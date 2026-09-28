עם מנוע מפלצתי: שברולט סילברדו התחדש

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בקצרה:

שברולט מחדשת את הסילברדו HD

עם מנוע ענק ושינויים מכאניים

אצלנו באמצע השנה הבאה

בכוחות מחודשים: שברולט מעדכנת את הסילברדו HD עם מנוע טורבו-דיזל חדש אחרי יותר מרבע מאה של שירות. שמו Mongoose (נמייה), הוא עדיין בתצורת V8, אבל הנפח צמח מ-6.6 ליטר ללא פחות מ-8.3 ליטר, בקלות הגדול בקטגוריה. וזה מתבטא בהספק המרבי שעומד כעת על 555 כ"ס, שהם 85 כ"ס יותר מהמנוע שיוצא לפנסיה ונתון שהופך את הטנדר לחזק ביותר מסוגו.

מתעניינים בטכנולוגיה? לדברי היצרנית, בלוק המנוע החדש עשוי ברזל יצוק בגרפיט דחוס, עם גל ארכובה, בוכנות וטלטלים מחושלים על מנת לעמוד בעומסים הגבוהים, משאבת שמן, מערכת הזרקת סולר, מגדש (בגיאומטריה משתנה) ומצנן ביניים (אוויר למים) חדשים. שדרוג נוסף נוגע ליכולות האטה יותר של מערכת האגזוז-ברקס, נקודת תורפה מוכרת של הדור היוצא.

מה עוד צריך לדעת: המנוע החדש מחובר כבעבר לתיבת 10 הילוכים אוטומטית של אליסון, ולתיבת העברה מתקדמת המאפשרת בחירה בין הנעה אחורית לכביש יבש, כפולה אוטומטית (העברת כוח לפנים כשנדרש) לכביש רטוב- מושלג, כפולה לשטח והילוך כוח.

מערכת ההגה חדשה לחלוטין, עם מעבר לתיבה מסוג מסרק בתגבור חשמלי במקום מנגנון חלזוני בתגבור הידראולי. לדברי היצרנית זה מאפשר תגבור גבוה ב-30% שאמור להקל על פעולת ההיגוי ובעיקר לאפשר מערכות סיוע לנהיגה מתקדמות מבעבר - לרבות שמירת נתיב.

גם מגבר הבלם הוא כעת בהפעלה חשמלית ואמור להציע תחושה מדויקת יותר, לצד דיסקים גדולים יותר מלפנים (370 מ"מ לעומת 355).

מה אנחנו חושבים: ג'נרל מוטורס השקיעה בשנים האחרונות משאבים רבים בפיתוח דגמים חשמליים, כחלק מהאסטרטגיה של המנכ"לית מארי בארה להציע הנעה נקיה מזיהום בכל קטגוריה אפשרית. אבל זה בא על חשבון הדגמים הוותיקים, שהתיישנו במהירות מול המתחרים שזינקו קדימה. הסילברדו הוא דוגמה טובה לכך, שכן מי שנחשב במשך שנים לטוב בקטגוריה איבד את מעמדו וסיים אחרון במבחן ההשוואתי שערכנו לו ולמתחריו. עכשיו נותר רק לגלות אם כל השיפורים המדווחים אכן מסייעים לו להחזיר עטרה ליושנה.