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הלו פורד, שומע ברונקו? ג'יפ הציגה רנגלר מתחרה

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בקצרה:

  • ג'יפ הציגה מתחרה לפורד ברונקו ראפטור
  • עם מנוע V8 ומערכת מתלים מתקדמת
  • ייצור סדרתי? אולי בעתיד

מהיר בשטח: ג'יפ חשפה בתערוכת SEMA - הנחשבת לגדולה ביותר בתחום שיפורים לרכב - את הסקרמבלר, קונספט לרכב שטח קיצוני שיתמודד מול פורד ברונקו ראפטור. על הפיתוח אחראית חטיבת הביצועים SRT (ר"ת Street & Racing Technology), שלוש אותיות החוזרות למותג חמש שנים לאחר הפסקת ייצור הגרנד צ'ירוקי טרק-הוק, ופעם ראשונה בה ג'יפ מכוונת למהירות נסיעה בשטח.

מערכת ההנעה בו מגיעה מהרנגלר 392, V8 אטמוספרי בנפח 6.4 ליטר עם 470 כ"ס ותיבת 8 הילוכים אוטומטית, תיבת העברה עם הילוך כוח ונעילות דיפרנציאל רוחביות (אחורית וקדמית). שלדת הסולם המוכרת של הרנגלר נעזרת כאן במתלה קדמי בתצורה נפרדת מסוג עצמות עצה כפולות במקום סרן חי, במטרה לאפשר לו ניהוג מדויק וספיגת שיבושים טובה יותר במהירויות גבוהות.

מאחור הוא שומר על תצורת סרן חי מחוזק יותר ובכל פינה הוצבו בולמי זעזועים של פוקס עם מיכל חנקן חיצוני לשמירה על פעולה אחידה בעומסים גבוהים. על הקשר לקרקע אחראים צמיגי BFG AT במידה "37 על חישוקי "17 מחוזקים של KMC, עם מנגנון נעילה כנגד פריקה בלחץ אוויר נמוך (ביד-לוק).

מדי קרב: בדומה לסקרמבלר האייקוני משנות ה-80, שהיה למעשה גרסת טנדר ל-CJ8, גם הקונספט הוא בתצורת טנדר, עם שתי דלתות וקורה B גדולה, בעוד מלפנים מוצבת סבכה בעיצוב חדש המזכיר את הגלדיאטור המקורי משנות ה-70. להשלמת החזות הקרבית יש מכסה מנוע כוחני עם כונס אוויר במרכז ופתחי אוורור בצדדים.

בתא הנוסעים יש צמד מושבים קדמיים עם תמיכה משופרת באדיבות דודג' צ'ארג'ר, בעוד מאחור יש ספסל לשניים שניתן להציב עם כיוון הנסיעה, נגד הכיוון או לפרק אותו לחלוטין. בפינות הארגז צמד קשתות המשמשות גם כלוב בטיחות להתהפכות.

מה אנחנו חושבים: החוזקה העיקרית של ג'יפ היא ביכולות עבירות בשטח טכני, יותר זחילת סלעים, פחות מצערת מלאה בדיונות של גלאמיס או בשבילי הפודרה של באחה קליפורניה. אבל נדמה שלג'יפ נמאס להתבונן מהצד בפופולריות הגואה של המתחרה הצעיר מבית פורד. הוסיפו לכך שינויים בהנהלת סטלנטיס עם מינויו של טים קוניסקיס החדשני והנועז לראש החטיבה האמריקאית בקונצרן, ותבינו מדוע לפתע פותח המותג בקרב יצרי חדש. עכשיו צריך רק לקוות שהדגם המסקרן יגיע לייצור סדרתי.

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