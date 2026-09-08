זיקר 7GT (נהיגה ראשונה) - זו לא הסטיישן שהכרתם

המכונית הראשונה של זיקר שהגיעה ממרכז הפיתוח האירופי של היצרנית הסינית נראית ומתנהגת כמי שעשויה לשנות כאן סדרי עולם. ולא רק מכיוון שהיא מציגה לראווה מרכב סטיישן שמעולם לא הצליח בישראל. קפצנו לאירופה והתרשמנו ממנה לקראת נחיתתה בארץ

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במה נהגנו: זיקר 7GT

זיקר 7GT מתחרים: טסלה מודל 3, אקספנג P7+, יונדאי איוניק 6

טסלה מודל 3, אקספנג P7+, יונדאי איוניק 6 מתי אצלנו: עכשיו

עכשיו מחיר: החל מ-192 אלף שקל

בעד: מערכת הנעה, שימושיות, מראה מקורי, אבזור, נוחות נסיעה

מערכת הנעה, שימושיות, מראה מקורי, אבזור, נוחות נסיעה נגד: תפעול, רגנרציה

בגדול: זיקר סוגרת כאן כמעט שלוש שנים מאז נחתה לראשונה בתחילת 2024. ולמרות תנאי שוק קשוחים, החל מתזמון מאתגר של ההשקה בחודשים הראשונים של מלחמת חרבות ברזל, ובהמשך אל מול הירידה בביקושים לחשמל, היא כבר הספיקה להעלות יותר מ-6,000 מכוניות על הכביש. משמעותית יותר (בכ-2,000 יחידות) מכלל החשמליות שמסרו אודי, ב.מ.וו ומרצדס יחד.

עכשיו היא מנחיתה כאן את ה-7GT, דגם רביעי עבורה כאן, על בסיס פלטפורמה ומערכות הנעה של 7X הפופולרי. אלא שבניגוד לאחרון, ולשאר הדגמים, ה-GT תוכננה במקור עבור השוק האירופי. עוצבה כך, נוסתה על כבישים אירופים ועוד.

עיצוב ותא נוסעים: אם אתם מכירים 7X, תזהו אותה גם כאן. ההבדלים מסתכמים בפגוש קדמי אגרסיבי יותר עם כונסי אוויר בקצוות, צבע שחור לגג (סטנדרט בהנעה הכפולה, אופציה בלונג ריינג'), מסיט אוויר אגרסיבי יותר בקצה הגג ואחד נוסף בקצה דלת תא המטען. וכמובן, גובה גג נמוך בכמעט 20 ס"מ מרכב הפנאי.

סביבת הנהג זהה, ומשלבת לוח מחוונים דיגיטלי ("13) ומסך מגע גדול ("16), לשמחתנו עם מתגים פיזיים תחתיו, לעוצמת מערכת השמע ועוד אחד שניתן להגדיר למערכות ייעודית על פי בחירה. שאר המתגים אחראים על מערכות שהשימוש בהן פחות שכיח בזמן נהיגה, כמו פתיחת דלת תא המטען, מפשיר אדים ונעילת דלתות.

כך שעדיין, הפעלת מרבית המערכות מתבצעת מהמסך. כולל גם פעולות שחייבות לטעמנו שליטה רגילה, כמו כיוון הגה, מראות בקרת אקלים וכיוון זרימת האוויר. לא טוב.

תנוחת הנהיגה טובה מאוד, נמוכה וקרובה לאספלט ביחס לרכב הפנאי. המושב עצמו נוח, אבל היינו מברכים על מעט יותר תמיכה צדית. שדה הראיה טוב לפנים ולצדדים, אבל לאחור הוא כמעט ולא קיים עקב מפתח שמשה קטן.

איכות החומרים מצוינת ואפילו מתעלה על מותגי יוקרה גרמניים, רק חבל שהשחור שולט בכל. הגיע הזמן להתקדם זיקר, בהיר זה עדיף.

בסיס הגלגלים זהה ל-7X (290 ס"מ), אבל היא ארוכה ב-3 ס"מ (478.5 ס"מ) ונמוכה ב-19.5 ס"מ (145.5 ס"מ). בהתאם, מרווח הרגליים דומה ונדיב, אבל לראש יש פחות מקום. אהבנו גם את מפתח הדלתות האחוריות הרחב (כמעט 90 מעלות) ואת אפשרות הכיוון החשמלי לזווית המסעד. מצד שני, את פתיחת הדלתות החשמלית אנחנו לא אוהבים - אופציה בתשלום רק בגרסה הבכירה.

ואם כבר דלתות, אז כמו ב-7X, גם כאן יש מתגים חשמליים לפתיחה מבפנים וידיות נשלפות מבחוץ - צפו לשינוי באלה האחרונות בקרוב עקב התקינה העדכנית בסין. נקווה שגם את מתגי פתיחת החלונות המתחכמים הם יחליפו בהזדמנות זו.

בשונה מרכב הפנאי הוא נעדר תא לקירור-חימום מתחת למשענת היד, לא מציע את המגירות הנשלפות מתחת לספסל וגם לא כיסוי מלא לחלון השמש הקבוע. בגרמניה זה פחות הפריע לנו, בישראל זה עלול להיות בעייתי, אבל היבואנית מבטיחה כיסוי ייעודי לכל לקוח.

תא המטען האחורי קטן ב-83 ליטר (456 ליטר), אבל המפתח שלו ענק הודות למרכב הייחודי. תא האחסון מלפנים דומה (66 ליטר בגרסאות ההנעה האחורית, 42 ליטר בכפולה).

אבזור הנוחות ברכב המבחן כולל בין היתר מצלמות היקפיות, ריפודי עור, כיוון חשמלי, חימום, אוורור ועיסוי למושבים הקדמיים (חימום גם לאחוריים), צמד משטחי טעינה אלחוטיים ודלת תא מטען חשמלית.

מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית, כולל על פתיחת דלת. ולמרות שיש קיצורי דרך מהמסך לנטרול מהיר של מערכות ההתרעה, ביטול מלא שלהן דורש כניסה לתתי-תפריטים. וזה כבר עניין מורכב, מסורבל ומיותר.

מנועים וביצועים: מערכות ההנעה זהות ל-7X. לגרסת הבסיס מנוע בודד מאחור (421 כ"ס) הניזון מסוללת 75 קוט"ש עם הבטחה לטווח נסיעה של 519 ק"מ. בגרסת לונג ריינג' הסוללה גדלה ל-100 קוט"ש ומאפשרת תיאורטית 655 ק"מ, טווח נסיעה גדול מברכב הפנאי הודות למקדם גרר נמוך יותר.

לרכב המבחן בו נהגנו יש מנוע נוסף מלפנים ו-646 כ"ס, המאפשרים לו לזנק ל-100 קמ"ש ב-3.3 שניות, 2 שניות פחות מגרסאות הבסיס, נתון דומה למודל 3 פרפורמנס ואיוניק 6N וגם למכוניות על קיצוניות מלפני כעשור כמו למבורגיני הורקאן.

זו לא פעם ראשונה שאנחנו חווים נתונים כאלה בחשמלית משפחתית ושימושית, אבל תחושת התאוצה כאן קיצונית, באופן שגורם למשפחתית ביצועים מעידן הבנזין כמו ב.מ.וו M3 להרגיש כאילו היא עומדת במקום. על האוטובאן במצערת מלאה היא עוברת מקידומת 1 ל-2 באופן שמשאיר מאחור את אותה משפחתית בווארית גאה.

מערכת הרגנרציה פחות מרשימה, עם שני מצבים בלבד שמופעלים מהמסך, מוגבר ורגיל. האחרון מייצר האטה חזקה מדי בכביש מהיר וגורם חוסר נוחות לנהג ולנוסעים. מצב אוטומטי, הקיים אצל חלק מהמתחרות, עדיין לא הגיע לזיקר.

כפולת ההנעה תוצע רק עם הסוללה הגדולה, עם טווח תיאורטי צנוע במעט (558 ק"מ) בגלל צריכת חשמל גבוהה יותר. שימוש במתח גבוה (800V) מאפשר טעינה אולטרה מהירה (480 קילוואט) ואם תמצאו עמדה כזו תוכלו לסיים את המילוי הקלאסי מ-10% ל-80% ב-13 דקות בלבד לסוללה הקטנה ועוד שלוש דקות לגדולה. כמו תמיד, בחינה מלאה תיערך במבחן המקומי שנערוך לה כשתנחת כאן.

נוחות והתנהגות: כבסיס משמשת הפלטפורמה הייעודית של ג'ילי (SEA), ברכב המבחן עם מתלי אוויר אדפטיביים בכל פינה, מערכת מתקדמת מהמתחרות. מההתרשמות המוגבלת על אספלט גרמני סלול היטב, נדמה כי הכיול רך מדי במצב נוחות, קשיח מדי בספורט, אבל ניתן לפתור זאת על ידי בחירה במצב ביניים בתפריט ההתאמה האישית.

סידור שמעניק פשרה טובה בין ספיגה לריסון על פני טווח מהירות רחב, וטוב היה לו זיקר היו מגדירים אותו כברירת המחדל. בידוד הרעשים טוב משמעותית מברכב הפנאי הודות לשמשות כפולות מלפנים ומאחור.

ה-7GT ניצב חמישה ס"מ קרוב יותר לאספלט מה-7X, ולכן מרכז הכובד שלה נמוך יותר. ברכב המבחן אחראים על הקשר לאספלט צמיגי מישלן פיילוט ספורט EV רחבים יותר מבגרסאות הבסיס (255/40).

בזכות שני אלו, היכולת הדינמית מרגישה מהודקת יותר מברכב הפנאי, לרבות אחיזה גבוהה וזוויות גלגול צנועות, אבל היא לא מרגישה ספורטיבית כמו גרסאות הביצועים של טסלה ובוודאי לא כמו יונדאי. ניתן גם לבצע התאמה לרגישות ההגה והבלמים, אבל לא משנה באיזה מצב תבחרו - הם נטולי תחושה מספקת.

סיכום: בדומה לרכב הפנאי המשמש לה בסיס, הסטיישן משלבת את כל המערכות המתקדמות המוכרות מזיקר. עם מערכת הנעה המספקת ביצועים מרשימים ברכב המבחן, מבטיחה טווח נדיב מגרסת הפנאי ומציעה כמוה מערכת טעינה מתקדמת. היא גם נראית מצוין מבחוץ, מאובזרת ואיכותית מבפנים ומרושם ראשוני נראה שהיא מציעה איכויות נסיעה גבוהות בעיר ומחוצה לה.

לצד זאת, במכונית המיועדת לאירופה היינו שמחים לפגוש קצת יותר מהגישה המקובלת בתעשייה שם, הן לתפעול המערכות והן לאיכויות דינמיות מושחזות יותר.

היתרון המשמעותי ביותר שלה הוא כמובן תג המחיר. בגרסת הבסיס הוא זהה למודל 3, במקרה של רכב המבחן הוא אפילו זול מגרסת הביצועים של טסלה. ולכן מדובר לא רק במשב רוח מרענן באולם התצוגה של זיקר, אלא גם ברכב עם סיכויי הצלחה לא רעים.

את תואר הסטיישן הנמכרת ביותר היא תשיג בקלות, אבל היא גם עשויה להוות אתגר אמיתי ועצם בגרון למתחרים מסין ואמריקה, המשווקים בתצורת סדאן קונבנציונאלית.

מנוע: חשמלי

חשמלי מצבר: 100 קוט"ש

100 קוט"ש הספק / מומנט: 646 כ"ס / 72.4 קג"מ

646 כ"ס / 72.4 קג"מ הנעה: כפולה

כפולה אורך: 481.7 ס"מ

481.7 ס"מ רוחב: 191 ס"מ

191 ס"מ גובה: 145.6 ס"מ

145.6 ס"מ בסיס גלגלים: 290 ס"מ

290 ס"מ משקל: 2,405 ק"ג

2,405 ק"ג נפח תא מטען אחורי/קדמי: 32/456 ליטר

32/456 ליטר 100-0 קמ"ש: 3.3 שניות

3.3 שניות מהירות מרבית: 210 קמ"ש

210 קמ"ש כריות אוויר: 7

7 דירוג בטיחות (Euro NCAP): 5 כוכבים

5 כוכבים מחיר: 270 אלף שקל