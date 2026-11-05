לא מוותרת על בנזין: אלפא רומיאו משיקה טונאלה מחוזק ויקר

רכב הפנאי הקומפקטי של אלפא רומיאו יוצע הפעם רק בגרסת מנוע אחת חזקה מבעבר ועם תג-מחיר גבוה מבעבר. הפרטים בפנים

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יבואנית אלפא רומיאו מתחילה לשווק בישראל את הטונאלה, רכב הפנאי הקומפקטי של המותג שהושק לפני מספר שנים ועבר מתיחת פנים. נזכיר כי הטונאלה עזב את השוק הישראלי שנתיים בלבד לאחר השקתו הראשונה, בעקבות מכירות מאכזבות שנבעו בין היתר מתג מחיר לא אטרקטיבי. כעת הוא חוזר אלינו עם עיצוב מעודכן ומנוע חזק יותר, וגם עם מחיר גבוה משמעותית: החל מ-250 אלף שקל, התייקרות של 21 אלף שקל.

הטונאלה מבוסס עדיין על אותה פלטפורמה וימשיך להימכר רק עם מנוע טורבו-בנזין ומערך היברידי מתון שצפוי לסייע למערכות דורשות אנרגיה, אבל לא למנוע. ההספק המרבי עלה מ-160 ל-175 כ"ס (גרסת 130 הכ"ס לא חזרה לארץ) והביצועים שופרו מ-8.8 ל-8.5 שניות מעמידה ל-100 קמ"ש. אלפא רומיאו מבטיחה שיפור בתצרוכת הדלק (17.2-16.9 קמ"ל, בהתאם לרמת הגימור).

הטונאלה המחודש יציע שורה של עדכוני עיצוב קלים, בהם סבכת משולש חדשה, פגושים שונים ופתחי אוורור גדולים יותר. גם יחידות התאורה עודכנו למראה ספורטיבי-מובחן יותר, כך לפי היצרנית. בסך הכל יוצע כאן הטונאלה המחודש בשלוש רמות גימור.

ספרינט הבסיסית (250 אלף שקל, לעומת 229 אלף שקל בעבר) כוללת בין היתר לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3) ומסך מולטימדיה בגודל "10.25, כולל תמיכה באפל קאר-פליי ואנדרואיד אוטו של גוגל. יש גם טעינה אלחוטית, תאורת אווירה, חישוקי "18 וכניסה והנעה ללא מפתח.

רמת גימור אלגנס (280 אלף שקל) כוללת חישוקים גדולים יותר ("19), מושבים חשמליים מתכווננים חשמלית עם חימום ואוורור וחלון שמש. רמת הגימור הגבוהה (וולוצ'ה, 295 אלף שקל לעומת 289 אלף שקל בעבר) מוסיפה בין היתר חישוקי "20.

מפרט הבטיחות שודרג אף הוא, וכולל כעת בקרת שיוט אדפטיבית עם סיוע אקטיבי בשמירת נתיב, בלימת חירום אוטונומית עם זיהוי הולכי רגל ורוכבי אופניים ועוד.