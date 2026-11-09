מעכשיו תוכלו לנהוג ברכב כבד יותר גם עם רישיון ב' – אבל רק אם הוא חשמלי

משרד התחבורה מאשר: בעלי רישיון B יוכלו מעתה לנהוג ברכב עד למשקל של 4.25 טון, אך רק אם מדובר ברכב חשמלי. המשמעות (וגם הבעיות) בפנים

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בקצרה:

אחרי 4 חודשים מההצעה, התקנות אושרו

טווח המשקל לרישיון B יוגדל לרכב חשמלי

גם נהגי כיתות כוננות ייהנו מהשינוי

כבד יותר: נהגים ישראלים המחזיקים ברישיון לרכב פרטי, רישיון B (שבעבר כונה רישיון ב') יוכלו מעתה לנהוג ברכב חשמלי עד למשקל של 4.25 טון, בדומה לנהוג באירופה. זאת לעומת משקל מרבי של 3.5 טון במכוניות שאינן חשמליות עבור נהגים שהוציאו רישיון אחרי 2007, או 4 טון לנהגים ותיקים יותר.

מדובר באישור של ההצעה שפורסמה לעיון הציבור כבר לפני 4 חודשים. נציין גם כי ההצעה מתייחסת לכלל כלי הרכב נטולי הפליטות – כלומר גם כאלו שמונעים במימן (וכיום אינם זמינים בישראל), אך לא היברידיים לסוגיהם. בנוסף, השינוי מתייחס רק למכוניות שבהן תוספת המשקל נגרמה בשל מערכות ההנעה החשמליות, ובפרט הסוללות.

האישור לכל דגם יינתן בנפרד על ידי רשות הרישוי. בשונה מההצעה המקורית – כפי שהערכנו בעבר – יחול על נהגים בעלי ותק נהיגה של שנתיים לפחות. עם זאת, בניגוד לאירופה שם לא ניתן לנהוג במסגרת המשקל המורחב על רכב עם נגרר, אצלנו לא פורסמה התייחסות כזו.

התקנה החדשה תשפיע בעיקר על גרסאות חשמליות של מסחריות כמו פיאט דוקאטו, פורד טרנזיט, מרצדס ספרינטר ודומותיהן, שמשווקות באירופה בגרסאות עם משקל כולל של 3.5 טון המאפשרות העמסה של כ-700 ק"ג, או בגרסאות עם משקל כולל של כ-4.2 טון המאפשרות העמסה של כטון וחצי.

המשקל הכולל הגבוה יותר מאפשר לפצות על משקל הסוללות, ולהציע כושר העמסה דומה לזה של גרסאות הדיזל המקבילות, מבלי להידרש לרישיון נהיגה למשאית. טנדרים חשמליים כמו שברולט סילברדו EV והאמר EV לא יושפעו מהתקנות החדשות, מכיוון שמשקלם גבוה מ-4.25 טון.

בנוסף, במשרד התחבורה מאשרים לחברי כיתות כוננות נהיגה עם רישיון B עד למשקל כולל של 4 טון (לנהגים עם רישיון שהונפק אחרי 2007), זאת במטרה לתמוך בפרויקט של פיקוד העורף שהתאים 200 כלי רכב ממוגנים להגנת יישובים במצבי חירום. בנוסף, תתאפשר נהיגה ברכבים ממוגני ירי בבעלות משטרת ישראל, משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם.

מה אנחנו חושבים: על פניו, מדובר במהלך מבורך של יישור קו עם המקובל באירופה. מהלך שגם יתמוך במעבר לחשמל של קטגוריית המסחריות, שעדיין נשענת באופן כמעט בלעדי על מנועי דיזל מזהמים.

אבל יש בכל זאת נקודה אחת שאליה לא התייחסו במשרד התחבורה: הבטיחות. כי עם כל הכבוד לחשמל, יש גם משמעות בטיחותית למשקל הרכב בו נוהגים. ולא כל מי שלמד נהיגה על משפחתית קטנה ברחובות הערים יוכל להתמודד באותה הקלות עם מסחרית כבדה ועמוסה בירידות מירושלים או מרמת הגולן. והבעיה עלולה להיות גדולה יותר אפילו בתוך העיר, למשל בבלימת חירום מול ילד שמתפרץ לכביש.

נדמה שדרישה בסיסית לקורס הסבה מזורז, שילמד נהגים את העקרונות החשובים בנהיגת רכב במשקל כבד, יכולה להיות תוספת מתבקשת לתקנות החדשות.