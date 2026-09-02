אחרי כולם, גם היא: לנד רובר מחשמלת ריינג' רובר

לא פחות משנתיים אחרי החשיפה הראשונית, לנד רובר מציגה רשמית גרסת חשמלית לריינג' רובר. הנה כל מה שצריך לדעת עליה, כולל מועד נחיתה בישראל

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בקצרה:

לנד רובר הציגה ריינג' רובר חשמלי

עם ביצועי V8, אבל רק 600 ק"מ טווח

ינחת כאן בתחילת 2027

באיחור ניכר: כמעט שנתיים לאחר חשיפת תמונות ומידע ראשוניים מניסויי נהיגה, לנד רובר הציגה גרסה חשמלית לריינג' רובר. לישראל הוא צפוי להגיע בתחילת השנה ויתמודד כאן מול מרצדס G580 EQ שכבר משווק ובנטלי טורקל שיוצג רשמית בקרוב.

בשונה מהבנטלי המבוסס על פלטפורמה ייעודית, בלנד רובר בחרו בגישה חסכונית יותר ולכן מדובר בהסבה לחשמל של הריינג' המוכר, והוא גם ייוצר לצידו במפעל בסוליהול. העיצוב החיצוני והפנימי נותר כמעט ללא שינוי, והוא יוצע עם אפשרות בחירה בין מרכב רגיל למוארך (LWB), עם תוספת 20 ס"מ בין הפגושים ובין הסרנים.

במפתיע, תא המטען גדול במעט (925 ליטר), אבל אין אפשרות לשורת מושבים שלישית שמוצעת כאופציה בגרסאות הבנזין והדיזל המוארכות, וגם לא תא מתחת למכסה הקדמי כמקובל בחשמליות מודרניות.

ביצועים של V8: מערכת ההנעה משלבת צמד מנועים חשמליים בשתי רמות הספק – 450 או 550 כ"ס, החזקה יותר תזנק ל-100 קמ"ש ב-4.5 שניות, נתון זהה לגרסת הבנזין החזקה בהיצע, בדרך למהירות מרבית מוגבלת ל-200 קמ"ש (כ-60 קמ"ש פחות). כושר הגרירה עומד על 2.5 טון, טונה פחות מגרסאות בנזין ודיזל.

לנד רובר פיתחה מערכת בקרת אחיזה ייחודית המאפשרת לזהות החלקה של אחד הצמיגים ולטפל בה מהר פי 100 מבמנוע בעירה פנימית. יש גם מצב דוושה אחת המאפשר להתחיל את הנסיעה בצורה חלקה בשיפוע של עד 33 מעלות (תלול כמו מסלול סקי בדרגת קושי שחורה) או לשמור על קצב טיפס בשיפוע תלול עוד יותר של 45 מעלות, בו התקדמות של מטר מייצרת גם שינוי גובה של מטר.

סוללה בקיבולת 118 קוט"ש תאפשר טווח נסיעה תיאורטי של 600 ק"מ, צנוע מרכבי פנאי חשמליים קטנים ממנו של מותגים גרמניים, בין היתר בגלל מקדם גרר גבוה יחסית (0.29). שימוש במתח גבוה (800V) מאפשר טעינה אולטרה מהירה ובעמדה מתאימה (350 קילוואט) הוספת 220 ק"מ ב-10 דקות, או סיום המילוי הקלאסי מ-10% ל-80% ב-22 דקות.

המשקל העצמי דומה לגרסה ההיברידית-נטענת (2.8 טון) ולנד רובר שמרה כאן על מערכות מכאניות דומות לרבות מתלי אוויר אדפטיביים המאפשרים מרווח גחון משתנה והיגוי אחורי אקטיבי (7 מעלות) עם קוטר סיבוב צנוע (10.9 מטר לגרסת הרגילה, 11.5 לארוכה). נתוני השטח לעומת זאת נפגעו במעט, עם זווית גישה קטנה ב-1.5 מעלות (33.2 מעלות) ונטישה ב-0.9 מעלות (28.1 מעלות) בהשוואה לגרסאות הרגילות.

מה אנחנו חושבים: קונצרן JLR נחשב לאחד החלוצים בהשתלבות בקטגוריית פנאי-חשמל, עם ה-I-פייס שעלה על כבישי אירופה כבר ב-2018 כשהוא מקדים באופן נדיר את טריו היוקרה הגרמני. אבל מאז הבריטים קפאו על השמרים והפסיקו פיתוח של מערכות הנעה חשמליות, מה שהשאיר אותם הרחק מאחור.

במקרה של הריינג' רובר החשמלי זה הרבה יותר מכך, שכן רק כעת הוא יגיע לאולמות התצוגה, שנתיים אחרי הצגתו הראשונה, ללא יתרון טכנולוגי משמעותי על מתחרים זולים ממנו, ובתקופה בה הביקוש לחשמל נמצא בירידה מתמדת בעיקר בדגמי יוקרה. לכן נדמה שהוא בעיקר יאפשר אלטרנטיבה ללקוחות ותיקים של המותג לעבור לחשמל, ולדעתנו בתקופה הזו רק מעט מהם אכן יעשו זאת.