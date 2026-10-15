קבלו אותם: ירוק לוחם, בריטי אלגנטי ויפני מחושמל

ימאהה מכניסה מתח לשטח, טריומף מעדכנת את הליין וקוואסקי משפרת את הלוחם בירוק. חדשות דו-גלגלי, גרסת אחרי החגים

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השנה של טריומף: טריומף מכינה עדכון רחב להיצע, ממש לפני תערוכת EICMA 2027. חלק מהפרטים כבר אושרו, אחרים עדיין מסתתרים בתמונות. במרכז העדכונים ניצב סטריט טריפל חדש בנפח 798 סמ״ק. לצדו צפויות גרסאות מעודכנות לטייגר 900 ו-1200, וכן בונוויל T40 חד-צילינדרי, המבוסס על פלטפורמת ה-398 סמ״ק שפותחה בשיתוף באג'אג' ההודית.

הסטריט טריפל יעבור ממנוע ה-765 המוכר לטריפל בנפח 798 סמ״ק, במקביל להגעת מנוע חדש לאליפות Moto2 ב-2027. טריומף מדווחת על ראש מנוע ותא בעירה חדשים, שיפור בזרימת האוויר ומנגנון שסתומים בעל אינרציה נמוכה בגרסת המירוץ. הנתונים המוצהרים כוללים תוספת של 6% להספק המרבי והפחתת משקל של 2 ק״ג. נתוני גרסת הכביש טרם פורסמו.

לפי התמונות, השינוי בסטריט רחב בהרבה מתוספת הנפח. השלדה הראשית ושלדת הזנב נראות חדשות, הזרוע האחורית מסיבית יותר ובולם האוהלינס מותקן בזווית זקופה יותר. מערכת הפליטה עוברת אל מתחת למנוע, הזנב מזדקר והמקום למורכב נראה מצומצם. מי שיושב מאחור כנראה פחות יתרשם מההתקדמות.

בחזית, צמד הפנסים המוכר מפנה מקום לשתי מסגרות LED וליחידת אור גבוה מרכזית. בתמונות נראים גם צמיגי פירלי סופר-קורסה, ולפי ההערכות נשמרים קליפרי ברמבו Stylema ומזלג Showa מתכוונן בקוטר 41 מ״מ, מסך TFT מעודכן ומערכות עזר שונות. המפרט המלא עדיין לא נחשף.

גם במשפחת הטייגר מתכוננים לשינויים. טריומף אישרה שיפור בביצועים ובטכנולוגיה לרוכב בדגמי ה-900 וה-1200. פרטים נוספים על משפחות הסטריט והטייגר צפויים בהמשך השנה.

נינג'ה: משפחת הסופרבייק של קוואסאקי ממשיכה לשנת 2027 עם הכנפונים שהוצגו לאחרונה, חבילת אלקטרוניקה מקיפה וגרסת ZX-10RR בייצור מוגבל של 500 יחידות. מהפכה חדשה? בהודעה הנוכחית הדגש הוא בעיקר על המשך הדרך.

ה-Ninja ZX-10R וה-ZX-10RR בעיקר רוצים לצמצם זמני הקפה. הכנפונים והחזית המעודכנת, שהוצגו לאחרונה, ממשיכים גם לשנת הדגם החדשה, ולפי היצרן, תוספת כוח ההצמדה וגאומטריית השלדה המותאמת, משפרות את התחושה מלפנים, את השליטה במהירויות גבוהות ואת הדיוק בפניות. המנוע ממשיך מהדגם הקודם, 4 צילינדרים בשורה בנפח 999 סמ״ק שמייצרים עכשיו 204 כ"ס.

חבילת המתלים כוללת מזלג BFF ובולם אחורי BFRC lite, עם כיול ממוקד מסלול הנשען על ניסיון מאליפות העולם בסופרבייק. מלפנים מותקנים קליפרים מסוג ברמבו M50 ודיסקים בקוטר 330 מ"מ, גרסת ה-RR מוסיפה גם צינורות בלם קדמיים שזורים בפלדה.

רשימת האלקטרוניקה כוללת בקרת אחיזה וזינוק, ניהול מערכות בפנייה, ABS חכם, מצבי הספק, בקרת בלימת מנוע וקוויקשיפטר לשני הכיוונים. ויש גם בקרת שיוט, כי גם נינג'ה יכול לפעמים לתת ליד ימין לנוח.

למי שמכוון בעיקר למסלול, מוצע ה-ZX-10RR החד-מושבי, בייצור מוגבל של 500 יחידות בעולם. עם טלטלי טיטניום ובוכנות קלות מתוצרת Pankl, ציפוי טיטניום לצינורות הפנימיים של המזלג וכיול ייעודי למתלה האחורי.

חשמל באוויר: ימאהה ממשיכה לבחון את עתיד המוטוקרוס החשמלי, ומציגה את ה-YE-01 Racing Concept בהדגמת רכיבה, במסגרת מרוץ ה-Motocross of Nations שנערך בארנה, בצרפת. ה-YE-01 הוא אופנוע מוטוקרוס חשמלי קונספטואלי שפותח בשיתוף עם היצרנית הצרפתית Electric Motion, כחלק מההכנות של ימאהה לקראת סדרת המרוצים החשמלית MXEP, שאמורה לצאת לדרך בעתיד הקרוב.

הבסיס המכני מגיע מעולם המוטוקרוס המוכר של ימאהה: השלדה והידע שנצבר סביב ה-YZ450F משולבים עם יחידת הנעה חשמלית של Electric Motion. לדברי ימאהה, המטרה היא לשמר ככל האפשר את התחושה והאופי של אופנוע מוטוקרוס רגיל, תוך ניצול היתרונות של מנוע חשמלי.

ה-YE-01 כבר הוצג לקהל בתערוכת EICMA במילאנו בשנה שעברה, אך כעת הוא עובר שלב נוסף עם הופעה פומבית על המסלול. בשלב זה ימאהה עדיין אינה מציגה אותו כדגם סדרתי, אלא כפלטפורמת פיתוח וכחלק מבדיקת היתכנות.

בימאהה מדגישים כי החשמל אינו נתפס כתחליף מידי למנועי הבעירה, אלא כנתיב נוסף במסגרת אסטרטגיית הפיתוח העתידית של החברה. עבור חובבי המוטוקרוס, ההדגמה בצרפת היא בעיקר הזדמנות ראשונה לראות כיצד ה-YE-01 מתנהג כשהוא יורד מהבמה של תערוכת האופנועים ועולה בפועל על המסלול.