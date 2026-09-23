מהירות שיא, אצלנו ב-2027: ג'ילי כבר עדכנה את ה-E5

רכב הפנאי החשמלי של ג'ילי עבר עדכון משמעותי למערכת ההנעה, עם הבטחה לשיפור בביצועים, בטווח הנסיעה ובמערכת הטעינה. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

ג'ילי עידכנה את ה-E5 בסין

זוכה למערכת הנעה מתקדמת

יגיע אלינו רק בשנה הבאה

עדכון מהיר: שנתיים בלבד לאחר השקתו, ג'ילי מעדכנת את ה-E5 (כונה בעבר EX5), רכב הפנאי החשמלי שלה. בינתיים הוא הוצג עבור השוק הסיני, אבל למרות שביבואנית לא יודעים לומר מתי הוא צפוי לנחות בישראל, סביר להניח שבקרוב מאוד הוא יוצע גם בתקינה אירופית ויתמודד טוב יותר בצ'אנגן דיפאל S05 ו-BYD אטו 3 EVO.

דווקא השינויים העיצוביים צנועים, ומסתכמים בפגוש קדמי אגרסיבי יותר, חישוקים שונים, וידיות פתיחת דלתות רגילות במקום אלו המוסלקות בדגם הנוכחי - התאמת-חובה לאור איסור ידיות נפתחות חשמלית על ידי הממשל הסיני.

גם סביבת הנהג נותרה דומה, עם לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע גדול האחראי על שליטה בכלל מערכות הרכב, למעט גלגל הגה חדש.

חשמל מתקדם: השינוי המשמעותי ביותר הוא למערכת ההנעה. ראשית, מיקום המנוע מאחור, במקום מלפנים עד עתה. שנית, ההספק המרבי זינק בעשרות אחוזים ל-333 כ"ס (115+). תוספת הכוח, יחד עם תצורת הנעה יעילה יותר, אמורים להשפיע לטובה על הביצועים, אך היצרנית טרם פרסמה נתוני תאוצה. נזכיר עוד כי המעבר להנעה אחורית פינה מקום לתא מטען מלפנים (160 ליטר), בדומה למתחרים המודרניים.

בדומה לדגם הנוכחי, ג'ילי תציע אפשרות בחירה בין שני מארזי סוללה, בקיבולת 61.5 קוט"ש וטווח נסיעה תיאורטי של 451 ק"מ, או 70 קוט"ש וטווח תיאורטי של 521 ק"מ (תקן WLTP בשני המקרים), כ-20-45 ק"מ יותר מהדגם היוצא. משמעותי עוד יותר הוא שימוש במתח גבוה (800V לעומת 400V), שצפוי לקצר משמעותית את זמני הטעינה בהשוואה לדגם הנוכחי.

מה אנחנו חושבים: העדכון שעבר ה-E5 מטפל בנקודות התורפה של קודמו עם שיפור משמעותי ללא ספק בביצועים, בטווח הנסיעה ובמערכת הטעינה. כך הוא לא רק יוכל להתמודד טוב יותר בקטגוריה, אלא גם מהווה דוגמה מצוינת למהירות הסקת המסקנות וטיפול בהן בתעשיית הרכב הסינית. עם זמני פעולה שבמערב לא יכולים אפילו לחלום עליהם.