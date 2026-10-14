בנדה בדרך למילאנו, מותג חדש מגיע ומלחמת יפן בדרך

מותג האופנועים בנדה חושף פרטים ראשונים ומסקרנים, היכונו לבואו של מותג דו-גלגלי חדש והונדה מול קאוואסאקי - האמנם?

Getting your Trinity Audio player ready...

הבנדה הסינית: יש יצרנים שבונים זהות סביב תצורת מנוע אחת. בנדה מעדיפה כנראה להשאיר את האפשרויות פתוחות: אחרי ארבעת הצילינדרים בשורה של ה-LFC700 וה-V2 של הרוק 707, היצרנית הסינית נערכת להצגת הדארק פלאג 950 בתערוכת מילאנו הקרובה, פאוור קרוזר עם מנוע V4 חדש.

בלב האופנוע מוצב מנוע בנפח 948 סמ"ק, עם קירור נוזל ו-109 כ"ס ב-9,000 סל"ד עם מומנט של 8.66 קג"מ ב-8,000 סל"ד. כך שלמרות תנוחת הקרוזר הצפויה, את שיאי התפוקה מחפשים דווקא בחלק העליון של מד הסל"ד. תיבת שישה הילוכים ורצועת הינע מעבירות את הכוח לגלגל האחורי. בסרק ובעומס נמוך, מערכת ניתוק צילינדרים אמורה לצמצם את צריכת הדלק.

סביב המנוע נמצאות שלדת צינורות וזרוע אחורית מפלדה, עם מזלג הפוך וצמד בולמים מאחור. המושב ממוקם בגובה נגיש של 690 מ"מ, אך שאר המספרים מזכירים שמדובר באופנוע בעל נוכחות: בסיס גלגלים של 1,590 מ"מ ומשקל מלא של 242 ק"ג, כולל 16 ליטרים של דלק. נמוך הוא כן, קליל? ובכן, לא ממש.

על חישוקי "16 יש צמיגי 130-90 מלפנים ו-180-65 מאחור. על הבלימה מופקדת ברמבו, עם שני דיסקים קדמיים בקוטר 320 מ"מ וקליפרים בעלי ארבע בוכנות, לצד דיסק אחורי בקוטר 260 מ"מ וקליפר עם שתי בוכנות. רשימת האבזור משלבת מסך TFT קומפקטי ("3.6), בקרת שיוט ושני שקעי טעינה, לצד ABS ובקרת אחיזה. כלומר, המראה והפרופורציות שייכים לעולם הקרוזרים, רשימת הציוד מכוונת למודרני.

נזכיר כי אופנועי בנדה מיובאים לישראל בידי קבוצת בן עזר, וה-LFC700 כבר נמכר כאן. מחירו או מועד הגעתו אלינו של הדארק פלאג 950 לא נמסרו.

תחי הגלובליזציה: שוק כלי השטח החשמליים בישראל זוכה לתגבור אמריקאי: ALTIS שתשווק בארץ באמצעות חואטוס מוטורס ואו אמ בייק. הדגם הראשון שיגיע הוא הסיגמה ולפי הודעת היבואנים, המשלוח הראשון צפוי לנחות בישראל בתחילת נובמבר הקרוב. עוד אופציה לצאת לשטח בלי לעצור בדרך בתחנת דלק.

ALTIS Powersports היא חברת בוטיק אמריקנית שמייצרת בסין אופנועים עם שמות יווניים. בסיס החברה נמצא בקליפורניה והיא מתמקדת באופנועי שטח חשמליים כאשר העיצוב והתכנון נעשים בארצו של הדוד סם. בהיצע נמצאים בשלב זה דגמי הדלתא, הסיגמה והאומגה. הסיגמה, שישווק בישראל מצויד במנוע חשמלי עם כ-34 כ״ס, בזמן שהאומגה שממוצב מעליו מצויד עם 73 כ"ס.

לפי היצרן, עדכוני גרסת 2027 כוללים מתלים מתכווננים מסוג Dual-Spring, מהלך מתלה קדמי של 220 מ״מ, פנס קדמי בסגנון באחה וציר גלגל אחורי בקוטר 20 מ״מ. ברשימת האבזור שנמסרה לשוק המקומי, נמצאים גם בלמים עם קליפרים בעלי ארבע בוכנות, חמש רמות של בלימה רגנרטיבית, צג TFT והפעלה באמצעות כרטיס NFC במקום מפתח. המחירים בישראל: "החל מ-25 אלף שקלים".

ראש בראש: קדימון חדש מבית קאוואסאקי חושף אופנוע עם משקף גבוה וצליל של מנוע ארבעה צילינדרים בשורה. כותרת הקדימון היא "היעד: אדרנלין״, ונראים בו קטעי רכיבה בכבישים שונים והצצה למשקף קדמי גבוה. המתכון מרמז על שילוב של יכולת תיור ואופי ספורטיבי, אולי על מתחרה עתידי להונדה CB1000GT.

אפשרות אחרת היא שמדובר בתוספת למשפחת הוורסיס, בין ה-650 ל-1100, או נינג'ה ספורט-תיור שיתמקם מתחת ל-1100SX, שכבר אושר לשנת הדגם 2027 באירופה. קאוואסאקי לא מאשרת דבר וגם מועד חשיפה טרם פורסם, אבל תערוכת מילאנו הקרובה נראית כמו במה מתבקשת להסרת הכיסוי.