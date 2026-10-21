עם פנים ייחודיות לשטח: אומודה X נחשף

אומודה הציגה רכב פנאי חדש, הפעם בעיצוב קרבי ועם אזכורים ללא פחות מלמבורגיני. אבל חכו, יש עוד זמן עד שנפגוש אותו כאן

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בקצרה:

אומודה X נחשף בסין בעיצוב ייחודי

הממדים דומים לאומודה 7

יגיע לייצור רק בעוד שנה

אגף האיקסים: אומודה חשפה רכב פנאי חדש בשם X, במסגרת אירוע נרחב של קונצרן צ'רי שנערך בווהו, סין. למרות המראה החריג היצרנית לא מגדירה אותו כאב-טיפוס והוא צפוי להגיע לייצור סדרתי בסוף שנת 2027 - בשינויים מעטים ומתבקשים מהדגם שנחשף כעת. לישראל הוא יגיע מעט לאחר מכן, ככל הנראה בתחילת 2028.

המראה, לפי היצרנית, הוא בהשראת רובוטי מֶכָּה (Mecha), רובוטים עתידניים במראה אנושי בסגנון האנימה היפנית. במילים פשוטות יותר - קווים זוויתיים, חזית אנכית וחיפויי פלסטיק בולטים שמעניקים ל-X מראה של רכב שטח קשוח. יש גם פגושים אגרסיביים וידיות דלתות שקועות (במקום נשלפות), בהתאם לדרישות הבטיחות העדכניות בסין.

פריטים מעט יותר משכנעים, שקרוב לוודאי שלא יגיעו לגרסת הייצור, הם צמיגי שטח בולטים מדגם פירלי סקורפיון אול-טריין, המולבשים על חישוקי "19.

מה עוד צריך לדעת: ה-X יהיה באורך של 465 ס"מ, נתון דומה לאומודה 7 המוכר, אך הוא יהיה רחב ממנו ב-3.5 ס"מ (191 ס"מ) וגבוה ב-5 ס"מ (172 ס"מ). מרווח הגחון יעמוד על 20 ס"מ, וביצרנית מבטיחים כושר צליחת מים בעומק של 70 ס"מ לצד כושר גרירה של 1.8 טון.

סביבת הנהג דומה יותר לדגמים המוכרים של הקונצרן, עם מסך מגע אנכי בגודל "13.2 ולוח מחוונים דיגיטלי בגודל "10.25. במרכז הקונסולה ישנם מספר מתגים פיזיים בגימור מתכתי, כולל כפתור התנעה אדום שבאופן חשוד מזכיר להפליא דגמים של למבורגיני. לא פחות מ-39 תאי אחסון מבטיחים שימושיות גבוהה באופן יחסי.

באגף הטכנולוגי מתגאה היצרנית במערכת ראיית לילה מבוססת אינפרא-אדום עם טווח זיהוי של 90 מטרים, גג זכוכית ייחודי שמפחית את טמפרטורת הפנים של הרכב ב-7 מעלות תחת שמש ישירה, צבע חיצוני עמיד בפני שריטות עם יכולת "ריפוי עצמי" וגם מערכת קריוקי מובנית עם ארבעה איזורי קליטת שמע, לטובת כל נוסעי הרכב (כמעט).

היצרנית לא מפרסמת פרטים על מערכות ההנעה, למעט העובדה שהוא יוצע עם הנעה קדמית או כפולה. סביר להניח שנפגוש את המגוון המוכר מדגמים אחרים של קונצרן צ'רי, עם הנעה היברידית רגילה או נטענת על בסיס מנוע בנזין מוגדש בנפח 1.5 ליטרים, וגם עם הנעה חשמלית מלאה כאופציה.

מה אנחנו חושבים: יצרני הרכב הסינים מזהים ביקוש הולך וגובר לרכבי שטח, או לפחות לרכבים שנראים כאלה. ובצ'רי מסתערים על הסגמנט בכל הכוח, עם מותגים יעודיים כמו iCaur ופרילנדר, וכעת גם עם דגם מסקרן של אומודה. אבל במרבית המקרים מדובר בתחפושת בלבד, שכן רובם המוחלט של רכבי הפנאי הקשוחים-למראה מסין, לא באמת מסוגלים או רוצים להתמודד עם שטח מאתגר. נשמח להתבדות גם הפעם.