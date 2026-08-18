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מול אודי וב.מ.וו: מרצדס מעדכנת את ה-C קלאס

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בקצרה:

  • מרצדס הציגה C קלאס מחודשת
  • עם מערכות ההנעה המוכרות
  • כאן בתחילת שנה הבאה

הפנים החדשות: מרצדס מעדכנת את ה-C קלאס הנוכחית, מי שהייתה במשך שנים כרטיס הכניסה למותג (כיום זו ה-A קלאס) וגם הדגם הנמכר ביותר (תואר בו מחזיק כיום ה-GLC). לישראל היא צפויה להגיע בתחילת השנה הבאה.

העיצוב החיצוני מקבל מוטיבים עדכניים של היצרנית, בחרטום עם סבכה חדשה, גדולה ובולטת יותר המשלבת גם יחידות תאורת לד, כמו גם יחידות תאורה ראשיות מלפנים ומאחור המשלבות בתוכן את סמל הכוכב.

סביבת הנהג כוללת כבעבר לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3) ומסך מגע ("11.9), אבל עם מערכת הפעלה מבוססת בינה מלאכותית המשלבת צ'אט GPT, מיקרוסופט בינג וגוגל ג'מיני. נוספה גם אופציה לתצוגת נתונים עילית במציאות רבודה המשלבת חיצי הכוונה ממערכת הניווט.

מרצדס מבטיחה גם שדרוג ליכולת הדינמית הודות לנקודות חיבור קשיחות יותר למתלים וכיול שונה לבולמי הזעזועים האדפטיביים. כבעבר יוצע כאופציה היגוי אחורי אקטיבי (2.5 מעלות) המאפשר לצמצם את קוטר הסיבוב ב-40 ס"מ (10.6 מטר).

בנזין, דיזל וקצת חשמל: מערכות ההנעה עברו בירושה מהדגם היוצא, בשלב זה רק 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר על בנזין (בשלוש רמות הספק: 177, 218 ו-258 כ"ס) או דיזל (בשתי רמות הספק: 163 או 200 כ"ס). הם מקבלים שינויים קלים למערכת היברידית מתונה (48V) עם מתנע-גנרטור חזק יותר (23 כ"ס, 3+) המאפשרת שילוב חלק יותר של מערכת דימום-התנעה של המנוע בעצירה ובשיוט.

מנועי הבנזין מקבלים בנוסף גם הפעלה חשמלית למגדש המבטיחה לצמצם את ההשהיה, בעוד מנוע בנזין 1.5 ליטר שהוצע בעבר לא יוצע עוד. כולם בחיבור לתיבת 9 הילוכים ולהנעה אחורית או כפולה כאופציה בגרסאות החזקות.

כבעבר תוצע גם גרסה היברידית נטענת על בסיס מנוע הבנזין, בשתי רמות ההספק הגבוהות להן מצורף מנוע חשמלי (134 כ"ס). הסוללה נותרה ללא שינוי (19.5 קוט"ש) ומאפשרת כ-100 ק"מ נקיים מזיהום וגם אפשרות לטעינה מהירה (55 קילוואט).

מה אנחנו חושבים: עם ה-C קלאס, בעבר הלחם והחמאה של היצרנית, מרצדס מוצאת עצמה בבעיה. מצד אחד יש לה מתחרות ישירות, חדשות מהיסוד ומתקדמות יותר, כמו אודי A5 שכבר משווקת וב.מ.וו סדרה 3 שתוצג בקרוב. מצד שני היא כבר לא כרטיס הכניסה למרצדס והיא התייקרה משמעותית, ומצד שלישי מלבד התחרות הישירה יש לה גם תחרות מבית מול הגרסה החשמלית. וזו סביבה מאתגרת במיוחד עבור מי שהייתה בעבר המכונית הנמכרת ביותר של מרצדס ותרצה לשמור על מעמדה.

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