גם הוא מתחבר לשקע: ריינג' רובר מחשמלת את הספורט

לנד רובר חשפה ריינג' רובר ספורט בגרסה שהוסבה לחשמל עם שתי רמות הספק וטווח של כ-600 ק"מ. כל הפרטים בפנים, כולל מועד נחיתה אפשרי בארץ

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בקצרה:

ריינג' רובר ספורט מקבל גרסה חשמלית

בשתי רמות הספק, עם כ-600 ק"מ טווח

צפוי לנחות כאן באמצע 2027

חשמל בריטי: לנד רובר הציגה גרסה חשמלית לריינג' רובר ספורט, כמתחרה ישיר לפורשה קאיין EV וב.מ.וו iX5. אלינו הוא צפוי להגיע באמצע השנה הבאה.

מערכת ההנעה זהה לריינג' רובר החשמלי שהוצג לאחרונה, עם צמד מנועים חשמליים בשתי רמות הספק, 450 או 550 כ"ס, בשני המקרים עם סוללה בקיבולת 118 קוט"ש וטווח של כ-600 ק"מ. שימוש במתח גבוה (800V) מאפשר טעינה אולטרה-מהירה, ובעמדה מתאימה (350 קילוואט) הוספת 220 ק"מ ב-10 דקות, או סיום המילוי הקלאסי מ-10% ל-80% ב-22 דקות.

הגרסה החזקה תזנק ל-96 קמ"ש (60 מייל) ב-4.3 שניות, 0.7 שניות יותר מהריינג' ספורט SV, גרסת הקצה לדגם עם מנוע V8.

מה עוד צריך לדעת: בשונה מפורשה המבוסס על פלטפורמה ייעודית ובדומה לב.מ.וו, בלנד רובר בחרו בהסבה לחשמל של הריינג' ספורט המוכר, והוא גם ייוצר לצידו במפעל בסוליהול. בהתאם, המראה כמעט זהה למעט סבכה וחישוקים בעיצוב שונה האמורים לשפר את היעילות האווירודינמית.

כציוד תקני יש מתלי אוויר אדפטיביים, כאופציה בגרסה החלשה או ציוד תקני בחזקה עם מוטות מייצבים אקטיביים, האמורים לצמצם את זוויות הגלגול במהירויות גבוהות ולשפר את נוחות הנסיעה במהירות נמוכה והיגוי אחורי אקטיבי. לנד רובר פיתחה לדבריה גם מערכת בקרת אחיזה ייחודית, המזהה החלקה של אחד הצמיגים ומטפלת במהירות גבוהה פי 100 מגרסאות קודמות.

מה אנחנו חושבים: מאז הוצג לראשונה בשנות ה-70, ריינג' רובר לא רק יסדה את קטגוריית רכבי שטח יוקרתיים, אלא גם הביאה שורה ארוכה של חידושים שהקנו לתת המותג מעמד נדיר של "הטוב מסוגו". לא במקרה הבריטים ניצלו את ההצלחה והפכו את שם הדגם למשפחת דגמים שלמה, רובה זכתה להצלחה אדירה והעשירה את תזרים המזומנים של הבריטים.

לחשמל לעומת זאת לנד רובר נכנסה באיחור ניכר, ומוצאת עצמה כעת בפיגור טכנולוגי, ריבוי מתחרים ושוק עם ביקוש צונן יותר לסוג הנעה זו. כך שספק אם הוא יהפוך לשחקן מרכזי בקטגוריה, אבל פתרון ללקוחות המותג השמרנים שחוששים לעבור להנעה נקיה, הוא בהחלט יכול להיות.