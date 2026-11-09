חשמל זורם בלי כפות ידיך: BYD מציגה רובוט שיטעין לכם את הרכב

אחרי טסלה, יונדאי, פורד, פולקסווגן ומי לא בעצם – גם BYD הסינית מציגה רובוט לטעינת רכב חשמלי. השלב הבא: רובוט לניפוח צמיגים

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בקצרה:

גם ל-BYD יהיה רובוט לטעינת רכב

ישולב במערכת חניה אוטומטית

המטרה: חניה וטעינה בלחיצה אחת

שירות מלא: במסגרת אירוע באיחוד האמירויות, שבו הוכרז שיא המהירות של יאנגוואנג U9 והוצגה מכונית הפאר יאנגוואנג אלטיאור, חשפה BYD הסינית גם רובוט מסקרן לטעינה אוטומטית של מכוניות חשמליות. הרובוט מצויד במצלמה המסייעת לו לאתר את פתח הטעינה של הרכב, ובזרוע קטנה הפותחת את מכסה הטעינה, מחברת את התקע לשקע וגם שולפת אותו החוצה לאחר השלמת הטעינה.

הרובוט ישולב במערכת לחניה אוטומטית, כך שבלחיצה אחת הנהג יוכל להכניס את הרכב לעמדת הטעינה וגם לחבר אותו לחשמל. המערכת הוצגה כחלק ממטען הפלאש החדש של BYD, המאפשר טעינה אולטרה-מהירה בקצב של 1,000 קילוואט (לעומת 1,500 במטעני הפלאש שהתקינה BYD בסין).

עשו את זה קודם: נשמע מהפכני, אבל זה המקום להזכיר כי רובוט הטעינה של BYD אינו חידוש טכנולוגי יוצא דופן. כבר ב-2015 הציגה טסלה "נחש רובוטי" לטעינת מכוניות, שעד היום לא הגיע לייצור; ב-2019 הציגה פולקסווגן רובוט נייד המביא איתו סוללה גדולה ומחבר אותה בעצמו לטעינת הרכב; ב-2022 הציגה פורד מערכת דומה בשיתוף אוניברסיטת דורטמונד, במטרה לאפשר טעינה גם לבעלי מוגבלויות; ב-2023 חשפה גם יונדאי אב-טיפוס לרובוט טעינה מבוסס בינה מלאכותית, ובין לבין הופיעו עוד לא מעט מערכות דומות, האחרונה שבהן אצל וואווי הסינית שהציגה רובוט לטעינה עבור מכונית הפאר מאקסטרו S800.

לאחרונה רשמה BYD פטנט על רובוט מסקרן לא פחות, המסוגל לנפח את האוויר בצמיגים באופן עצמאי, כולל פתיחה וסגירה של מכסי השסתום. היצרנית לא עדכנה באשר לזמינות של הרובוטים החדשים לשימוש הציבור.

מה אנחנו חושבים: ההתעסקות עם כבלי טעינה מלוכלכים ומסורבלים, במיוחד בעמדות המהירות שלהן כבלים גדולים וכבדים במיוחד, היא אתגר שעלול להיות לא פשוט עבור חלק מהמשתמשים, למשל נהגים מבוגרים או בעלי מוגבלויות. ולכן רובוטים לטעינה אוטומטית של מכוניות הם פתרון מצוין, שיוכל לזרז את המעבר לחשמל. רק חבל שבינתיים יש המון אבות-טיפוס, ופחות דגמים סדרתיים שזמינים לשימוש.