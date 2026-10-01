מי צריך רולס-רויס? טויוטה תציע לימוזינת פאר

לא רבים מכירים אותו מחוץ לסין, אבל מותג סנצ'ורי של טויוטה נחשב לשם נרדף לפאר מוטורי יוצא דופן, עם לקוחות שועי עולם וסטייל יפני מדויק. בקרוב, אולי גם אתם תוכלו לנסוע במכונית הרשמית של הקיסר

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כל הסימנים מראים: טויוטה נערכת להשיק את מותג סנצ'ורי (Century) האולטרה-יוקרתי במערב. עבור מי שמתגורר מחוץ ליפן, השם הזה לא אומר הרבה, אבל עבור היפנים מדובר במתחרה ישירה ולא מתנצלת לשמנה וסלתה של תעשיית הרכב המערבית, כמו רולס-רויס, בנטלי ומייבאך.

במשך עשורים, העשירים והנחשבים ביותר בחברה היפנית - כולל הקיסר ומשפחתו, בכירים בממשל, אילי הון וידוענים - נוהגים, או ליתר דיוק מוסעים, בלימוזינת הפאר של המותג, עם דגש על איכות חסרת פשרות, הרכבה בעבודת יד בשיטות יפניות מסורתיות ועיצוב מאופק, היפוך מושלם לבלינג הראוותני של המערב.

כעת בטויוטה, כך נראה, נערכים להביא את המכונית היוקרתית ביותר של יפן גם אלינו, או לפחות לשכונה במערב: אירופה וארה"ב. באירוע שנערך בדטרויט מוקדם יותר החודש, יו"ר טויוטה וצאצא המייסד, אקיו טויודה, זכה בתואר הנכסף של כניסה להיכל התהילה של עולם הרכב על תרומתו לתחום.

והוא הגיע לאירוע לא בטויוטה, ואפילו לא בלקסוס - אלא במכונית שמעטים במערב מזהים: רכב פנאי מהודר של סנצ'ורי, שנחשף ב-2023 והכפיל את מספר הדגמים של המותג, שהציע עד אז רק לימוזינת סדאן מסורתית.

הבחירה דווקא בסנצ'ורי להגעה לאירוע המתוקשר, כמקובל בטויוטה, אינה מקרית אלא מחושבת. זהו גם הרמז העבה ביותר עד כה לתוכניות השיווק. מנהל הטכנולוגיה הראשי של היצרנית, הירוקי נאקאג'ימה, רק חיזק את הרושם, כשאמר לכתבים ש"רצינו להציג את הגרסה העדכנית של הסנצ'ורי. זה דגם גלובאלי, כך שאנחנו מעוניינים לקבל את תגובת התעשייה בדטרויט". יריית אזהרה לג'נרל מוטורס ופורד, אם תרצו, "אנחנו באים".

טויוטה מציעה כיום שני דגמים תחת המותג, שנחשב ליוקרתי - ויקר - בהרבה מלקסוס, מי שמתחרה ישירות בב.מ.וו ומרצדס. סנצ'ורי תתחרה כאמור במותגי העל שלהן, רולס-רויס ומייבאך בהתאמה, וגם אמורה להיות תגובה לתרחיש פחות צפוי שהתגלה בשנים האחרונות: אולטרה יוקרה סינית.

בטויוטה זיהו כי למרות היעדר מסורת בתחום ובלי שם ותיק (בניגוד לסנצ'ורי שקיים כבר עשרות שנים, וכמובן רולס-רויס למשל, שחוגגת יותר מ-100 שנות ייצור), הסינים מצליחים לחדור לפלח עם מותגים חדשים.

כך למשל יאנגוואנג של BYD, שמציע רכב פנאי סופר-מהודר, או מאקסטרו S800 של וואווי, לימוזינה ענקית בסגנון מרצדס-מייבאך S-קלאס. בשני המקרים מדובר במכוניות עם עיצוב ראוותני במיוחד, שופעות בטכנולוגיה המתקדמת ביותר של סין בתחום החשמול והאבזור, טקטיקה שונה מזו בה תנקוט טויוטה כפי הנראה.

היפנים, שמעדיפים לשחרר מוצרים "מושלמים", גם במחיר של נחיתות טכנולוגית, כנראה יציעו את סנצ'ורי כמו תמיד: עם החומרים הכי איכותיים, ההרכבה הכי טובה, הבנייה הידנית הכי מוקפדת, גם אם מתחת למכסה המנוע יהיה מנוע בנזין היברידי, אפילו לא נטען משקע, והאבזור לא יכלול בהכרח כל יישומון או מערכת נוחות שהומצאו רק אתמול. העיצוב, תהיו בטוחים, יהיה מאופק – ולא ישתנה משמעותית לאורך שנים, לטובת רושם של יציבות ויוקרה מבוססת.

גם מועד ההשקה למותג והאופן בו זה יקרה עדיין לא ברורים. סביר כי טויוטה תבחר ראשית בשווקים גדולים ומבוססים, כמו אמריקה ומערב אירופה, ותציע בהם מספר נמוך יחסית של מכוניות - טרם תפרוס רשת שיווק גם בשווקים קטנים כמו שלנו. ובמילים אחרות, ייתכן וייקח עוד כמה שנים טובות עד שנראה את סנצ'ורי מסיעה מישהו חשוב גם בנתיבי איילון.