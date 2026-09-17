חוצה אטלנטי: ניסאן תשווק את הקיקס גם באירופה

ניסאן תייצר ותשווק בקרוב באירופה את רכב הפנאי שנמכר עד כה רק ביבשת אמריקה, כמחליף לג'וק שהפך לאחרונה חשמלי מלא. עם ממדים גדולים יותר, הופעה קרבית והנעה היברידית מתקדמת, אך עדיין ללא תכניות שיווק בישראל

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בקצרה:

ניסאן תשווק את הקיקס גם באירופה

יחליף את הג'וק שהפך חשמלי מלא

עוד לא ברור מתי ואם בכלל ינחת כאן

מאמריקה לאירופה: ניסאן הודיעה כי תתחיל לשווק באירופה את הקיקס, רכב פנאי שעד כה יועד בעיקר לצפון, מרכז ודרום אמריקה. הוא ייוצר במפעל בסנדרלנד בריטניה, הגדול ביותר של ניסאן באירופה, וימלא את החלל שהותיר הג'וק שעבר להנעה חשמלית מלאה. לדברי היבואנית, שיווק מקומי נמצא בבחינה.

למרות שהוא לא מוכר לנו, הקיקס הנוכחי הוא כבר דור שני בשושלת ואינו חדש, שכן הושק לפני שנתיים וחצי. הוא מבוסס על הפלטפורמה המוכרת של רנו-ניסאן (CMF-B) המשמשת את הג'וק המשווק כאן (דור 2), אבל בהשוואה לו הוא ארוך ב-15.5 ס"מ (436.5 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-2 ס"מ (265.5) ותא מטען גדול בכ-50 ליטר (470 ליטר).

רק היברידי: בעוד שבצפון אמריקה הוא מוצע עם מנוע בנזין אטמוספרי (4 צילינדרים, 2.0 ליטר, 141 כ"ס, תיבת הילוכים רציפה), ובאמריקה הלטינית עם בנזין מוגדש (3 צילינדרים, 1.0 ליטר, 125 כ"ס, תיבה כפולת-מצמד), באירופה הוא יוצע רק עם הנעה היברידית.

זו מגיעה לחרטומו מהקשקאי העדכני, ומשלבת מנוע חשמלי שמחובר ישירות לגלגלים הקדמיים, עם מנוע בנזין מוגדש (3 צילינדרים, 1.5 ליטר) המשמש כגנרטור לטעינת הסוללה - מאריך טווח.

העיצוב החיצוני של הקיקס שונה מרכבי הפנאי האחרים שיעמדו לצידו באולמות התצוגה של ניסאן באירופה, עם מראה קשוח בהרבה. בין היתר הודות למרכב זוויתי, סבכה אגרסיבית מלפנים, מגני פלסטיק מסיביים סביב למרכב וצמד פסי גגון גדולים.

סביבת הנהג בגרסאות הבכירות כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע גדול ("12.3 כל אחד), תוך שמירה על מתגים פיזיים למערכת השמע ולבקרת האקלים, ובורר הילוכים מכאני.

מערך הבטיחות בגרסה המשווקת באמריקה כולל בלימה אוטונומית, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת סטייה מנתיב ושטח מת, בעוד הגרסה הבכירה כוללת גם שמירת נתיב והתרעת שטח מת אקטיבית.

מה אנחנו חושבים: ניסאן התמקדה בשנים האחרונות בעיקר בשוק האמריקאי הרווחי יותר עבורה והזניחה את אירופה, שם היא סובלת מירידה משמעותית במכירות. בעיקר בגלל היצע דגמים ותיק ומצומצם, גם אלו שהיו בעבר רבי מכר.

הקיקס עשוי להעניק לה חבל הצלה זמני, בין היתר הודות לשילוב בין מרכב פנאי קומפקטי להנעה היברידית, הזוכה לביקושים גבוהים לאחרונה. אבל כדי לחזור למעמד ממנו נהנתה בעבר בשוק האירופי היא תידרש לעשות הרבה הרבה יותר.