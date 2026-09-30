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ריקול בטיחותי ענק לפולקסווגן: 4 מיליון מכוניות עם חשש לכשל בהיגוי

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קבוצת פולקסווגן, כולל מותגי אודי, סיאט, סקודה, קופרה וכמובן פולקסווגן, צפויה לזמן 4 מיליון מכוניות לתיקון, כך עולה מחשיפה של ההנדלסבלאט הגרמני. מצ'מפיון מוטורס, יבואנית רכבי הקבוצה, נמסר בתגובה לפניית icar כי: "על פי המידע שהתקבל אצלנו מיצרני הרכב, בשלב זה, קריאת התיקון לבדיקת קורוזיה אפשרית במערכת ההיגוי ותיקונה לא חלה בישראל".

לפי הדיווח של העיתון הגרמני וסוכנויות הידיעות באירופה, הקריאה לתיקון תכלול 2.16 מיליון מכוניות של פולקסווגן, בהן דגמים כמו גולף, טוראן, טיגואן וקאדי, שיוצרו לאורך עשור בין 2013 ל-2024. חלק ניכר מהמכוניות, קרוב ל-900 אלף, רשומות בגרמניה, בעוד היתר נמכרו ברחבי מדינות באירופה וחלקים אחרים בעולם.

בקריאה צפויות להיכלל כ-700 אלף מכוניות מדגמי אודי מקבילים, בהם ה-Q3 הפופולרי, שיוצרו בין 2017 ל-2024. בקרב דגמי סיאט נכללות כ-200 אלף יחידות מרכבי הפנאי אטקה וטאראקו שיוצרו בין 2016 ל-2023. בנוסף נכללות בקריאה כמיליון מכוניות סקודה, בהן 370 אלף יחידות של האוקטביה המשפחתית.

לפי הפרסום, התקלה שהתגלתה נוגעת למערכת ההיגוי ועלולה להתפתח חלודה בהברגה המאבטחת את מערכת ההיגוי. אם החלק לא יוחלף, קיים חשש לאובדן כושר ההיגוי - אם כי לא ידוע על מקרים בהם הכשל הוביל לתאונות או נפגעים. קבוצת פולקסווגן לא פרסמה עדיין באופן רשמי את פרטי הקריאה לתיקון, או את העלויות שהיא צפויה לשאת. לפי הערכה של האוטומוטיב ניוז, העלות עשויה להגיע ל-450 מיליון אירו.

אם בכל זאת יבוצע הריקול גם בישראל, זו תהיה פעולת מנע בעיקרה שכן באקלים חם ובעל מספר זעום של ימי שלג וכפור, לא נהוג לפזר מלח על כבישים - מגורמי הקורוזיה השכיחים במדינות צפוניות יותר. במקרה כזה, היבואנית תדווח למשרד התחבורה ובעלי מכוניות שנדרשות לתיקון יקבלו הודעה לביתם, לפי רישום הבעלות העדכני במשרד התחבורה.

נזכיר בהקשר זה כי החוק בישראל קובע חובה לבצע את התיקון, כתנאי לחידוש הרישיון. בנוסף, החוק קובע כי כל בדיקה, תיקון או החלפת רכיב הנדרשת במסגרת קריאה לתיקון, מבוצעים ללא כל עלות מצד בעל הרכב.

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