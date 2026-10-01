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הג'ילי הבאה שלכם - עם סוללה מתחלפת של ניו?

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יצרנית הרכב הסינית ג'ילי, מהגדולות בשוק ובייצוא רכב מסין, רכשה נתח של 30% מחטיבת תחנות החלפת הסוללות של מתחרתה הקטנה ניו, כך על-פי דיווח של היצרניות וסוכנות הידיעות בלומברג. העסקה, שפרטיה המלאים לא פורסמו, מעניקה הערכת שווי של 2.4 מיליארד דולר לחטיבת תחנות ההחלפה, אך ג'ילי לא תשלם ישירות עבור האחזקה בה. במקום, היצרנית תשלם כ-95 מיליון דולר בלבד ותאחד את מחלקת הפיתוח שלה עם זו של ניו.

רכישת המניות בחטיבת תחנות החלפת הסוללות, המאפשרות החלפת סוללה ריקה בסוללה טעונה מראש ובכך חוסכת זמן המתנה לטעינה, תאפשר לג'ילי גישה לרשת תחנות גדולה בהרבה של המתחרה. למרות שלא נטען כך מפורשות, סביר שג'ילי תאמץ במכוניותיה החדשות את תקני התכנון והעבודה שפיתחה ניו, במקום הטכנולוגיה אותה ניסתה היא עצמה לאמץ. נזכיר כי גם ג'ילי משווקת (מעט) מכוניות שתומכות בהחלפת סוללה.

לפי אנליסטים, עבור ניו מדובר בהזרקת מזומן חשובה בזמן של ניסיון לצמיחה, חיזוק רשת ההחלפה והוספת מיליוני מכוניות שיעשו שימוש בשירות. ג'ילי מסרה בשמונת החודשים הראשונים של השנה, בסין בלבד, כ-1.25 מיליון מכוניות.

לשם השוואה, באותה תקופה ולמרות צמיחה מכובדת של 58%, מסירות ניו עמדו על פחות מ-263 אלף יחידות - כחמישית. ניו גם מחזקת כך את מעמדה כספקית טכנולוגית, והערכת השווי לפיה תומחרה העסקה מהווה יותר מרבע משווי השוק של ניו כולה, העומד כיום על תשעה מיליארד דולר.

מנגד, יש מי שסבור שהעסקה מגיעה באיחור, ועשויה אף לא להבשיל לתמורה משמעותית עבור ג'ילי. בעוד שבראשית ימי החשמליות, טעינת רכב - אפילו בעמדה מהירה - ארכה חצי שעה ויותר מ-10% ל-80%, בחלק מהמכוניות המשווקות כיום ניתן לעשות כך בפחות מ-10 דקות, בהינתן עמדה מתאימה.

פירוש הדבר כי היתרון המשמעותי של החלפת סוללה, שאורכת פחות מ-5 דקות, הולך ונשחק - בזמן שעלויות הקמת תחנה כזו ואחזקת הנדל"ן הקשור בה, התאמת מכוניות לטכנולוגיה ופיתוח מערכות אטומות ללכלוך עם חיבורים סטריליים, נותרו גבוהות. בנוסף, טווח הנסיעה הרשמי אליו מגיעות חשמליות מודרניות חוצה בקלות את 600 הק"מ, ובכך מייתר את הצורך בהחלפה "על הדרך" ולא בעמדה ביתית במהלך הלילה או במקום העבודה.

בהקשר זה אי אפשר שלא להזכיר את מיזם הרכב החשמלי בטר פלייס בהובלת שי אגסי, שנשען על טכנולוגיית החלפת סוללות. ברחבי הארץ הוקמו לפני כמעט 15 שנה מספר תחנות שכאלה, חלק מהבטחתו של היזם להעלות על כבישי הארץ במהירות מספר עצום של מכוניות חשמליות. את הסוף כולם יודעים - המיזם קרס ואייד כשלושה מיליארד שקלים למשקיעיו, תחנות החלפת הסוללות הפכו לפילים לבנים.

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