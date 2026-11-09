בכל הכוח: חשיפות מרהיבות בתערוכת האופנועים הגדולה בעולם

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עוד סיבוב אקזוטי: אפריליה מעבירה את ה-RSV4 סיבוב אקזוטי נוסף עם ה-Obscure Spe.Ed החדש שייוצר ב-500 יחידות ממוספרות, עם צביעה שחורה, חישוקי קרבון של BST ושלל חלקי קרבון נוספים. ויש גם הפתעה מאחור: כנפיים בהשראת אופנוע ה-MotoGP העדכני שהיה הופך לאלוף העולם אם לא אחד בשם מארק מארקז היה מפריע. כנפיים שמותקנות במקום רגליות המורכב, ולפי אפריליה מגדילות את כוח ההצמדה מאחור ב-20%.

מנוע ה-V4 בנפח 1,099 סמ״ק מפיק 217 כ״ס בתצורה הרגילה, בעוד מערכת פליטה אופציונלית מעלה את הנתון ל-220 כ״ס ומפחיתה 5 קילוגרם במשקל ל-196 ק״ג בסך הכל.

עם בלמי ברמבו Hypure, מתלי אוהלינס בכוונון ידני מלא וחבילת אלקטרוניקה עשירה הכוללת מדידת הקפות מבוססת GPS. האופנוע עצמו נשאר חוקי לכביש, אבל ברור לגמרי היכן הוא רוצה לבלות את סוף השבוע.

יותר מסך: ק.ט.מ מעדכנת את ה-1390 סופר דיוק R ואת גרסת ה-Evo שלו, עם רכיבים שמגיעים מה-RR המוגבל. יש מסך "8.8 במקום יחידת ה-"5, ניווט ללא תלות בחיבור הסלולרי, תכנון מסלולים ואפילו אפשרות חיפוש של כבישים מפותלים. מלפנים מותקנים קליפרים מסוג Hypure החדשים של ברמבו, וממשק התפעול מתחדש במתגים ובאפשרויות התאמה נוספות.

גרסת הבסיס ממשיכה עם מתלים בכוונון ידני, וה-Evo עם מתלים חצי-אקטיביים. כנראה ללא שינוי במנוע ה-V-טווין בנפח 1,350 סמ״ק (187 כ״ס). אה, וגם גרסה שחורה עם שלדה שחורה, הופעה שבהחלט מתאימה לאופי.

ויש גם סופר דיוק GT מעודכן עם בקרת שיוט אדפטיבית ותיבת הילוכים אוטומטית. עם אותו מנוע מהפסקה הקודמת, מתלי WP חצי-אקטיביים, בלמי ברמבו Stylema ומסך מגע גדול יותר ("8.8). לגרסת הבסיס תיבה רגילה, ל-Evo תיבת ה-AMT החדשה של היצרן, המאפשרת פעולה אוטומטית מלאה או העברה באמצעות פקדים בכידון. לפי הנתונים שפורסמו, שתי הגרסאות שוקלות 213 ק״ג במצב מוכן לרכיבה.

ספורט חדש: סוזוקי הציגה את ה-GSX-10R, אופנוע ספורט חדש שמשלב את המנוע והשלדה של ה-GSX-S1000 עם פיירינג מלא ותנוחת רכיבה בהשראת ה-GSX-R1000. שורשי המנוע נעוצים ב-GSX-R1000 K5 עם 150 כ"ס. ידיות הכידון נמוכות, הרגליות גבוהות ושלדת זנב חדשה מעניקים לו סביבת רכיבה ספורטיבית.

לצידם מגיעים מתלי KYB מתכווננים ובלמי ברמבו. המשקל המוצהר עומד על 214 ק״ג. האלקטרוניקה כוללת ABS לפניות, בקרת אחיזה, בקרת ווילי, קוויקשיפטר דו-כיווני. מסך TFT עם ניווט וקישוריות ומכל דלק בנפח 18 ליטר.

עירום קיצוני: ב.מ.וו חשפה את ה-M1000RS, נייקד קיצוני שמקבל את מנוע ה-M1000RR במלוא עוצמתו: ארבעה צילינדרים, 999 סמ״ק ו-215 כ״ס. רק 1,000 יחידות ייוצרו, וב.מ.וו מכתירה אותו כנייקד החזק בעולם. הבסיס מגיע מה-M1000R עם חבילת Competition, ועליו נוספו חישוקי קרבון, מערכת פליטה מטיטניום ומצבר קל משקל.

ואם מדברים על המשקל, הנתון המוצהר עומד על 196 ק״ג עם מכל מלא, והנתונים כוללים זינוק ל־100 קמ״ש בתוך 3.2 שניות ומהירות מרבית של כ-283 קמ״ש. גם הזנב והרגליות המתכווננות מגיעים מהסופרבייק, והמושב הגבוה יותר מעמיס את הרוכב קדימה. מתלים חצי-אקטיביים, כנפוני קרבון ואלקטרוניקה מקיפה משלימים את החבילה.

מפלצת איטלקית: דוקאטי דיאבל V4 התחדש לשנת 2027 וכולל כעת גם גרסת S עם מתלים אלקטרוניים של אוהלינס. מנוע ה-V4 Granturismo בנפח 1,158 סמ״ק ממשיך לספק 166 כ"ס שמגיעים לאספלט דרך צמיג אחורי ברוחב 240 מ״מ. לשתי הגרסאות ניהול מנוע מעודכן שנועד לשפר את תגובת המצערת בסל״ד נמוך ובינוני, לצד קוויקשיפטר חדש. יש גם כונסי אוויר בעיצוב מעודכן ומסך TFT בגודל "6.9, עם בקרת שיוט כציוד תקני.

בגרסת ה־S מצטרפים מתלי Öhlins Smart EC3, המתאימים את השיכוך בזמן הרכיבה, ידיות מחוממות ומצבר ליתיום. גובה המושב נשאר נגיש יחסית, 790 מ״מ. תוכנית ההתאמה האישית מתרחבת אף היא, וב-S אפשר לבחור גם צבעים מעולמה של למבורגיני. אם ראוותני אז עד הסוף.

מפלצת נוספת: קבלו את דוקאטי מונסטר Dark, גרסה חדשה עם חישוקים שחורים, מושב בגימור פשוט יותר ומראה חשוף, לצד מחיר כניסה נמוך מזה של המונסטר הרגיל. מתחת לצביעה נמצא אותו מנוע V2 בנפח 890 סמ״ק, עם תזמון משתנה לשסתומי היניקה ו-109 כ״ס. גם השלדה נשארת מוכרת, עם מבנה מונוקוק מאלומיניום, מתלי שואה ובלמי ברמבו. גובה המושב עומד על 815 מ״מ.

חבילת האלקטרוניקה כוללת ארבעה מצבי רכיבה, ABS לפניות, בקרת אחיזה, בקרת ווילי ובקרת בלימת מנוע. מסך TFT בגודל "5 מגיע כסטנדרט, בעוד קוויקשיפטר ובקרת שיוט מוצעים בתוספת תשלום.

לוחם עירוני: דוקאטי סטריטפייטר V4 מקבל שוב את טיפול ה-SP עם הופעה שחורה-אדומה, מכל אלומיניום מוברש וחלקים שישמחו כל מי שהתחביב שלו זה לבלות מול קטלוגי האבזור עם כרטיס אשראי ביד. מנוע ה-V4 בנפח 1,103 סמ״ק מפיק 211 כ״ס. חישוקי הקרבון חוסכים 950 גרם של משקל בלתי מוקפץ ומפחיתים את מומנט ההתמדה (אנרציה), לטובת שינויי כיוון מהירים יותר. גם הכנפיים והמגנים הקדמי והאחורי עשויים קרבון, ומצמד יבש מצטרף לחגיגה.

מתלי אוהלינס אלקטרוניים, קליפרי ברמבו Hypure ורגליות מתכווננות מאפשרים לדייק את האופנוע לרוכב ולתנאים. מסך TFT בגודל "6.9 מרכז את התפעול ואת מערכות העזר. כל אופנוע מקבל מספור אישי על הכידון, וההגעה מתוכננת למרץ 2027. יש כאן מספיק כוח כדי להזכיר היטב למה לפעמים מתגעגעים לפיירינג.

וגם למסלול: דוקאטי הציגה את הפניגאלה V2 SP לקראת עונת מרוצי הסופרספורט של 2027, והוא מגיע בהופעה שקשה לפספס: גוף שחור וחישוקים בלבן. מנוע ה-V-טווין בנפח 890 סמ״ק שומר על 118 כ״ס, ועיקר העבודה מתרכז בחלקי השלדה. עם זרוע אחורית ארוכה יותר שמוסיפה 16 מ״מ לבסיס הגלגלים, וחישוקים מחושלים חדשים חוסכים יחד 1.5 ק״ג. מתלי אוהלינס בכוונון מלא, מצמד יבש ומצבר ליתיום משלימים משקל מוצהר של 176 ק״ג ללא דלק.

מלפנים נמצאים קליפרים של ברמבו M50 ודיסקים בקוטר 320 מ״מ, לצד מערכות עזר מבוססות חיישן אינרציה. למי שמתכנן לבלות במסלול מוצעת מערכת פליטה ייעודית, שמוסיפה 5.9 כ״ס וחוסכת עוד 4.5 ק״ג. ה-SP נשאר חוקי לכביש, עם הכנה רצינית ליום שבו הרמזורים מוחלפים בדגלים.

ועוד למסלול: משפחת הפניגאלה V4 של דוקאטי מקבלת גרסת SP חדשה עם 215 כ״ס, חישוקי קרבון, מצמד יבש ותיבת הילוכים למסלול עם פעולה בכיוון ההפוך. את כל זה עוטפת צביעה שחורה-אדומה עם מכל אלומיניום מוברש ומספור אישי.

מנוע ה-V4 בנפח 1,103 סמ״ק מקבל שינויים להפחתת חיכוך, ותקרת הסל״ד עולה ב-500 סל״ד. גם האווירודינמיקה מתחדדת: כנפיים קדמיות מוגדלות ותוספות בחלק התחתון של הפיירינג אמורות להגדיל את כוח ההצמדה ב-25% במהירות של 270 קמ״ש, בהשוואה לפניגאלה V4 הרגיל. מתלי אוהלינס Smart EC3, רגליות מתכווננות ואפשרות לשינוי גובה החלק האחורי משלימים את החבילה. מערכת פליטה למסלול מבית אקרפוביץ׳ מוסיפה 10.8 כ״ס וחוסכת 6.6 ק״ג.

ולמדבר: דוקאטי חושפת DesertX Rally חדש לשנת 2027, המבוסס על פלטפורמת ה-V2 העדכנית ומגיע עם רשימת שיפורים שמזמינה להתרחק מהכביש. מנוע ה-890 סמ״ק 108 כ״ס, אבל העניין המרכזי נמצא במתלים ובגלגלים. מזלג KYB בקוטר 48 מ״מ, עם קארטרידג' סגור (מכל שמן נפרד) וכיוונון מלא מציע מהלך של 250 מ״מ. המהלך מאחור עומד על 240 מ"מ. חישוקי Takasago Excel לשימוש ללא פנימית מגיעים במידות "21 (מלפנים) ו-"18 מאחור, ומרווח הגחון עומד על 256 מ״מ.

המשקל המוצהר הוא 209 ק״ג ללא דלק, וגובה המושב 900 מ״מ, עם אפשרות מבורכת למושב נמוך יותר. מכל בנפח 18 ליטר יכול לקבל תגבור ממכל עזר אופציונלי של שמונה ליטרים. גם תנוחת הרכיבה והמיגון עודכנו לשימוש בשטח.