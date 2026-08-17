לשבעה נוסעים, כמעט הכי מהיר: לוסיד הציגה גרביטי קיצוני

יצרנית החשמליות האמריקאית חשפה גרסת ביצועים לרכב הפנאי הגדול עם מקום לשבעה נוסעים, עם זינוק מהיר מפורשה 911. ועדיין לא הכי מהיר מסוגו

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בקצרה:

לוסיד הציגה גרסת קצה לרכב הפנאי

עם 1,070 כ"ס ו-3.1 שניות ל-96 קמ"ש

בינתיים ישווק רק בארה"ב ובאירופה

כמעט הכי מהיר: לוסיד הציגה את הגרביטי GT-S, גרסת ביצועים לרכב הפנאי החשמלי עם מקום לשבעה נוסעים, והדגם השני אותו היא משווקת בארה"ב ובאירופה אחרי האייר.

מערכת ההנעה משלבת צמד מנועים (אחורי וקדמי) עם תפוקה משולבת של 1,070 כ"ס, כמעט כפליים מגרסת הבסיס. אלו מאפשרים לו לזנק ל-96 קמ"ש (60 מייל לשעה) ב-3.1 שניות, 0.8 שניות מהיר יותר מפורשה 911 קררה.

אבל הוא לא רכב הפנאי עם מקום לשבעה המהיר ביותר על הכביש, שכן התואר שייך לריביאן R1S עם הספק נמוך במעט (1,025 כ"ס), אבל הודות למערך הנעה שכולל מנוע לכל גלגל, מסוגל להוריד טוב יותר את הכוח לקרקע ולסיים את המיאוץ הקלאסי ב-2.6 שניות.

מה עוד צריך לדעת: ה-GT-S מקבל כציוד תקני את מערכת מתלי האוויר מתקדמת מהגרסאות הרגילות (תלת-תא לעומת חד-תא) והיגוי אחורי אקטיבי. הסוללה בקיבולת זהה לגרסת גרנד טורינג (123 קוט"ש) אבל טווח הנסיעה צנוע ב-120 ק"מ (600 ק"מ) עקב צריכת חשמל גבוהה יותר. שימוש במתח גבוה (900V) מאפשר טעינה אולטרה-מהירה (400 קילוואט) והוספת 320 ק"מ לטווח הנסיעה בתוך 14 דקות.

העיצוב החיצוני נותר דומה לגרסאות הרגילות וכך גם סביבת הנהג המשלבת צמד מסכים – עליון ("34) כלוח מחוונים דיגטלי ומסך מגע ותחתיו מסך מגע נוסף ("12.6). הבידול העיקרי נוגע לשימוש בצבע כחול לקאליפרים, לתפירה ולחגורות הבטיחות, כמו גם לוגו של דוב המשמש לדגמי הביצועים של היצרנית ומופיע על בתי הגלגלים הקדמיים, במרכז החישוקים הגדולים ("22) ועל משענות הראש של המושבים הקדמיים.

מה אנחנו חושבים: לוסיד הייתה אחת ההבטחות הגדולות של תעשיית הרכב האמריקאית, עם שבחים מכל מי שנהג בחשמליות שלה בכל רחבי הגלובוס. אחרי האייר כדגם ביכורים בתצורת סדאן, הגרביטי שאימץ מראה פנאי ומקום לשבעה היה אמור לאפשר את הגידול הנדרש. אבל שורה של תקלות מנעו זאת, ואפילו מנכ"ל החברה החדש, סילביו נאפולי, הודה לאחרונה כי ההשקה הייתה מוקדמת מדי, לפני שהדגם היה מוכן לחלוטין.

נדמה כי מרבית התקלות נפתרו בינתיים והגרסה החדשה שמוצגת כעת אמורה לעורר חשק. אבל ספק אם זה מה שיעלה את המותג המבטיח על דרך המלך.