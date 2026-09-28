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מזמינה את טויוטה היילקס לקרב טנדרים: פורד הנחיתה ריינג'ר מחוזק

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בקצרה:

  • פורד הנחיתה בישראל ריינג'ר מחוזק
  • היחיד בקטגוריה עם מנוע טורבו-דיזל V6
  • המחיר עומד על 305 אלף שקל

בריון: פורד מתחילה לשווק את הריינג'ר גם עם מנוע 3.0 ליטר V6 טורבו-דיזל, שיוצע בגרסה הבכירה במקום מנוע 4 צילינדרים כפול מגדשים בנפח 2.0 ליטר. תג המחיר עומד על 305 אלף שקל, נמוך ב-5,000 שקל מגרסת הבסיס של טויוטה היילקס.

המנוע שהוצע בעבר גם בפולקסווגן אמרוק, אחיו הגרמני ששיווקו הסדיר הופסק בינתיים, מפיק 240 כ"ס שהם 35 כ"ס יותר מהמנוע היוצא. החיבור הוא לאותה תיבת 10 הילוכים אוטומטית, תיבת העברה עם הנעה אחורית לכביש יבש, כפולה אוטומטית עם העברת כוח לפנים לכביש רטוב, כפולה לשטח והילוך כוח ועם נעילת דיפרנציאל אחורית כציוד תקני.

מה עוד: המנוע הגדול יוצע בינתיים רק בגרסת האבזור הבכירה, בעוד גרסת הבסיס (XLT) תשווק עם המנוע הקטן עד סיום המלאי. אבזור הנוחות שלו עשיר יחסית, בין היתר עם לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע גדולים יותר ("12 כל אחד), מצלמות חניה היקפיות, מפתח חכם, ריפודי עור, כיוון חשמלי למושב הנהג וחימום לקדמיים.

מערכות הבטיחות נותרו ללא שינוי - בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח, אבל נוספה כרית אוויר בין הנהג לנוסע להפחתת הפגיעה במקרה של תאונה צידית.

מה אנחנו חושבים: למרות שבאוסטרליה ובאירופה נחשב פורד ריינג'ר ליחיד בקטגוריה שמסוגל להתמודד מול הדומיננטיות של טויוטה היילקס, בישראל הוא לא זכה עד כה להצלחה דומה. מאז נחת כאן לפני כמעט שלוש שנים, הוא התקשה לאתגר את הטנדר היפני שמחזיק ביותר ב-50% נתח שוק.

אלא שעם מנוע חדש וחזק משמעותית, הוא מציב איום משמעותי על נקודת התורפה העיקרית של ההיילקס החדש ששומר על מנוע דיזל ותיק, קטן וחלש יותר. וכשמצרפים לכך תג-מחיר נמוך במעט ורשימת אבזור עשירה יותר, יש לו בהחלט סיכוי לשנות סדרי עולם בקטגוריה.

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