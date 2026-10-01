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הצ'יף יוצא לשטח: ג'יפ חשפה צ'ירוקי טרייל הוק

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בקצרה:

  • ג'יפ הציגה גרסת שטח לצ'ירוקי החדש
  • עם מספר שדרוגים לטובת שיפור יכולת העבירות
  • היבואנית: "שיווק מקומי נמצא בבחינה"

לקפוץ לבוץ: ג'יפ חשפה גרסת שטח לצ'ירוקי החדש תחת הכינוי 'טרייל הוק'. בצפון אמריקה מוצמד לו תג-מחיר של 44.5 אלף דולר, כעשרת אלפים דולר יותר - תוספת שמתבטאת בכ-35% - מגרסת הבסיס. לדברי היבואנית, שיווק מקומי נמצא בבדיקה. יש עם זאת לציין כי גם שיווק הגרסה הרגילה שהוצגה לפני כשנה לא החל בינתיים.

ויזואלית הוא נבדל מגרסאות רגילות בפגושים אגרסיביים יותר, עם טבעות עיגון מלפנים ומאחור, ומדבקות שחורות על מכסה המנוע כמקובל בגרסת השטח. בקצות הכנפיים הקדמיות מוטבע הסימול Trail Rated, הביטוי הקלאסי של ג'יפ למיקוד ביכולת שטח.

השבחה מכאנית: לטרייל הוק קפיצים ובולמי זעזועים שונים, יחד עם צמיגי שטח (נקסן רודיאן ATX) רחבים וגדולים יותר. בין היתר גדל מרווח הגחון ב-2.3 ס"מ, לכמעט 23 ס"מ. זווית הגישה גדולה כעת ב-9 מעלות (28.8 מעלות) והנטישה ב-2.4 מעלות (31.8 מעלות). כמו כן נוסף מיגון גחון.

כמו בגרסאות הרגילות, גם כאן יש מערכת הנעה היברידית עם מנוע בנזין מוגדש בעל 4 צילינדרים בנפח 1.6 ליטר, ומנוע חשמלי עם 210 כ"ס ותיבת הילוכים רציפה. בשונה מהם, מערכת ההנעה הכפולה (מכונה Active Drive II) משלבת הילוך כוח קצר יחסית (2.92) לטובת עבירות בשטח טכני.

יש גם נעילה מלאה לדיפרנציאל האחורי ולבורר מצבי השטח נוסף מצב 'סלעים' (בנוסף לשלג וחול-בוץ בגרסאות הרגילות) המתאים את מערכות ההנעה והאלקטרוניקה לשטח טכני.

מה אנחנו חושבים: בצפון אמריקה מתמודד הצ'ירוקי טרייל הוק בגרסאות שטח של מתחרים יפנים כמו הונדה פספורט טרייל ספורט וסובארו אאוטבק ווילדרנס שמחירם דומה, אך הם נעדרי מערכת הנעה היברידית חסכונית יחסית למנועי בנזין אטמוספריים והילוך כוח. חבל רק שהוא לא מגיע אלינו, שכן נראה כי הוא עשוי להועיל למותג הייחודי בשוק המקומי.

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