מילאנו על שניים: חשיפות ראשונות מהתערוכה, וגם הפתעת דקאר

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יותר מהכל: משפחת אפריקה טווין לבית הונדה מתרחבת, עם עדכון מקיף שמתחיל במנוע ומגיע לשלדה, למתלים ולאלקטרוניקה. בנוסף, לצד האפריקה טווין הרגיל והאדוונצ'ר ספורט המוכר, מצטרפות שתי גרסאות חדשות: אנדורו-ספורט בעל אוריינטציית שטח מובהקת יותר, ואדוונצ'ר ספורט Sensing Ride עם רדאר קדמי ואחורי.

במרכז העדכון נמצא מנוע הטווין המקבילי, שגדל מ-1,084 ל-1,131 סמ״ק באמצעות הגדלת קוטר הבוכנות ב-2 מ״מ. יחס הדחיסה עולה ל-12.1 ויש גם שינויים בראשי המנוע, בתזמון השסתומים, בבוכנות, בטלטלים ובגל הארכובה. גופי המצערת גדלים מ-46 ל-52 מ״מ ויש מערכת פליטה חדשה. התוצאה היא כ-119 כ״ס ב-7,500 סל״ד ומומנט של 12.1 קג״מ ב-5,750 סל״ד, לעומת 11.4 קג״מ בדור היוצא.

יחסי ההעברה בתיבת ששת ההילוכים המוכרת עודכנו ויש מצמד חדש, בעוד תיבת ה-DCT האוטומטית כפולת המצמדים ממשיכה כאופציה ברוב הגרסאות. חבילת האלקטרוניקה כוללת שישה מצבי רכיבה שניתנים להתאמה אישית, ובהם Offroad+ חדש לרכיבת שטח תובענית יותר, לצד בקרת אחיזה בעלת שבע דרגות ובקרת ווילי.

שלדת הפלדה וזרוע האלומיניום האחורית קלות יותר ב-1.4 ק״ג, ומכל דלק משני מתחת למושב הרוכב מסייע בהנמכת מרכז הכובד. תנוחת הרכיבה מתעדכנת עם כידון צר, גבוה וקדמי יותר, ורגליות שהוסטו לאחור.

האפריקה טווין הרגיל שומר על חישוקי שפיצים עם צמיגי טיובלס במידות "21 מלפנים ו-"18 מאחור, אך נראה כי הוא מכוון עוד יותר מבעבר לעבודת אספלט. מתלי Showa אלקטרוניים הופכים לציוד תקני ומשלבים בקרת Skyhook להתאמת השיכוך בזמן אמת. מהלכי המתלים מתקצרים ב-10 מ״מ ל-220 מ״מ מלפנים ו-210 מ"מ מאחור, בעוד גובה המושב ניתן לכיוון בין 850 ל-870 מ״מ. המשקל המלא עומד על 237 ק״ג בתיבת ההילוכים הרגילה או עוד 10 ק"ג בתיבת ה-DCT, בעוד מכל הדלק מכיל 18.8 ליטר.

הקוקפיט מקבל צג מידע בגודל "5.7 לצד מסך מגע TFT בגודל "7, עם קישוריות אלחוטית ל-Apple CarPlay ול-Android Auto. האבזור כולל גם משקף מתכוונן חשמלית לאורך 130 מ״מ, תא נעול לטלפון עם טעינת USB-C, ידיות מחוממות, בקרת שיוט ותאורת פנייה.

האנדורו ספורט החדש לוקח את אותו בסיס לכיוון השטח. הוא מוותר על הכיוון האלקטרוני של המתלים לטובת מזלג Showa בקוטר 49 מ״מ עם קארטרידג' סגור וכיוון מלא, ובולם אחורי מתכוונן. מהלכי המתלים גדלים ל-240 מ״מ מלפנים ו-230 מאחור, מרווח הגחון עולה ל-260 מ״מ והמושב מטפס ל-870–890 מ״מ. יש כנף קדמית גבוהה, משקף קטן ומעטפת מצומצמת אשר משלימים את המראה הקרבי. המשקל המלא עומד על 228 או 239 ק"ג בהתאם לתיבת ההילוכים. ונכון, זה לא אופנוע אנדורו קל, אבל זו הגרסה הקלה במשפחה.

האדוונצ'ר ספורט ממשיך להתמקד בתיור ומכוון עוד יותר לכביש, עם גלגל קדמי בקוטר "19, מכל דלק בנפח 24.2 ליטר וטווח מוצהר של כ-480 ק״מ. מתלי ה-EERA של Showa מציעים מהלכים של 210 ו-200 מ״מ, וגובה המושב עומד על 830–850 מ״מ. לכך מצטרפים מושב עם ריפוד מעודכן (נקווה שגם נוח יותר) מעטפת רחבה ומיגון רוח משופר. המשקל המלא הוא 245 או 255 ק"ג בהתאם לסוג התיבה.

בראש המשפחה ניצב האדוונצ'ר ספורט Sensing Ride שאף הוא מיועד לעבודת כביש בעיקר, עם תיבת DCT בלבד. הרדאר הקדמי והאחורי מאפשרים בקרת שיוט אדפטיבית עם תפקוד עצור וסע, סיוע בשמירת מרחק ברכיבה קבוצתית וגם בעת הפעלה ידנית של המצערת, התרעת התנגשות מלפנים וסיוע בבלימת חירום.

מאחור מתקבלות התרעות על כלי רכב בשטח המת ועל רכב מתקרב, לצד הבהוב מאותתים להזהרת התנועה שמאחור במקרה של סכנת התנגשות. יש גם מערכת בלימה משולבת נשלטת אלקטרונית ובקרת הדרדרות לאחור, כאשר עדיין לא ברור איך המערכת עובדת. המשקל עולה בקילוגרם אחד בלבד לעומת האדוונצ'ר ספורט DCT, ל-256 ק״ג.

גם היא בקטנועי אדוונצ'ר: ימאהה נכנסת לקטגוריה הלוהטת בעולם הדו-גלגלי עם ה-RW700, קטנוע שכל יעודו הוא לתת בראש להונדה X-ADV שהפך ללהיט מכירות בכל העולם. והבסיס מסקרן, עם מנוע ה-CP2 בנפח 689 סמ״ק, 68.4 כ״ס ותיבת Y-AMT אוטומטית בעלת שישה הילוכים עם הפעלה גם בעזרת מתגים על הכידון והתאמות לשימוש בשטח.

מלפנים נמצא מזלג הפוך עם מהלך של 160 מ״מ ולגלגלים מידות של "17 מלפנים ו-"15 מאחור. לצד משטחי הרגליים מותקנות רגליות מרכזיות לרכיבה בעמידה, ומתחת למושב יש מקום לקסדה מלאה. האבזור כולל בקרת שיוט, ABS לפניות, בקרת אחיזה ומצבי כביש וחצץ. גרסת Explore מוסיפה כיוונון למזלג, מושב וידיות מחוממים ורגלית אמצע. המשקל מתחיל ב־221 ק״ג. נשמע מאוד מעניין. לפי הערכות, הוא צפוי להגיע ארצה ברבעון הראשון של 2027.

עם ציוד של גדולים: CFMoto ממשיכה להרחיב את משפחת האדוונצ׳רים והפעם עם ה-550MT: דגם חדש שמכוון לרכיבת כביש וטיולים, עם מנוע טווין מקבילי בנפח 527 סמ״ק והספק של 53 כ״ס. רשימת האבזור מרשימה למדי, כמעט כצפוי מיצרנית סינית. בין היתר עם קוויקשיפטר לשני הכיוונים, שלושה מצבי רכיבה, מערכות ABS ובקרת אחיזה המתחשבות בזווית ההטיה, ואפילו רדאר אחורי לניטור שטחים מתים ולהתרעה מפני התנגשות מאחור. את המידע מציג מסך בגודל "8 עם קישוריות לטלפון.

יש חישוקי שפיצים בקוטר "19 אינץ׳ מלפנים ו-"17 מאחור, מושב מתכוונן בגובה 800-820 מ״מ ומכל דלק נדיב בנפח 28 ליטר. מחיר עדיין אין אבל יש להניח שיהיה מעניין מאוד, לאור מחירי הדגמים האחרים של המותג הצומח.

אחורה פנה: המתיחות במפרץ והמלחמה עם איראן והחות'ים אילצו את מארגני מרוץ הדקאר לחשב מסלול מחדש, ולהעביר את המרוץ ה-49 הקרוב (שיוזנק בינואר 2027) מערב הסעודית אל פורטוגל ומרוקו. זאת לאור האירועים האחרונים בערב הסעודית. בהסכמת המארחים שמממנים חלק ניכר מהמרוץ, יוסט אם כך המסלול למדינות רגועות יותר בהן הרוכבים לא יסתכנו. לפי הודעת המארגנים, ב-2028 ישוב הדקאר לאדמת סעודיה ויחגוג שם את מהדורת ה-50.

המירוץ שיפתח את השנה יהיה גם זה שיזניק את אליפות העולם בראלי-רייד (Rally-Raid) מטעם ה-FIA וה-FIM. סבב הפתיחה יכלול פרולוג ולאחריו 12 מקטעים (סטייג'ים), שיתקיימו בין ה-9 ל-23 בינואר, ויחברו בין לולה-פארו (Loulé-Faro) בפורטוגל לבין מרקש במרוקו. אזור האלגארבה (Algarve) יארח את הפרולוג ואת המקטע המיוחד הראשון, בעוד שחלקו העיקרי יכלול 11 קטעים ויום מנוחה באגאדיר, מרוקו, לאורך הרי האטלס ובדיונות של הסהרה.

המרוץ יעצור בשישה אתרי חנייה שונים לאורך מסלול באורך 7,824 ק"מ, מתוכם 4,341 ק"מ של מקטעים מיוחדים (ספיישל סטייג'). למעשה מדובר בסוג של ראלי מרוקו במהדורה מורחבת, או אם תרצו, בתצורת דקאר. נזכיר שרק לאחרונה הסתיים ראלי מרוקו בהשתתפות כל הקבוצות והמתחרים הבכירים שמתכוונים לקחת חלק בדאקר, כך שעבורם מדובר היה בהכנה מושלמת, למתחרים ולצוותי הסיוע והלוגיסטיקה.