תם ונשלם המעבר - זיכיון שיווק אופנועי קאוואסאקי עבר לדלק מוטורס

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בית המשפט אילץ את פריסבי-מטרו לוותר על אחד משני המותגים היפניים שהיא משווקת, והבחירה הטבעית הייתה קאוואסאקי, המותג הפחות מרכזי בארסנל היבואנית. דלק מוטורס, מי שמייבאת כיום את אופנועי וקטנועי ב.מ.וו הגרמניים לצד KOVE הסינית, תהיה זכיינית המותג החדשה לאחר שחתמה על ההסכם הנדרש עם היצרנית. כך דיווחה דלק לבורסה לניירות ערך.

בהודעה שפרסמה היבואנית הובהר כי הפעילות השיווקית והשירות שיקבלו רוכשי אופנועי המותג ירוכזו באולם תצוגה מרכזי ומוסך באזור תעשייה בחולון על-פני שטח של 800 מ"ר. לפי מקורות בענף, מרכז קאוואסאקי יוקם בין אזור התעשייה החדש לזה הישן של חולון, וצפוי להתחיל לפעול בסביבות חודש פברואר 2027 בכפוף לרישיון הייבוא שדלק אמורה לקבל בעקבות ההסכם שנחתם עם היצרנית.

"האולם יתוכנן ויעוצב בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים העדכניים של קאוואסאקי העולמית, ויציע חוויית לקוח מלאה – מעטפת מכירות, תצוגת ציוד ואביזרים מקוריים, ומערך שירות, חלפים ומוסך מרכזי מתקדם", כך בהודעה לתקשורת.

קאוואסאקי היא מהשחקנים הוותיקים בעולם הדו-גלגלי היפני והעולמי, עם אופנועים בכל הקטגוריות. החל באופנועי שטח קיצוניים ועד לכלי סופרבייק ספורטיביים.