשות במיוחד בשוק הישראלי, בין היתר משום שהיא מאפשרת לשלב נסיעה חשמלית בחלק גדול מהשימוש היומיומי, ובמקביל לשמור על הגמישות שמעניק מנוע בנזין בנסיעות ארוכות.

עבור מי שיכול לטעון את הרכב באופן קבוע, המשמעות היא שישנה אפשרות לצמצם את השימוש בדלק בשגרה, בלי להיות תלוי לחלוטין בטווח החשמלי. סוללת 34.5 קוט"ש מספקת נסיעה חשמלית מלאה בשגרה היומיומית, מה שאומר שאת הנסיעות השגרתיות, מהבית לעבודה ועם איסוף של הילדים מהמסגרות ונסיעה לסידורים בהמשך, עד למרחק של 134 ק"מ, תוכלו לבצע בכוח החשמל בלבד - מבלי לשלם על בנזין יקר ומבלי לזהם את הסביבה.

בנסיעות ארוכות יותר תוכלו ליהנות ממנוע בנזין מוגדש בנפח 1.5 ליטרים, שמסייע לשלושת המנועים החשמליים לייצר ביצועים נהדרים עם תאוצה של 5.8 שניות מ-0 ל-100 קמ"ש, וגם מאפשר טווח נסיעה עצום, ללא תלות בזמינות של עמדות הטעינה.

מערכת ההנעה משלבת גם הנעה כפולה, שתורמת לאחיזה, ליציבות ולתחושת הביטחון בתנאי דרך משתנים. יחד עם הביצועים החזקים שמציע הרכב, מתקבלת חבילה שלא מסתפקת רק בהסעת שבעה נוסעים, אלא שואפת לתת גם תחושה בטוחה, חזקה ונינוחה יותר מאחורי ההגה.

משפחה גדולה, ציפיות גבוהות

ופה נמצאת הנקודה המרכזית של ג'אקו 8. משפחות שזקוקות לשבעה מושבים כבר לא חייבות להסתפק ברכב שמציע רק מקום. הן יכולות לצפות גם לנוחות, לטכנולוגיה, לאבזור עשיר ולתחושה שמזוהה בדרך כלל עם קטגוריות יקרות יותר.

ג'אקו 8 מנסה לחבר את כל הדברים האלה יחד: שבעה מושבים, הנעת פלאג-אין, ביצועים חזקים ותא נוסעים שמכוון לחוויית פרימיום אמיתית, וכל זה במחיר תחרותי לקטגוריה. לכך מצטרפת גם המעטפת של כלמוביל, עם שירות 24/7 ומסלול ליסינג ייחודי, שנועדו להוסיף עוד שכבה של שקט מסביב לבעלות על הרכב.

בסופו של דבר, ג'אקו 8 לא מנסה להיות רק הדגם הגדול ביותר של המותג. הוא מנסה להיות גם זה שמראה שמשפחה גדולה יכולה לקבל יותר מקום, בלי לוותר על הפינוק ועל איכות החיים.