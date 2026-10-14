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זה לא רק נדמה: מכונית סינית זולה בהרבה לייצור

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למרות מכסי מגן בגובה יותר מ-40% על מכוניות חשמליות סיניות שמיובאות לאירופה, אלו האחרונות זולות לייצור ממתחרותיהן תוצרת היבשת הקלאסית - כך עולה ממחקר שביצעה חברת אליקס-פרטנרס ושפורסם על-ידי האוטומוטיב ניוז. עלות הייצור של מכונית חשמלית בסין נמוכה ב-11 אלף דולר ממתחרתה האירופית, פער שלא נסגר אפילו אחרי תשלום המכסים הכבדים, כך מתריעים החוקרים. הנתונים עשויים לגרום לחשיבה מחדש מצד המחוקקים באירופה, ששוברים את הראש בשנים האחרונות כיצד לבלום את החדירה הסינית, ובכך להציל את תעשיית הרכב המקומית שלהם.

"מותגים סיניים לקחו 10% מנתח השוק (באירופה) מהיצרניות המערביות בשנים בודדות בלבד, ובעשותם כך אתחלו למעשה את ציפיות הלקוחות בנושא תמחור, טכנולוגיה וחדשנות", כך לפי סינג זו, מנהל-שותף תחום הרכב של אליקס-פרטרנס באוסטרליה, גרמניה ושוויץ.

מהמחקר עולה כי מתח הרווחים של היצרניות האירופיות, שנאלצות להוריד מחירים למרות עלויות ייצור גבוהות, קרס בשנה שעברה לפחות מ-7% לעומת יותר מ-13% רק ארבע שנים קודם לכן. כתוצאה מכך הן מתקשות לצבור את ההון הדרוש לפיתוח הדור הבא של מכוניות חשמליות שיציבו תחרות ראויה לסין, ובו זמנית להציע אותן במחיר תחרותי.

אחד הגורמים המשמעותיים בהצלחת הסינים בשיווק מכוניות זולות, הוא זמן פיתוח קצר משמעותית שמוזיל את עלות ההגעה לשוק. בעוד יצרנית אירופית זקוקה לעד 60 חודשים להשקת דגם חדש, היצרניות הסיניות זקוקות ל-24 חודשים בלבד. עובדה זו גורמת לכך שהיצרניות מהרפובליקה העממית צעירות ומודרניות יותר - 76% מהדגמים הסיניים הם חדשים, כך לפי המחקר, מה שמושך תשומת לב מצד הלקוחות שמחפשים את החידושים העדכניים ביותר.

לפי אליקס-פרטנרס, כדי להתחרות בסין, על היצרניות האירופיות לסגור מפעלים, לשנות את ייעודם, לאחד פעילויות של מותגים - ואף כאלה שמתחרים זה בזה, לאתר מקורות ייצור אנרגיה זולים יותר ואילו מהמחוקקים של האיחוד האירופי נדרשת שקיפות וכושר תכנון עדיפים, שיאפשרו ליצרניות להיערך טוב יותר למתקפה הסינית.

"חלון ההזדמנויות לפעול מעמדה של חוזק כלכלי הולך ונסגר, מזהיר אנדרו ברגבאום, מנהל-שותף גלובלי לתחום הרכב באליקס-פרטנרס. "החלון נסגר מהר יותר מכפי שרוב המנהלים והממשלות חושבות". לפי זו, "תגובה הדרגתית אינה אופציה. היצרניות צריכות להתארגן מחדש, לתמוך בספקיות המשנה שלהן ולנוע מהר יותר בפיתוח שותפויות טכנולוגיות".

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