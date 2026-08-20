מול מרצדס GLS, על חשמל ובמראה ייחודי: הכירו את ג'נסיס GV90

חטיבת היוקרה הקוריאנית הציגה רכב פנאי חשמלי חדש עם מקום לשבעה נוסעים, עיצוב מרהיב ותא נוסעים עמוס באבזור. ומה הוא חולק במשותף עם רולס רויס ופרארי? הפרטים בפנים, כולל מועד נחיתה בישראל

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בקצרה:

ה-GV90 יהיה ספינת דגל חשמלית לג'נסיס

עם עיצוב מרשים ותא נוסעים מקורי ומאובזר

ינחת כאן ברבעון השני של 2027

מפגן כוח: ג'נסיס חשפה את ה-GV90, רכב מפנאי חשמלי עם מקום לשבעה נוסעים שמכוון לקטגוריה בה נמצאים כעת קאדילק אסקלייד IQ המשווק אצלנו, וגם מול ריביאן R1S ולוסיד גרביטי שעוד לא. אלינו הוא צפוי להגיע ברבעון השני של 2027.

הוא מבוסס על פלטפורמת eMP החשמלית-ייעודית, והוא עצום בגודלו. ארוך למשל מיונדאי איוניק 9 ב-22.5 ס"מ (528.5 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-11.5 ס"מ (324.5). מערכת ההנעה כוללת צמד מנועים חשמליים המשלבים דיפרנציאל מוגבל החלקה אלקטרוני בתפוקה משולבת של - מספר רב משמעות - 666 כ"ס, 239 כ"ס יותר מהגרסה כפולת ההנעה של יונדאי.

למרות סוללה בקיבולת גדולה יותר מהאיוניק 9 (123.5 קוט"ש, 13.2+) טווח הנסיעה עומד על 500 ק"מ, 100 ק"מ פחות. שימוש במתח גבוה מאפשר טעינה אולטרה-מהירה ומילוי מ-10% ל-80% ב-22 דקות.

מתלי אוויר והיגוי אחורי אקטיבי (5 מעלות) יהיו ציוד תקני ויאפשרו כושר תמרון טוב משמעותית ביחס למידות הגדלות וקוטר סיבוב דומה למשפחתית ממוצעת. לדברי היצרנית הושקעו מאמצים רבים בבידוד הרעשים, בין היתר בעזרת שמשות אקוסטיות בעובי של יותר מחצי ס"מ, חומרי מילוי מתרחבים בחללים שונים במרכב ותכנון שונה למבנה האטימה של המכסה הקדמי ודלת תא המטען.

שיא הפאר: העיצוב החיצוני שומר על דימיון ניכר לקונספט שהוצג לפני שנתיים וחצי, עם יחידות התאורה המקוריות והמוכרות של המותג, חישוקי ענק ("24) ואופציה לדלתות אחוריות נפתחות חשמלית הפוך לקדמיות (דלתות התאבדות) ללא קורות B - רכב פנאי שלישי שמציע סידור כזה אחרי רולס רויס קולינאן ופרארי פורוסנגה.

הסידור הזה יוצע בגרסה מפוארת במיוחד הכוללת גם צמד כורסאות אחוריות עם כיוון חשמלי, חימום, אוורור, עיסוי והדום לרגליים. יש קונסולה המפרידה בניהם הכוללת מסך מגע לשליטה במערכות נוחות ובידור, מקרר, מחזיקי כוסות עם חימום וקירור ושולחן נשלף.

את המושבים הקדמיים ניתן לסובב ב-180 מעלות כנגד כיוון הנסיעה ולייצר כך מעין חדר ישיבות. יש אפילו מראות איפור עם תאורה ייעודית עבור היושבים מאחור הממוקמים במשענות הראש הקדמיות. לגרסת הבסיס סידור מוכר של שתי שורות מושבים אחוריות ומקום לשבעה נוסעים.

גם סביבת הנהג מקורית, עם מסך מגע ענק במרכז הקונסולה הנשלף חשמלית מעלה בזמן עצירה מה שמגדיל את שטחו (מ-"23.6 ל-"24.6) ומאפשר כך צפיה בוידאו בזמן טעינה מהירה למשל, אך תוך שמירה על שורת מתגים פיזיים תחתיו לתפריטים השונים ואפשרות לתפעול גם באמצעות חוגה בקונסולה המרכזית. בקונסולה המרכזית ניצב צג דיגיטלי עגול המאפשר תצוגה משתנה כולל של שעון אנלוגי, בעוד בורר מצבי הנסיעה (לפנים-אחור-חניה) מעוצב כידית אנכית מאחורי ההגה.

יש 12 כריות אוויר, כולל אחת ייעודית לתקרה, לדברי היצרנית לראשונה בתעשייה לצמצום פגיעה במקרה של התהפכות, בעוד אחרות משולבות במושבים ונפתחת בשני שלבים, בהתאם לתנוחת הישיבה וכדי למנוע החלקה של הנוסע מתחת לחגורת הבטיחות, כריות הווילון הוארכו גם לנוסעי השורה השלישית.

יש גם מערכת לניטור הנוסעים בתא המזהה את סוג הנוסע (תינוק, ילד, מבוגר) ואת מצב הישיבה כדי להתאים את פעולת כריות האוויר וחגורות הבטיחות. המערכת גם מסוגלת לזהות ולהתריעה על שימוש לא נכון בחגורת הבטיחות ותנוחת ישיבה לא תקינה.

מה אנחנו חושבים: ה-GV90 יהיה דגם חשמלי רביעי באולם התצוגה של ג'נסיס, אבל הוא עושה הרבה יותר רושם מקודמיו שהתקשו בגלל שימוש בפלטפורמה מוסבת (G80e ו-GV70e) או דמיון ניכר ליונדאי (GV60). ובעיקר הוא נראה כדגם ראשון עבור הקונצרן הקוריאני שיכול לשמש ספינת דגל מתקדמת ומרשימה, כזו הנדרשת למותג יוקרה. עם מערכת ההנעה ומערכות מכאניות מתקדמות, עיצוב מרשים ותא נוסעים מקורי וסופר מפואר שיאפשר לו לבלוט אל מול המתחרים הישירים מגרמניה, שנעדרים מנציגות בקטגוריה.