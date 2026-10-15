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תרגיל בעיצוב: אופל ו-DS מציגות דגמי עתיד

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בקצרה:

  • בסטלנטיס מציגים גם דגמי ליבה
  • אופל עם משפחתית סטיישן מרהיבה
  • ה-DS3 חוזר לעיצוב האצ'בק ספורטיבי

סטיישן ספורט: אופל הציגה קונספט לסטיישן משפחתית עתידית המכונה STX (ר"ת Sports Tourer eXperimental) שרומזת גם על קו העיצוב העתידי של המותג הגרמני בקונצרן סטלנטיס. העיצוב החיצוני מרהיב, משלב צורות גיאומטריות חדות, עם מסיטי וכונסי אוויר סביב למרכב, ידיות דלתות מוסלקות ומרכב המזכיר יותר מכונית קופה מסטיישן.

יש כמובן יחידות תאורה מקוריות, מלפנים עם סמל מואר ומאחור עם שם המותג מואר. בתי הגלגלים מובלטים ומפנים מקום לחישוקי ענק ("22) עליהם מולבשים צמיגים רחבים (285/35) של גודייר. פריט עיצובי מעניין הוא פיסול בעיצוב משולש לגג, עם מעין מגרעות בקצהו.

היצרנית לא פרסמה פרטים טכניים למעט העובדה שלמכונית הנעה כפולה, ככל הנראה חשמלית בהתחשב בהיעדר פתחי אוורור מלפנים, שתאפשר מהירות מרבית של יותר מ-200 קמ"ש.

טייק 3: חטיבת היוקרה הצרפתית בקונצרן סטלנטיס הציגה קונספט המכונה F3VER ומהווה הצצה ל-DS3 חדש, שיהיה דור שלישי בשושלת הדגם הראשון שהציגה DS מאז הפכה לחטיבת היוקרה של סיטרואן. בשונה מה-DS3 הנוכחי שאימץ מאפייני רכב פנאי, החדש חוזר לגישה של הדור הראשון עם מראה האצ'בק ספורטיבי, מה שיציב אותו ישירות מול מיני קופר.

העיצוב אכן מרשים, עם יחידות תאורה קדמיות מקוריות בעיצוב דמוי מפל, בתי גלגלים אחוריים בולטים מאחור כמו גם צביעה תלת גוונית. היעדר פתחי אוורור מלפנים מעיד ככל הנראה על שימוש בהנעה חשמלית, בשונה מהנוכחי שמוצע גם עם מנועי בנזין.

בהשוואה לדור הנוכחי הקונספט ארוך ב-7 ס"מ (419 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-16 ס"מ (270 ס"מ), אבל למרות זאת הוא בתצורת 3 דלתות. תא המטען גדול ב-50 ליטר (400 ליטר).

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