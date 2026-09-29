ממיצג אומנותי למכונית ספורט בועטת: אלפין מכינה A110 חשמלית

אחרי שחשפה פרטים ראשונים על המפרט, אלפין מציגה פסל קינטי שרומז על מראה מכונית הספורט החשמלית הראשונה של המותג. הנה כל הפרטים

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אלפין, חטיבת מכוניות הספורט של רנו, נערכת להשקת חשמלית-ספורט ראשונה. אחרי רכב הפנאי A390, מגיע תורה של ה-A110 החדשה, מחליפת מכונית הספורט המוערכת שהוצגה לפני עשור עם מנוע בנזין, ובדור השני (או שלישי אם לוקחים בחשבון את המקורית משנות ה-60) תעבור להנעה חשמלית טהורה. למעשה, תשובה מוכנה מראש לפורשה 718 בוקסטר/קיימן החדשות שתוכננו כחשמליות, אלא שבינתיים הן מתעכבות עקב כשלון האסטרטגיה החשמלית של היצרנית משטוטגרט.

ה-A110 הלא מזהמת צפויה להגיח לאוויר העולם בשנה הבאה וחודשים ספורים בלבד אחרי שפרסמנו פרטים ראשונים על המפרט, כעת יש הצצה לעיצוב. ואין כאן הפתעות גדולות - מי שנולדה ב-2017 כמכונית ספורט בעיצוב רטרו נאמן למקור, צפויה להמשיך את הקו גם בדור החדש, גם אם יעבור אבולוציה מתבקשת אחרי עשור.

מהפסל והפרטים הראשונים עולה כי זו עדיין מכונית קופה עם שתי דלתות ושני מושבים. שימוש בסוללות בשני חלקים (מלפנים ומאחור) המשולבות בין לוחות הגנה ומהוות חלק מהחוסן המבני של המרכב, מאפשר לטענת אלפין מרכב בגובה דומה ל-A110 בנזין – כלומר כ-125 ס"מ בלבד. הצרפתים מבטיחים גם מרווח דומה לנהג ולנוסע.

כפי שפרסמנו בתחילת השנה, ה-A110 החשמלית תבוסס על פלטפורמת APP (ר"ת של Alpine Performance Platform) החדשה של המותג, עם טכנולוגיית 800 וולט שתאפשר ביצועים עדיפים וטעינה מהירה, עם הנעה אחורית או כפולה. במקרה האחרון יהיו שני מנועים מאחור ואחד מלפנים. נתוני הספק, ביצועים או טווח לא פורסמו. לפי דיווחים מוקדמים, מערכת ההנעה תהיה זהה לזו של רנו 5 טורבו 3E המפלצתית שצפויה לעלות לכביש בשנה הבאה, עם יותר מ-500 כ"ס.

לפי היצרנית, בפיתוח הדגם החדש בוצע לראשונה שימוש נרחב בתכנון וירטואלי, באמצעות סימולטור מתקדם שנבנה במטה היצרנית. סימולטור זה שימש ל"נהיגה" למרחק של 45 אלף ק"מ, ובכך נמנע הצורך בייצור חלק מהשלבים של אבות הטיפוס בשיטה המסורתית.

בדרך כלל רכבי ניסוי כאלה עושים שימוש במרכב של הדגם היוצא או דומה לכך, כדי שלא לחשוף את העיצוב הסופי בעת ניסוי בכבישים ציבוריים. דוגמה לכך ראינו לפני כשלושה חודשים כאשר אלפין הציגה אב טיפוס של רכב הייצור, עם מרכב של הדור היוצא.