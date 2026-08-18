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הספיק לו? מייסד ג'ילי המיתולוגי מוותר על ניהול היצרנית

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סופה של תקופה. לי שופו, מייסד קונצרן הרכב הסיני ג'ילי, מהגדולים במדינה, הודיע על עזיבה מיידית של תפקידו כמנכ"ל היצרנית. ג'ילי, שמשווקת את דגמיה גם בישראל, היא יצרנית בולטת בשפע היצרניות הסיניות, ומחזיקה מלבד במותגי משנה סיניים כמו זיקר ולינק אנד קו, גם במותגים אירופים רבי מורשת - וולוו השוודית ויצרנית מכוניות הספורט הבריטית לוטוס.

שופו בן ה-63 ייסד את ג'ילי לפני 40 שנה. עם עזיבתו את תפקיד הניהול הבכיר היום (ג'), ימונה לתפקיד סמלי יותר של יו"ר כבוד - תואר בו יחזיק עד סוף חייו. תפקיד זה לא יכלול סמכויות ניהוליות כחלק מחבר המנהלים, ולפי הודעה רשמית של היצרנית, המעבר יאפשר ליזם הוותיק להתמקד ביוזמות עסקיות אחרות ובהכשרת דור העתיד של מנהלי הקונצרן.

בנוסף לתפקיד הסמלי, לי שומר בינתיים על תפקידו כיו"ר בפועל של קבוצת האחזקות שיצרנית הרכב היא הזרוע הביצועית שלה. בכך הוא יוכל להמשיך ולפקח את התנהלות הקבוצה כולה, כולל מותגי וולוו, פולסטאר ולוטוס. בקבוצה נכללים גם שיתופי פעולה עם יצרניות זרות, בהם המיזם המשותף עם מרצדס, סמארט, בו לשני הצדדים אחזקה שווה אך ג'ילי מנהלת אותו בפועל מבחינת טכנולוגיות ופיתוח.

בתפקיד מנכ"ל ג'ילי אוטו יעמדו עם עזיבת לי סגן יו"ר ומנכ"ל חדשים. גי שנגיו נבחר לרשת את דניאל לי כסגן יו"ר, בעוד זה האחרון יהיה המנהל התפעולי של היצרנית. בתפקיד המנכ"ל יכהן מהיום גאן ג'יאה. ובתפקיד הבכיר ביצרנית, יו"ר, ימלא את מקום לי אן צונגוואי.

מינויו של אן לתפקיד היו"ר, מסמל שינוי בג'ילי - מעבר מחבר מנהלים שהורכב מבני משפחה של לי, למנהלים מחוץ למשפחה. "היצרנית לא תסמוך יותר על כריזמה של אדם מסוים או בסמכות של יחידים, אלא על מערכת מאורגנת ומובנית שתוזן לפי כשרון", כך הצהיר סגן היו"ר החדש גי בהודעת היצרנית.

לאחר ההכרזה על עזיבתו, לי הצהיר כי ג'ילי תמשיך לשאוף לצמיחה באמצעות שיתופי פעולה, במקום לבנות פסי ייצור עצמאיים במערב. לפני כחודשיים פורסם כי מנכ"ל וולוו, האקאן סמואלסון, הציע למותגי ג'ילי הסיניים, כולל זיקר ולינק אנד קו, להקים פסי ייצור למכוניותיהם בתוך מפעלים קיימים של וולוו באירופה. זאת, לדבריו, כדי לאפשר לג'ילי דריסת רגל מהירה וזולה יותר לתוך אירופה.

בחודש שעבר, ג'ילי הודיעה על הסכם לשיתוף פעולה עם פורד באירופה. בהודעה נמסר כי ג'ילי תקבל גישה לייצור במפעל פורד בספרד, וכי היא תייצר שם גם מכוניות עבור פורד על-בסיס הטכנולוגיה החשמלית שלה.

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