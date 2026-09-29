איפה הם ואיפה סין: הפלישה בעיצומה, האירופים מתווכחים על שמות

גרמניה מציעה לשנות את שמו של חוק שאמור להגן על התעשייה האירופית מהפלישה הסינית, בספרד רוצים הקלות והצרפתים את ההיפך. מדינות אירופה ממשיכות להתווכח ולצנוח בזמן שהסינים שוברים שיאי מכירות

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מדינות אירופה ממשיכות להתווכח ביניהן על חוק "תוצרת אירופה", שורת תקנות שאמורות לסייע לתעשיית הרכב המקומית עם הטבות והקלות ליצרניות שמעסיקות עובדים ומייצרות ביבשת. החוק, שאמור להיכנס לתוקף ב-2027, אמור להאט את הצפת כבישי היבשת במכוניות סיניות זולות שיוצרו באירופה, כדי לשמור על התעשייה המקומית.

סוכנות הידיעות בלומברג מדווחת על חילוקי דעות משמעותיים בין כמה ממדינות הייצור הגדולות בגוש, בהן גרמניה, ספרד וצרפת, על ניסוח התקנות. בגרמניה רוצים להקל ולהרחיב את האזורים בהם לפחות חלק מהרכיבים הנדרשים לייצור המכוניות מיוצרים, ועל הדרך גם לשנות את שם החוק מ"מיוצר באירופה" ל"מיוצר עם אירופה". בספרד רוצים לתת פטורים לתעשיות מסויימות - בהן פלדה, בטון, אלומיניום וגם רכיבי אלקטרוניקה כמו מוליכים למחצה ומחשוב לבינה מלאכותית - וגם למכוניות היברידיות, חשמליות ו"נייטרליות" מבחינת זיהום, כלומר כאלו שלאורך חייהן מייצור למחזור מציגות זיהום אפסי.

בעוד איטליה נותרת נייטרלית, בצרפת סבורים שכל ההקלות מרוקנות את החוק מתועלת. בין פאריז לברלין התגלעו מחלוקות למשל בנושאי תמריצים לרכיבים "תוצרת אירופה", כאשר הצרפתים רוצים שאלו ייוצרו מילולית בתוך האיחוד, בעוד הגרמנים מעוניינים לתת הטבות גם ליצרניות אירופיות שרוכשות חלק מהרכיבים ממדינות מחוץ לגוש.

אם כל ההתגוששות הזו לא מספיקה, הרי שהחוק עורר התנגדות לא רק מסין, שרואה בו מהלך שפוגע ביכולתה להתחרות באופן הוגן ביבשת הקלאסית, גם שותפות קרובות יותר של הגוש הביעו הסתייגויות. בריטניה - שהייתה חברה באיחוד עד לפרישתה בברקסיט ויפן, שותפות סחר קרובות של האיחוד האירופי, הביעו חשש שהחוק יפגע בהסכמי הסחר ובייצור המקומי, כאשר בבריטניה יש מי שסבור שהוא יהווה את מכת המוות הסופית לתעשיית הרכב הגוססת ממילא של הממלכה.

ובינתיים, הסינים צוחקים כל הדרך אל הבנק. כפי שפרסמנו לאחרונה, יצרניות הרכב הסיניות מנצלות את הביורוקרטיה האיטית והמסובכת של האיחוד ואת המחלוקות בין המדינות החברות בו. בזמן שאלו מתקוטטות, ולמרות מכסי מגן שכבר קיימים, התעשייה הסינית שילשה את נתח השוק שלה באירופה בתוך פחות משנתיים - מארבעה אחוזים בתחילת 2025 לכמעט 12 בחודש שעבר.

יצרניות סיניות גדולות, כמו BYD (זינוק של 131%), צ'רי (200%) ו-MG של שנגחאי אוטומוטיב (32%), ממשיכות לנגוס יותר ויותר בקטגוריות הליבה באירופה, עם רכבי פנאי בשלל גדלים, משפחתיות קומפקטיות ומכוניות סופר-מיני - בעיקר עם הנעה היברידית נטענת אך גם בגרסאות חשמליות.

אם ראשי המדינות באירופה לא יתעשתו בקרוב, נראה כי עד שיושגו הסכמות על שם חוק המגן, הסוסים יברחו סופית מהאורווה - יחד עם המנוע הכלכלי המוביל של אירופה.