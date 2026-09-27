ד"ש משנות ה-90: ניסאן Z טארגה חוזרת

Getting your Trinity Audio player ready...

ניסאן חשפה מכונית תצוגה חדשה בשם Z קאזה (Kaze). והיא עושה זאת על בסיס מכונית הספורט Z, ששווקה בעבר גם בישראל (תחת השם 370Z), היפנים מחזירים אותנו לתרבות השיפורים של שנות ה-90, וגם לדורות מוקדמים יותר של ה-Z שהוצעו גם עם גג טארגה מתפרק, למשל ה-S130 משנות ה-70 (שמוכרת גם כפיירליידי 280Z, או דאטסון 280ZX).

ל-Z קאזה יש גג כזה בדיוק, שמתנתק בשני חלקים והופך את הקופה הספורטיבית לכמעט קבריולט - עם שני פתחים מעל הנהג והנוסע והפרדה ביניהם. ההשראה, כך ניסאן, הגיעה מחזון שהיה לעובדי פיתוח של היצרנית אותו היא מכנה באופן לחלוטין לא יומרני "נהיגה ביום קיץ מושלם לאורך חופי האוקיינוס השקט של קליפורניה". אנחנו בהחלט מרגישים יחד איתם את החלום, רק עם יותר חוף ת"א ב-35 מעלות ו-70% לחות.

מכונית התצוגה, שנחשפה בכנס Z קאר - מפגש ענק של מועדון בעלי Z מודרניות וקלאסיות - כוללת גם שורה של שיפורים בסגנון שהפך פופולרי מאוד לפני (ובעיקר אחרי) עידן סרטי "מהיר ועצבני". בין היתר חישוקי "18 עם חמישה חישורים במבנה שקוע לתוך הגלגל, בהשראת חישוקי ניסמו LMGT2 קלאסיים. אלו חישוקים רחבים במיוחד - "10 מלפנים ו-"11 מאחור, עם מפשק סרנים רחב ובתי גלגלים תפוחים היוצרים מראה רחב-מאיים יותר.

יש גם שפע ספוילרים מלפנים ומאחור ופתחי סילוק אוויר חם על מכסה המנוע בנוסף לפתחי יניקה בחרטום. וכן, חלקי המרכב הנוצצים הם מסיבי פחמן לחסכון במשקל. ניסאן עשתה שימוש דומה בחומר הקל גם בתא הנוסעים. יש גם מושבי עור לבנים ואיך אפשר בלי, מערכת שמע של BOSS כולל רמקולים במשענות הראש.

מתחת למכסה המנוע תמצאו את יחידת ה-3.0 ליטר V6 המוכרת של Z, עם צמד מגדשי טורבו ושפע שיפורים. בין היתר היפנים מציינים מערכת פליטה מלאה של סופרים SP, מצנן ביניים משודרג, מסנן אוויר מתוצרת איירינקס ועוד.

מפרט טכני לא פורסם, כך שלא ניתן לדעת כמה היא חזקה ומהירה יותר מ-Z רגילה. גם היא לא בדיוק קוטלת קנים, עם 400 כ"ס בגרסה הרגילה ו-420 כ"ס בגרסת ניסמו, תיבת תשעה הילוכים אוטומטית והאצה מעמידה ל-60 מייל לשעה (97 קמ"ש) בתוך 4 שניות או שישה הילוכים ידנית והאצה בתוך 4.3 שניות. לשתי הגרסאות הנעה אחורית.